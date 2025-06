"La gran lección del apagón es que hay que reforzar la supervisión de todos los operadores eléctricos"

Tres días después de hacer público el informe del Gobierno sobre las causas del gran apagón que el 28 de abril dejó sin luz a toda la Península Ibérica, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, recibe a EL PERIÓDICO en la sede del Ministerio. El informe alerta de fallos tanto de Red Eléctrica como de las compañías eléctricas, pero la vicepresidenta avisa de que serán los tribunales y la CNMC los que dirán quiénes son los culpables del colapso, y no el Gobierno. Y de momento elude aclarar si se exigirán responsabilidades a la cúpula de Red Eléctrica (en la que el Gobierno es su principal accionista) a la espera de que avancen esas otras investigaciones.

Aagesen justifica que el Gobierno no haya desvelado los nombres de qué compañías y qué centrales eléctricas presuntamente no cumplieron sus obligaciones el día del cero energético porque ninguna de las energéticas (ninguna menos Red Eléctrica) ha autorizado a hacer públicos sus datos. En plena oleada informativa sobre casos de corrupción vinculados al PSOE, la vicepresidenta se muestra convencida de que al Gobierno le queda “una legislatura larga por delante” con aún “mucho trabajo por hacer”. Por lo pronto, el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un nuevo real decreto con un aluvión de medidas para reforzar el sistema eléctrico y evitar futuros apagones.

El informe del Gobierno establece que hubo múltiples factores que derivaron en el gran apagón y múltiples operadores que pudieron fallar. ¿Realmente la responsabilidad es o puede ser tan compartida?

El Gobierno ha estado analizando todos esos datos durante estos 49 días y efectivamente lo que vemos es un multifactor. Ocurrieron varias cosas a la vez, tanto en la operación del sistema [de la que está encargada Red Eléctrica] respecto a la programación, como en la actuación de los operadores [las compañías eléctricas] conforme a norma de regulación de la tensión. No sabemos el peso, el porcentaje, que tenemos imputar a cada uno, pero entendemos que ambas cosas son muy relevantes en lo que ocurrió el pasado 28 de abril.

¿Quién será el encargado de identificar a los culpables del apagón?

Nosotros hemos identificado en el informe tanto las causas como medidas que se deben tomar. Pero se están llevando a cabo instrucciones tanto administrativas como judiciales, tanto desde el punto de vista civil como del penal. Las responsabilidades llegarán a través de esas instrucciones.

¿Los culpables los señalarán sólo los tribunales y la CNMC?

Los tribunales y la CNMC, sí. No puedo decir cómo fue el reparto de responsabilidades en lo que ocurrió el día 28. Lo dirán las instrucciones. Tenemos que ver qué dice la CNMC para imputar sanciones. La Ley del Sector Eléctrico te permite poner sanciones encima de la mesa.

¿El Gobierno en ningún caso establecerá las responsabilidades?

El Gobierno no hace esas instrucciones. Pero poder poner sanciones dependerá de lo que diga el informe de la CNMC.

¿Y el Gobierno asume algún tipo de responsabilidad en lo que ocurrió o en haber podido evitarlo?

El Gobierno desde el día 28 ha asumido algo tan importante como identificar las causas desde un compromiso claro con el rigor, los datos, las certezas, y alejándonos de hipótesis y confusión. Hemos elaborado un informe contundente para dar certezas a la ciudadanía y poder proponer también medidas de acompañamiento. Esa es nuestra función. El Gobierno no tiene incidencia en esa operación del sistema eléctrico de cada día ni en el cierre del mercado del día anterior.

El informe no facilita nombres de empresas que pudieron incumplir sus obligaciones ni de las plantas que fallaron. Y eso está despertando críticas. ¿Cree que se ha entendido que la información publicada esté anonimizada?

El Gobierno ha trabajado en ese comité de análisis del apagón bajo la premisa de colaboración con todos los agentes y ha recibido información bajo la premisa de confidencialidad. El Gobierno ha insistido en dos ocasiones a todos los operadores en solicitarles la máxima transparencia y poder dar publicidad a estos datos. Y el resultado es el informe que se publicó el pasado martes, en el que mucha información está anonimizada. Porque sólo una empresa nos ha autorizado a publicar sus datos al 100% antes de cerrar el informe.

¿La única empresa que ha autorizado publicar todos sus datos del apagón es Red Eléctrica?

La única empresa es Red Eléctrica.

¿El resto de grandes eléctricas pidieron no ser identificadas?

El resto de empresas no autorizaron antes de aprobar el informe que los datos que nos enviaron pudieran salir publicados.

El Gobierno se ha quejado de que parte de la información facilitada por las compañías era incompleta o que algunos datos no llegaron. ¿La falta de colaboración ha sido un problema en la investigación?

El informe se cerró el pasado lunes porque realmente consideramos que teníamos toda la información necesaria para cumplir con la misión del comité de análisis: identificar las causas del apagón y proponer un paquete de actuaciones y medidas. Pero es cierto que al principio los datos llegaban con mucha frecuencia, y después fue siendo más complicado porque varios agentes tenían que emitir la información y ponerse de acuerdo, o porque los datos no llegaban con el grado de detalle temporal que era necesario. Pero la información que teníamos era suficiente para cerrar el informe.

¿Se aplicarán sanciones a las empresas que no han colaborado facilitando la información completa?

Creo que más bien que habrá sanciones a aquellas empresas que cometieron incumplimientos [de sus obligaciones en el control de tensión del sistema]. Con los datos que tenemos, efectivamente las instalaciones que estaban operando con una consigna de control de tensión no lo estaban haciendo según los parámetros esperados. La CNMC ya ha iniciado un procedimiento y dirimirá quién y cómo no estaba cumpliendo la normativa.

