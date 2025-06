El futuro de la comida: ¿podemos alimentarnos según nuestro ADN?

El futuro de la alimentación pasa por los productos personalizados. La estrecha relación entre la alimentación y la esperanza de vida se ha convertido en uno de los temas más destacados sobre la salud humana abordado durante la apertura de ftalks Food Summit, a través de la conferencia ‘Longevidad y Nutrición Avanzada’ realizada por el doctor Vicente Mera, jefe Medicina Interna en SHA Wellness Clinic y uno de los mayores expertos en medicina antiedad de la actualidad.

‘La nutrición avanzada ya permite alimentarnos según nuestra condición genética y estilo de vida. Esta condición genética es variable, pero hoy por hoy pueden hacerse estudios a precios razonables que nos dan mucha información para adaptar la alimentación a cada persona’, ha explicado el doctor Mera, quien ha destacado el papel de los nuevos alimentos y los alimentos tradicionales para mejorar esperanza de vida: ‘Los nuevos alimentos están demostrando su capacidad de mejorar la longevidad y la calidad de vida. Por ejemplo -ha explicado este experto- los alimentos creados a partir de fermentación de precisión son muy recomendables y beneficiosos, salvo algunas excepciones. Lo primordial es comer menos y mejor en cuanto a calidad de alimentación, añadiendo 'súperalimentos' como el aceite de oliva, el miso o la quinoa, además de moderar la ingesta de 'antialimentos', como el azúcar, el gluten o la sal’.

Beatriz Jacoste, CEO de Km Zero Food Innovation Hub, organización impulsora de ftalks, ha abierto la jornada haciendo referencia al Informe Draghi para recalcar la vulnerabilidad del sistema alimentario por su dependencia en factores como el agua, la tierra, el transporte, la regulación y las relaciones internacionales. En esta línea, citó la reciente reunión del 'think tank' alimentario 'The Food Changemakers', y en particular, su sesión sobre geopolítica conducida por Bernabé Gutierrez, para destacar recomendaciones para sobreponerse a este escenario, como la diversificación de las cadenas de suministro, el acercamiento de la producción al consumo y la importancia de sobreponer la seguridad frente a la eficiencia. ‘Juntos, somos más fuertes. Y ese es el poder de la inteligencia colectiva de una comunidad global como la de Km Zero para afrontar los desafíos de la cadena alimentaria’, afirmó Jacoste.

Alimentar a las grandes ciudades

El desafío de alimentar a una población creciente y cada vez más concentrada en las grandes ciudades ha sido otro de los temas inaugurales de ftalks Food Summit, abordándose a través de una mesa redonda que ha contado con el ex subdirector general de la FAO y catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid José María Sumpsi; Alberto Conde, fundador de la startup Glucovibes; David Rosa, director de València Innovation Capital; y Raúl Martín, CEO de Familia Martínez.

Para José María Sumpsi, el rápido proceso de urbanización de las últimas décadas, que hará que en 2050 más del 70% de la población viva en ciudades, ‘ha cambiado el panorama de forma que los mayores problemas de hambre y malnutrición ya se dan en zonas urbanas, sobre todo en el mundo en desarrollo. Esto se debe a que los índices de pobreza y exclusión social de los barrios marginales de las grandes ciudades son elevados, y los residentes no tienen la posibilidad, como sí ocurre en las zonas rurales, de acceder a tierra para producir sus propios alimentos’.

Jose Maria Sumpsi, durante su intervención en ftalks Food Summit Mesa Alimentación Ciudades del Futuro / Levante-EMV

El catedrático y ex subdirector general de la FAO subrayó que ‘las áreas urbanas y las ciudades son el epicentro de cambios en las pautas de consumo alimentario de gran impacto y de oportunidades económicas e innovaciones’. En ese sentido, Raúl Martín ha señalado “El gran reto de la alimentación en las ciudades del futuro es conjugar innovación y tradición sin perder de vista la sostenibilidad. En Familia Martínez trabajamos para anticiparnos a las necesidades del consumidor urbano, con transparencia y compromiso social, impulsando una nueva forma de alimentarnos más responsable y consciente”.

La Inteligencia Artificial (IA) conduce al sector alimentario hacia una época "dorada" marcada por un fuerte impulso a la eficiencia de los procesos productivos y de consumo que "mejorará las vidas" de los clientes, según han avanzado expertos en empresas tecnológicas y alimentarias. Ha sido una de las principales ideas transmitidas en esta jornada.

Café sin granos de café

Por otro lado, el futuro de alimentos tradicionales como el café ha destacado con espacios de análisis propios en ftalks Food Summit. También cuestiones como su cultivo social y medioambientalmente sostenible, analizadas de la mano de la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC), las últimas tendencias de consumo o la revolución de innovaciones como su fabricación sin granos de café, explicada por Maricel Sáenz, CEO de la biotecnológica estadounidense Compound Foods.