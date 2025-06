¿A qué se dedica Dicoval?

Dicoval se fundó en 1990 por mi padre, Gerardo Monedero, para la venta de vinos, champagnes y espirituosos de gama Premium en València. Tenemos contratos de exclusividad de las principales bodegas del panorama nacional e internacional.

¿A qué bodegas que distribuyen? ¿Puede citar algunas?

Pues son más de 500 referencias, entre ellas, comercializamos champagnes como Krug, Dom Perignon, Ruinart, Moet chandon, Veue Clicquot, Drappier y bodegas nacionales como Contino, La Rioja Alta, SA, Emilio Moro. José Pariente, Enate, Vega Sicilia, Hispano Suizas, Valdesil... Y podría seguir. Hace poco hemos cerrado un acuerdo para importar los grandes vinos de la Toscana como Sassicaia, Solaia y hemos empezado a trabajar con los grandes Crus de Burdeos y Borgoña.

¿Cómo es el mercado del vino?

Es un mercado muy voluble y competitivo donde siempre tienes que estar actualizándote, ya que hoy en día se elaboran vinos de calidad en cualquier parte del mundo y aparecen variedades ancestrales que se habían dejado de utilizar, con lo cual es muy complicado estar al día. A nivel mundial se estima que hay 4.600 denominaciones de origen , con sus respectivas bodegas y vinos. Según un estudio hay 56.000 marcas de vino y todos quieren vender. Imagínate. La competencia es atroz pero siempre hay marcas que tiene un prestigio tanto nacional como internacional que hace más fácil esa labor.

¿Qué posición tiene España en el mercado del vino?

España es el tercer país productor de vino del mundo por detrás de Italia y Francia. Sin embargo, en consumo por litro y persona estamos en el puesto 9 a nivel mundial.

Se habla mucho del turismo enológico y gastronómico. ¿Qué piensa al respecto?

Acudir a visitar una bodega siempre es mejor que simplemente acudir a una cata. Es una experiencia muy bonita poder pasear por las viñas, ver sus procesos de elaboración, las variedades que utilizan para elaborar sus vinos. En resumen, conocer la idiosincrasia de la bodega y la personalidad de sus vinos. Es una experiencia maravillosa que ayuda mucho a comprender el mundo de la enología y de la viticultura. Las bodegas hace años que se dieron cuenta de esto y es una forma muy adecuada de dar a conocer al público sus vinos.

En cuanto al turismo gastronómico, también se ha incrementado mucho en los últimos años. Cada país tiene sus platos estrella y sus vinos. España gastronómicamente es una potencia de primer orden. Prácticamente en cada provincia tienes un plato estrella: la paella, el cocido, la fabada, el pote, el gazpacho, el salmorejo, las migas, el pulpo, la gamba… En fin, la lista sería larga. Y eso no ocurre en todas partes. En los vinos es algo similar. Por ejemplo, los Rieslings alemanes, los Tokays húngaros, los champagnes en Francia, nuestros cavas o nuestros jereces en España… Dicen que viajar enriquece y si lo acompañas con buena gastronomía y buenos vinos, pues mucho mejor.

Javier Monedero, gerente de Dicoval. / ED

¿Cómo ve la situación vinícola en València o en la Comunitat Valenciana?

En València, a parte de Dicoval, hay otras empresas que hacen un trabajo muy bueno en la divulgación de la cultura vinícola. Estamos en un momento muy bueno con las bodegas de la Comunitat Valenciana donde sus vinos cruzan las fronteras de nuestro territorio y se empiezan a demandar en los mejores restaurantes tanto de España como a nivel internacional. Se están haciendo muy bien las cosas y se está recibiendo un reconocimiento nacional e internacional y eso es porque hay calidad, personalidad en sus vinos y un gran trabajo por parte de todos: bodegas, distribuidores, sumilliers, tiendas especializadas… Me permito mencionar a la bodega Hispano Suizas, que no para de recibir premios por la calidad de sus vinos, o bodegas como Enrique Mendoza en Alicante. Pero hay muchas más y todos lo están haciendo realmente bien. Tienes zonas como Alforins, Moixent conocida como la Toscana valenciana donde se están haciendo vinos muy interesantes. Por ejemplo, en València se elabora el mejor cava de España, el Tantum Ergo rosado; o el mejor bobal, Quincha corral. Insisto en que hablar de marcas concretas es complicado por la gran variedad que hay, pero serían dos buenos ejemplos.

