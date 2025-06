Pablo Serna: «A corto plazo no se rebajará la tensión de precios de la vivienda»

Empresa familiar Pablo Serna Lorente (Orihuela, 1965) es socio y consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario, cargo que compagina con el de director general de la división promotora de la compañía en España. TM Grupo Inmobiliario es un holding fundado por José Luis Serna Almodóvar (padre de Pablo Serna) en 1969 en Orihuela dedicado al desarrollo de proyectos inmobiliarios, turísticos y hoteleros. La firma ha vendido más de 25.000 viviendas.

El servicio de análisis de CaixaBank prevé la llegada a la Comunitat Valenciana de un millón de inmigrantes en diez años. ¿Qué expectativas tiene?

La Comunitat Valenciana está ante un reto y una oportunidad histórica. En un contexto de crecimiento poblacional impulsado por la inmigración, el dinamismo del mercado laboral y el atractivo residencial del Mediterráneo, la demanda de vivienda se está incrementando de forma sostenida. Pero hay un desfase estructural entre oferta y demanda que genera una presión creciente sobre el mercado residencial, tensiona los precios y dificulta el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. Esta brecha acumulada genera tensiones sobre el mercado, tanto en precios como en acceso.

¿Ven el fin a la actual tensión de precios?

A corto plazo no vemos que se pueda rebajar la tensión de precios que vive el sector inmobiliario. El principal motivo es el persistente desequilibrio entre oferta y demanda: se necesitan muchas más viviendas de las que actualmente se están construyendo, y eso mantiene la presión al alza. A esto se suman otros factores estructurales que lastran la capacidad del sector para responder con agilidad, como la escasez de suelo finalista en las zonas de mayor demanda —especialmente, en la costa—, la complejidad administrativa que sufre el sector a la hora de construir nuevas ciudades, comunidades y hogares y la falta de mano de obra cualificada. Todo ello ralentiza los desarrollos y eleva los costes, lo que acaba repercutiendo directamente en el precio final. Al mismo tiempo, es fundamental impulsar una mayor oferta de vivienda en alquiler, accesible y de calidad. Si no se abordan estos retos de forma decidida, será difícil que los precios se estabilicen. Es necesario un marco regulatorio que incentive la promoción de vivienda y el alquiler, agilice los procesos administrativos y facilite el acceso al suelo.

¿Es un buen momento para comprar?

Sí, es un buen momento para comprar, especialmente en un contexto en el que los precios siguen una tendencia al alza y los tipos de interés comienzan a estabilizarse tras los picos de los últimos años. Además, la fuerte demanda —tanto nacional como internacional— sigue superando la oferta disponible, especialmente en las zonas costeras con mayor atractivo turístico y residencial, lo que continúa impulsando la revalorización de los activos.

¿Qué medidas debería tomar la Administración para acabar con la actual crisis de la vivienda?

La crisis de la vivienda no se resolverá sin una intervención decidida por parte de las Administraciones. Es imprescindible poner más suelo finalista a disposición del mercado, especialmente en las zonas donde existe una demanda real. También es urgente simplificar y agilizar los trámites administrativos. Hoy en día, según datos del sector, desarrollar un nuevo planeamiento urbanístico puede llevar entre 10 y 15 años, y la tramitación de una licencia de obra mayor puede superar los 12 meses en muchas ciudades. Esta lentitud impide que el sector promotor pueda responder con agilidad a las necesidades reales de la población. Otro factor clave es garantizar seguridad jurídica. Las reglas del juego deben ser claras, estables y coherentes en el tiempo. No se puede planificar ni invertir con normativas cambiantes ni con incertidumbre sobre la interpretación de la legislación urbanística y medioambiental. Por último, es fundamental reforzar la colaboración público-privada.

Los promotores denuncian que no hay suelo disponible en las zonas con mucha demanda, ¿por qué no se genera suelo?

El problema radica en un modelo urbanístico lento, excesivamente burocrático y poco adaptado a las necesidades reales del mercado. Desarrollar suelo finalista puede tardar más de una década, y en ciudades como València esto impide dar respuesta a una demanda creciente y sostenida. Además, la falta de seguridad jurídica y la escasa coordinación entre Administraciones dificultan aún más que se activen los suelos disponibles. Liberar suelo en zonas estratégicas no es solo una cuestión técnica: es una prioridad económica y social que requiere voluntad política y colaboración público-privada real.

Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.

¿Qué les diría a los políticos que dicen que hay suficiente suelo para construir?

A quienes afirman que hay suficiente suelo para construir, les diría que no se trata solo de cantidad, sino de ubicación y oportunidad. Tener suelo disponible en zonas donde no hay demanda ni servicios no resuelve el problema. Lo que necesitamos es suelo finalista en las áreas donde realmente se están creando hogares, donde ya existe infraestructura y demanda real. Si no alineamos el desarrollo del suelo con las necesidades del mercado y de la población, seguiremos enfrentando una crisis de acceso a la vivienda, aunque técnicamente sobre suelo en otras zonas.

