Bernabé Sánchez-Minguet: "Ciertos bancos apuestan por el sector agrario para crecer pero luego no son permanentes"

¿Con qué misión llega a la presidencia del Banco de Crédito Social Cooperativo?

Con la propia del banco, que no es otra que generar oportunidades y desarrollo a las cajas que lo componen. No tengo una misión concreta, específica, más que mejorar la gobernanza en la medida que pueda y que la entidad, sobre todo, procure que las cajas del grupo se desarrollen ordenadas y que cumplan sus objetivos.

Uno de los objetivos del banco era facilitar que las cooperativas asociadas accedieran dar crédito a las grandes empresas. ¿Misión cumplida?

Sí, estamos creciendo mucho en la parte empresarial. Una característica que tiene el grupo es que, al ser un grupo consolidable de entidades de crédito, tiene unos coeficientes únicos de solvencia y de concentración de riesgos y demás. Esto permite que una entidad del grupo pueda operar con el mismo volumen que cualquier otra, que el propio banco y que el propio grupo. O sea, va más allá de la dimensión individual. Pueden hacer operaciones con cualquier tipo de empresa.

¿Qué volúmenes manejan?

A cierre de 2024, la inversión crediticia de Grupo Cooperativo Cajamar ha sumado un total de 38.584 millones de euros, un 4,3 % más que el año anterior, destacando el crecimiento del 9,2 % de préstamos a empresas. Asimismo, la nueva financiación al sector empresarial y agroalimentario, que ha ascendido a 17.432 millones de euros, se ha destinado en un 42,5 % al sector agroalimentario; un 33 % a grandes empresas; un 24,5 % a pequeños negocios y pequeñas y medianas empresas.

Bernabé Sánchez-Minguet en las instalaciones de Levante-EMV / Francisco Calabuig

Hace tiempo que la entidad no incorpora a nuevos socios. ¿Por qué?

El sector cooperativo en España está ya bastante orientado en los grupos que existen, que son tres. Uno es el de la Asociación Española de Cajas Rurales, otro es el del grupo de Solventia, que está liderado por la Caja Rural de Almendralejo, y el nuestro . La única la diferencia que tienen es que el único grupo consolidable, sin contar Solventia, es el grupo cooperativo Cajamar.

Reforma

Hace unos años, el Gobierno planeó una reforma del sector para propiciar la concentración del mismo. ¿Son agua pasada esos cambios?

Se anunció y no se llegó a hacer. No sabemos dónde está en este momento. Yo creo que el tema está bastante tranquilo. Otra cosa es que el legislador en un momento dado tome alguna decisión de intentar concentrar el sector un poco más. Si vas a Francia, Crédit Mutuel y BPCE tienen un 60% de cuota de mercado. Nosotros conjuntamente estaremos en un ocho. Aparentemente sería necesario concentrar un poco para ganar músculo y poder mejorar la capacidad financiera de las instituciones. Como sector creo que sería bueno más unión y más concentración, no por la vía de fusión, sino por la vía de buscar alianzas y mantener a las cajas cada una en su territorio. Intentar buscar más fuerza común para competir con los bancos.

¿Sigue defendiendo Cajamar la necesidad de la unión de todo el cooperativismo de crédito en una o dos entidades?

Sería buena una unión, pero no estoy hablando de que se absorban o se fusionen entre sí las entidades. Una unión en un proyecto común, en un proyecto que diera un respaldo a las entidades en su ámbito territorial específico, que pudieran tener músculo para poder competir con la banca. Porque, si no, nos encontramos situaciones donde entidades cooperativas de crédito con una dimensión menor no pueden entrar en determinados clientes y tienen que recurrir a terceros que financien bien, buscar alianzas de otras cajas y complicarlo. Se trataría de lograr entre todas encontrar un sistema, muy parecido al nuestro, por el cual pudiéramos unir fuerzas para de manera inmediata poder financiar esos proyectos y que los empresarios confíen y vean que no tienes un límite en volumen y puedes acompañarles en su trayectoria e incluso ayudarles a su crecimiento. Sería ideal y nos permitiría crecer mucho como sector.

Bernabé Sánchez-Minguet / Francisco Calabuig

En el primer trimestre de este año, los resultados en el sector no han sido tan buenos como en el mismo período de 2024. Hay entidades que han reducido beneficios, como la propia Cajamar, y otras crecen por debajo de los dos dígitos. ¿Hay algún motivo especial?

No todo son los beneficios. Son un tema muy importante, pero las cooperativas de crédito, si por algo se caracterizan y sus socios las valoran es por el servicio. En ocasiones, un beneficio muy elevado también produce cierto desasosiego entre los socios que son clientes. Si algo nos caracteriza es que nuestros socios son nuestros clientes. Dicho esto, es un tema estacional. Hay que tener en cuenta la caída que han tenido los tipos de interés el año pasado y su incidencia en los márgenes. Pero, dentro del propio grupo Cajamar habrá entidades que estarán con mayores beneficios que el año pasado en esta misma época y trimestre y habrá entidades que estarán con beneficios inferiores.

Tipos

¿Qué escenario otea en el mercado financiero tras la última bajada de tipos del BCE?

El tipo ahora está en el 2 %. Yo no creo que vaya a bajar más de un 0,25 antes de final de año. Probablemente, lo hará en el último trimestre, si las cosas van como van, y ahí se va a estabilizar. Creo que también es importante que el ahorrador tenga un rendimiento por sus ahorros.

Otras entidades financieras, como los bancos, están cada vez más metidas en el mundo agrario. ¿Notan esa competencia?

Cada vez van entrando más en el mundo agrario. Ahora, también se está dando mucho la entrada de fondos de inversión y capital en las empresas agrícolas. De todas maneras, yo aquí destacaría la permanencia en el esfuerzo. Es decir, sí que vemos puntualmente determinadas entidades que apuestan por el sector agroalimentario como un sector objetivo para crecer y para mejorar, pero luego no son permanentes. Luego cambia la estrategia y se van.

Los fondos de inversión tienen un interés renovado por el sector agroalimentario. ¿Cómo lo ve Cajamar? ¿Es algo puntual o va a continuar en el futuro?

No es un mal síntoma que los fondos de inversión, que buscan una rentabilidad, se fijen en el sector agroalimentario para obtener sus objetivos. Dicho esto, lo vemos también con cierta preocupación porque se está produciendo un proceso de desarraigo de los entornos geográficos naturales. No es un negocio de entrar y salir, ni es una cuestión de corto plazo. Es un negocio de largo plazo.n