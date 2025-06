El vuelo directo con EE UU gana enteros pese a Trump

Frank Sinatra cantaba hace casi medio siglo que "quería ser parte" de Nueva York, un sueño de "despertar en esa ciudad que no duerme" por el que cada vez está apostando con mayor fuerza la Comunitat Valenciana. La idea de recuperar, más de una década después, ese vuelo perdido con Estados Unidos está en el horizonte. La propia consellera de Turismo, Marián Cano, se reunía anoche con dirigentes de la aerolínea Delta -la misma que operó la conexión directa hasta 2013- en Atlanta en busca de avanzar en un objetivo que está ganando enteros en los últimos tiempos. Un intento de conquista que ni siquiera la tensión arancelaria abierta por Donald Trump con el mundo parece minimizar.

Es lo que explican fuentes especializadas del sector a este diario, que ven el "posicionamiento" que está teniendo Valencia y su aeropuerto como un punto clave en ese camino de atracción de la nueva ruta. No en vano, Manises está viviendo -a la espera de saber cómo será su necesaria ampliación- su mejor momento histórico en tráfico de pasajeros, liderando la mejora en datos en España y abriendo en paralelo líneas aéreas inéditas o de gran importancia para su consolidación como la de Reikiavik (Islandia) u Oslo (Noruega), entre otras. Una realidad, impulsada por la promoción turística de los últimos años, que está teniendo su efecto también al otro del Atlántico.

Unos registros al alza

Como prueba, el mercado estadounidense fue el tercero que más viajeros internacionales atrajo a la ciudad de València en 2024, con más de 114.000 personas. Además, es un foco al alza -sus compras están creciendo hasta un 40 % en el último año- cuando se mira quién está adquiriendo vivienda en el 'cap i casal' bien para aprovechar el teletrabajo o bien para pasar su jubilación. Si a estos factores le sumas otros como algunas inversiones en el sector, ejemplificadas en la apertura de hoteles como el de la cadena estadounidense Marriott en la plaza del Ayuntamiento, ese círculo de atracción termina de completarse. "El posicionamiento de Valencia en el mercado estadounidense sigue creciendo", dejan claro desde el sector.

Pasajeros en el aeropuerto de Valencia, este año. / Germán Caballero

De ahí que el 'efecto Trump' parezca más un riesgo que una amenaza seria en el intento de recuperar un vuelo que se está trabajando con varias compañías y que tiene el aeropuerto de Valencia como elección. Sobre este contexto, las citadas fuentes dejan claro que los eventos geopolíticos "obviamente pueden influir en la confianza" de los viajeros, pero al final el peso del resto de elementos -mirando más al medio y largo plazo- acaba siendo más importante. En esta línea, sobre las posibilidades de que estas tensiones globales con el mandatario puedan lastrar las conversaciones con las compañías aéreas, ayer desde la conselleria de Turismo descartaban que los anuncios del presidente estadounidense estén teniendo -al menos, por el momento- influencia en esos contactos.

La conexión con Canadá

Sin embargo, en todo este escenario, otro hecho parece que puede jugar a favor de las opciones de Valencia. Y ese no es otro, explican desde el sector, que la 'experiencia' que se va a vivir desde este viernes con el arranque de la conexión con Montreal gracias a la empresa Air Transat. Una ruta "que te abre posibilidades de conectividad" y que ya ha sido 'renovada' para el próximo invierno, ya que tras la etapa de este verano, desde el 22 de febrero de 2026 se tendrá un vuelo semanal con Valencia. Además, estos viajes se harán con los Airbus A321LR, un tipo de aeronave pequeña -tiene cerca de 200 asientos- para lo que suele una conexión transoceánica que puede servir de espejo tanto en tráficos como en operativa para la posible conexión entre EE UU y Manises. Todo para que ese 'New York, New York' vuelva a resonar en el turismo valenciano.