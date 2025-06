Marruecos se ofrece como puerta segura de entrada de la inversión a África y Oriente Medio

Una puerta segura de entrada de la inversión europea a África y Oriente Medio. De esta forma han definido Marruecos Said Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance, y Moncef Belkhayat, CEO de Dislog Industries. Dos altos representantes financieros y empresariales del país norteafricano, que aseguran que tanto su territorio como Europa, a través de España, cuentan con potenciales y alentadoras posibilidades de cooperación, siempre y cuando se avance en cuestiones como las políticas arancelarias o la armonización legislativa. Ha sido en el transcurso del II Foro Económico y Social del Mediterráneo que se celebra en Málaga, evento organizado por Prensa Ibérica con el impulso de la Fundación La Caixa.

En una mesa redonda moderada por Rosa Cañadas, presidenta de la Fundación Tanja y de Talea Capital, se ha hablado de cómo reforzar la relación bilateral entre España y Marruecos, y de cómo trasladarla al ámbito mediterráneo.

Said Ibrahimi, directivo del que está considerado como el primer centro financiero del continente africano, no ha dudado en señalar que Marruecos ofrece una posición única para socios tanto españoles, en particular, como europeos, en general, que quieran establecerse y expandirse en África y Oriente Medio. Tanto por su situación geopolítica como por la estabilidad que otorga una monarquía de 12 siglos de trayectoria, la resiliencia macroeconómica y unas infraestructuras a la vanguardia, caso del puerto de Tánger o de los aeropuertos internacionales. "La combinación de todo ello propicia que estemos hablando de una entrada segura al continente africano", ha aseverado.

Colaboración

Y se ha referido al papel que en este aspecto juega España, también en el ámbito inverso, es decir, como puerta de entrada de las inversiones marroquíes a Europa. "La idea que posiciona el Mediterráneo occidental como polo de inversión es de la mayor vigencia", ha indicado, para añadir que España juega un papel clave, por su situación estratégica en un punto intermedio. "Compartimos interdependencia económica y geográfica, basada en una colaboración profunda. Generamos oportunidades a través de foros bilaterales y actos culturales, y mostramos las ventajas de ambas economías para las inversiones transfronterizas".

Pero no solo eso, dado que, explica Ibrahimi, hay también temas que resolver, como las regulaciones normativas, las arancelarias, los reconocimientos de estándares administrativos o la movilidad de la mano de obra.

En parecidos términos se ha expresado Moncef Belkhayat, de Dislog Industries, grupo marroquí especializado en los bienes de consumo, la salud y la logística, que está protagonizando una fuerte expansión internacional, y que cuenta con una sede en Barcelona. Según ha señalado, en la actualidad hay unas mil empresas españolas que invierten en Marruecos, aunque muy pocas de ellas pertenecen al IBEX, algo que, en su opinión, se debería corregir. "Nuestro país -afirma- está ante una gran oportunidad. Tenemos el Mundial de Fútbol en el horizonte 2030, y eso hace que vaya a crecer de manera muy rápida". De ahí que entienda que los atractivos de inversión se estén multiplicando.

Esta situación, sin embargo, contrasta con el escaso número de emprendedores marroquíes que invierten en Europa, más allá de en actividades relacionadas con la vivienda en Marbella o Francia. Algo que, destaca Belkhayat, debe empezar a cambiar. Y es que, para el representante empresarial, "queda mucho trabajo que hacer en cuanto a armonizar leyes, porque en Europa nos encontramos con que hay legislaciones locales, nacionales y comunitarias", lo cual, ha añadido, supone un grave obstáculo para los intercambios comerciales.