¿Siguen comprando viviendas los británicos tras el brexit o ya no es lo que era?

Sí, los británicos siguen comprando, aunque ya no con la misma intensidad que antes del brexit. Actualmente, observamos un repunte principalmente en la demanda nacional, así como un crecimiento destacado de compradores procedentes de países como Polonia, Bélgica, Países Bajos o Alemania..

¿Qué tipo de vivienda buscan los centroeuropeos? ¿Es un mercado que irá a más?

Nuestros clientes centroeuropeos suelen buscar viviendas de dos habitaciones, con una superficie superior a los 120 metros cuadrados y con una amplia terraza para disfrutar de vistas al mar. Todo ello acompañado de unas excelentes zonas comunes con piscinas y espacios para el bienestar físico y para celebrar reuniones sociales. Respecto a la evolución del mercado, sin ninguna duda, la demanda de clientes centroeuropeos a la hora de comprar vivienda en España se mantiene sólida y con buenas perspectivas de crecimiento gracias a la atractiva calidad de vida, el clima, nuestras conexiones aeroportuarias, la seguridad física y jurídica, nuestro sistema sanitario, nuestra gastronomía y cultura, y muchas otras fortalezas que debemos poner en valor frente a otros destinos mediterráneos. Además, no olvidemos que tenemos 500 millones de europeos a apenas dos horas de avión de nuestra costa mediterránea.

¿Qué planes tienen en Valencia? Están apostando por el área metropolitana, ¿buscan también suelo en la capital?

Valencia es un destino clave para la consecución de nuestro Plan Estratégico Horizonte TM 2027 y en estos momentos disponemos de suelo para desarrollar más de 500 viviendas en la provincia, concretamente en las localidades de El Puig de Santa María y Canet de Berenguer. Precisamente, en el Puig de Santa María es donde hemos lanzado nuestro primer proyecto residencial en Valencia, bautizado como Santa María Sea, donde ya estamos construyendo una primera fase del total de 281 inmuebles, entre apartamentos y viviendas adosadas, que se crearán en este sector. En todo caso, seguimos explorando nuevas oportunidades dentro del área metropolitana y en la propia capital para continuar con nuestro crecimiento, apoyándonos especialmente en nuestro patrocinio del Valencia CF como Main Global Partner (patrocinador principal) hasta 2028.

¿Por qué apuestan por patrocinar al Valencia CF? , ¿qué retorno les ofrece como marca?

Compartimos con el Valencia CF nuestra pasión por proyectar nacional e internacionalmente nuestro ADN Mediterráneo. Para nosotros es una plataforma magnífica para seguir consolidando nuestro posicionamiento como empresa líder del sector del turismo residencial, cuidar a nuestros grupos de interés como empleados y proveedores haciéndoles vivir una experiencia única en Mestalla y, por supuesto, alcanzar un mayor número de interesados en nuestros proyectos residenciales en Valencia y en todo el Mediterráneo reforzando así nuestra cifra de negocios. Durante estas dos temporadas hemos demostrado que esta alianza es muy positiva para ambas partes y hemos colaborado en el desarrollo de acciones de gran impacto como la ayuda que coordinamos para los afectados por la dana, el partido amistoso que el Valencia CF jugó contra la selección de México o el tour internacional sobre turismo e inversión inmobiliaria en España que ha recorrido diferentes países europeos.

¿Qué impacto está teniendo en el mercado inmobiliario de la ciudad de València la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo?

Estos inversores aportan dinamismo, generan demanda de viviendas de alta calidad y contribuyen a la revalorización del parque residencial. Además, su presencia impulsa sectores relacionados como el turismo, la hostelería y los servicios, fortaleciendo la economía local.

València está consolidándose como un destino residencial atractivo, no solo por su clima y calidad de vida, sino también por su oferta cultural, gastronómica y sus infraestructuras. Este perfil de comprador apuesta por proyectos residenciales exclusivos y sostenibles, lo que también impulsa la mejora en la calidad urbanística y ambiental de la ciudad. En definitiva, la inversión extranjera es un motor clave para la modernización y diversificación del mercado inmobiliario valenciano.

Tienen una rama hotelera en México, ¿en qué trabajan?

The Fives Hotels & Residences, nuestra división hotelera en México, ha logrado una facturación de 53,2 millones de euros en 2024, lo que supone un 18 % del total consolidado del Grupo. Actualmente, gestionamos directamente cuatro hoteles en la Riviera Maya con más de 1.000 habitaciones. Nuestra división promotora, TM Grupo Inmobiliario, ha iniciado la construcción de un nuevo desarrollo de 250 apartamentos en Playa del Carmen, en pleno corazón de la Riviera Maya de México. El proyecto está valorado en 85 millones de dólares.