Red Eléctrica acusa a las eléctricas de dar información parcial y sin suficiente calidad.

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ha acusado este miércoles a las eléctricas de no haber facilitado toda la información requerida por su filial Red Eléctrica para investigar las causas del apagón peninsular completo del 28 de abril y de no haberla remitido con la calidad deseable.

"Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario", ha dicho Corredor en una rueda de prensa ofrecida un día después de que el Gobierno apuntara tanto al operador como a las eléctricas como responsables potenciales del apagón.

Corredor también ha insistido en que Red Eléctrica, como operador del sistema, no gestiona las redes de distribución, sino que lo hacen los distribuidores en su monopolio territorial, ni tampoco gestiona las redes privadas o los centros de control distribuidos por todo España.

Según ha explicado, la entidad recibe los programas resultantes de los distintos mercados de electricidad gestionados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (Omie) en los que se plasman los acuerdos económicos entre los que ofertan y los que compran electricidad para cada hora del día siguiente.

Con ese programa así establecido, Red Eléctrica tiene que comprobar que es "compatible con la realidad de la física", es decir, con los criterios de seguridad establecidos. "Esto es lo que se llama gestionar los servicios de ajuste, que incluyen los servicios de balance y la famosa resolución de restricciones técnicas", ha explicado Corredor.

Su intervención en este proceso ha de ser "lo mínimo imprescindible", "con el menor coste posible" y debe estar "plenamente justificada", ha defendido, tras recordar que el operador del sistema se rige por los principios de "eficiencia, seguridad, neutralidad e independencia".

"Red Eléctrica no produce electricidad, no comercializa electricidad, no fija el mix energético, no establece los precios, ni gana dinero por el precio de la electricidad que transporta por su red", ha insistido.

Corredor ha añadido que la actividad de Red Eléctrica es "un servicio público estratégico": garantizar el sistema para que funcione en perfecto equilibrio.

Estas explicaciones tienen lugar un día después de que el comité de análisis impulsado por el Gobierno difundiera sus conclusiones sobre las causas del inédito apagón peninsular del 28 de abril, en el que se apunta a la falta de capacidad de control de tensión del sistema, pero no se aclara si es algo atribuible a Red Eléctrica, a las centrales de las eléctricas o a ambas partes.

"Lo que hemos determinado es que en ese momento no había suficiente capacidad de control de tensión dinámica", ha defendido el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en una entrevista en RNE, poco antes de la rueda de prensa de Corredor.

Esa falta de capacidad del sistema para regular oscilaciones de tensión se produjo "o bien porque no se habían programado suficientes centrales" (responsabilidad de Red Eléctrica), o bien porque "las que estaban conectadas no estaban aportando lo que debían" (responsabilidad de las empresas propietarias de las centrales).

"O bien incluso una combinación de ambas", ha añadido.