¿Se consume mucho vino en València? ¿De qué denominaciones de origen?

Sí, pero somos la octava zona de consumo de España. Competir con Madrid o la zona norte o sur de España (con sus finos y manzanillas) es complicado. Lo llevan en el ADN. Para esas zonas es como una religión. En València, el mayor consumo se lo lleva la cerveza. Los grandes hosteleros que tenemos hacen un trabajo importante para dar a conocer los vinos y motivan su consumo con maridajes o vinos a copas, pero queda trabajo. En cuanto a las denominaciones que se consumen más en València, estarían nuestros vinos locales y, cómo no, Ribera del Duero y Rioja. Aunque tampoco nos podemos olvidar del champagne. Y hoy por hoy hay más demanda de blancos que de tintos. Debe ser por el clima.

¿Y a nivel internacional cuál es la tendencia?

Lo que viene son los grandes rosados. Un vino hasta ahora denostado, pero empiezan a hacerse cosas muy interesantes. Los rosados de gama premium son los vinos más demandados por los extranjeros en estos momentos. Ganan la batalla los de la Provenza francesa, con bodegas como Chateau D Ésclans o Minuty, pero en València hoy por hoy tenemos el mejor rosado de España, el Improntu rose de Hispano Suizas.

¿Cree que la situación geopolítica está afectando al consumo?

Todo influye. Comer bien y beber bien es un placer y evidentemente tiene su precio. Y cuando las cosas no están bien, es de lo primero que tiendes a reducir en gastos. Este año está todo muy raro y encima en València hemos pasado y estamos pasando la dana. No llegan las ayudas como deben llegar y se está notando mucho.

Dicoval suele colaborar o patrocinar eventos. ¿Por qué motivo?

Todas las empresas tienen su departamento de marketing y hacen sus acciones. Nosotros nos enfocamos sobre todo en el mundo del vino y de la gastronomía. El año pasado hicimos un concierto con la cantante Estrella Morante, pero todo entorno a una cena y, en este caso, al champgane. Lo patrocinamos con Moet Chandon y fue un éxito. También cuando se hicieron los Goya en València se hizo todo con Moet Chabdon. Solemos hacer catas, pero sobre todo cenas maridajes con los vinos de alguna bodega de prestigio donde convocamos a personas afín a este mundo, generando sinergias y, por qué no, amistades. Y, sobre todo, buenos momentos. El mundo del vino tiene eso. ¿Quién se bebe una botella de vino solo? Lo hacemos siempre en torno a una mesa, una buena conversación y siempre se conocen personas interesantes.

También suele estar presente en asociaciones gastronómicas.

Bueno, eso es algo más personal. Un hobbie. Me encanta la gastronomía y tengo muy buenos amigos en este sector. Estoy en la directiva de una asociación con más de 70 miembros que es Cuchara de Plata y también en la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana. Hay gente muy buena y grandes gourmets. Todos aprendemos de todos. Es muy bonito.

¿Qué piensa de lo que le está pasando a la hostelería, con los problemas para contratar personal?

Es un drama. Todos los días me llaman para decirme si conozco algún camarero, maitre o chef. No hay personal, y menos cualificado. Esta situación está llevando a muchos restaurantes a cerrar los fines de semana, por las noches, etc., ya que no encuentran personal profesionalizado. No es como antes que se trabaja de lunes a domingo, comidas y cenas. Los turnos ayudan a hacerlo todo más sostenible en cuanto a los horarios, pero aún así se debería invertir más en formación. Existen grandes profesionales en València, pero faltan. Todos los años hay aperturas de hoteles, restaurantes, discotecas…, y falta personal. No es que se pague mal, porque no se paga mal. El tema es que si contratas a una persona con una nómina de 2.000 euros, al final el camarero percibe 1.300 euros y eso es una barbaridad, por no decir una desmotivación. Nos fríen a impuestos por todas partes y hoy por hoy se prima no trabajar con subvenciones, en lugar de invertir el Estado en formación y en no estrujarnos por todo. Menos impuestos y menos cuotas implica siempre más consumo y más recaudación, pero hoy por hoy todos somos conscientes de lo que está pasando en este país.

¿Y, por último, con quién se bebería un vino y cual sería?

Pues me tomaría una buena botella de vino con cualquier persona que lo aprecie y sea buena gente. De hecho, para mí es mi día a día y en cuanto al vino según el momento, pero sería bueno seguro. Prefiero no decir ninguna marca.