El Gobierno es el principal accionista de Red Eléctrica, ¿va a pedir la dimisión o se va a forzar el cese de la presidenta Beatriz Corredor o o de algún otro alto cargo de la compañía?

El comité de análisis del Gobierno ha terminado su trabajo que era realizar un informe sobre las causas y sobre medidas que adoptar. Las responsabilidades llegarán con esos otros procedimientos de instrucción en marcha.

Usted misma pidió a los operadores eléctricas una reflexión tras conocerse todo lo que sucedió el 28-A. ¿Era un mensaje para la presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica?

Era un mensaje para todos los operadores del sistema eléctrico, y Red Eléctrica es uno de ellos, es el cerebro del sistema. Pero todos los operadores tienen que reflexionar porque lo que ocurrió el 28 de abril fue muy grave. Se lo pedí a todos y les sigo llamando a todos a esa reflexión.

¿Y qué reflexión han de hacer?

Deben reflexionar acerca de que deben cumplir con la normativa, que tienen que estar atentos porque arriesgamos mucho en este proceso que tiene impactos en toda la sociedad porque la electricidad es sistémica. Va en su contra no hacerlo.

Pero ustedes tienen en su mano tomar medidas ya, dado que uno de los responsables del incidente parece que puso ser Red Eléctrica, de la que el Gobierno es el mayor accionista con un 20%.

No sé de qué manera corregir lo que ocurrió tiene que ver con destituir a personas que tienen responsabilidades no ejecutivas. Desde el punto de vista político, si llegan medidas, será después de haber culminando el proceso al que nos habíamos comprometido de identificar las causas y aplicar medidas. Lo que sí que tengo claro es que lo que es importante es que a cada uno de los operadores del sistema se les presume que están operando conforme a la normativa.

¿El Gobierno puede a día de hoy garantizar que no habrá otro apagón?

El sistema eléctrico español tiene todas las herramientas para que no vuelva ocurrir. Todas las herramientas para que ese origen multifactorial -que tiene que ver con el control de tensión, con la existencia de oscilaciones que obligaron a cambiar la configuración del sistema, y con desconexiones de plantas de generación, algunas indebidas- no vuelva a ocurrir.

¿Qué podemos esperar del real decreto de medidas contra el apagón que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros?

Aprobaremos un paquete de medidas que son todas importantes. Pero creo que la gran lección aprendida del apagón es que hay que reforzar la supervisión de que todos y cada uno de los operadores del sistema eléctrico cumplen sus obligaciones. También vamos a poner más elementos de control de la tensión en el sistema eléctrico y en la propia red de transporte, y queremos avanzar en la electrificación y en incrementar la demanda.

¿Y cómo conseguirán incrementar la demanda eléctrica que está en niveles de hace 20 años?

La electrificación y la demanda se aumentan dando señales claras de que España va a ser un país con precios competitivos y asequibles, y también eliminando barreras en los distintos pasos administrativos para impulsar el vehículo eléctrico o las bombas de calor. Vamos a intentar maximizar todos los procedimientos para que la electrificación sea un pilar atractivo por su competitividad y también desde el punto de vista de la tramitación que tienen que realizar operadores y consumidores.

¿Y se tomarán medidas para compensar el sobrecoste que están pagando los consumidores por la operación especial que hace ahora Red Eléctrica para reducir al mínimo el riesgo de apagón?

La factura de luz de mayo, si se compara con todos los meses de mayo desde que existe el PVPC desde 2014, tiene un precio bastante bajo. Esto significa que el sobrecoste que hay por esa operación reforzada del sistema, decidida por el operador del sistema eléctrico, no es significativo en un mix energético muy participado por tecnologías renovables. No estamos viendo que haya tenido gran impacto en los precios, por lo tanto, de momento entendemos que no es necesario [tomar medidas específicas].

¿Cómo define la oposición de PP y Vox en las últimas semanas durante esta crisis del apagón?

Yo siempre apelo al rigor, a la verdad, a la necesidad de evitar los bulos y de evitar distorsionar la información a la ciudadanía. Me gustaría ver un Congreso en el que se habla de buscar esa verdad, de identificar las causas y de darse la mano para identificar posibles medidas. Y hemos visto lo contrario: acusaciones desde el primer. El sistema eléctrico es especialmente complejo, y ni los mayores expertos tardan dos días en saber qué ocurrió. Pero enseguida salieron hipótesis que sólo distorsionaban a todos los ciudadanos, a nuestro tejido productivo. Es negativo para la credibilidad del país. Yo siempre apelo a la responsabilidad, al rigor técnico y a la información veraz.

¿Va a caer el Gobierno por los casos de corrupción que se están desvelando?

Yo creo que tenemos una legislatura larga por delante, mucho trabajo por hacer y, en la cartera que a mí me toca, hay muchas oportunidades en las que seguir trabajando.

¿Confía en que no haya más miembros del Gobierno implicados en estos casos de corrupción?

Eso es lo que esperamos todos.

Algunos de los socios parlamentarios hablan de aprovechar el tiempo que le queda al Gobierno para tomar medidas progresistas. ¿Cuáles serían las prioridades de su Ministerio para lo que quede, sean meses o los dos años que en principio restan de legislatura?

Creo que que no le queda poco tiempo al Gobierno, queda mucho tiempo por delante. La nuestra es una cartera de transición ecológica y reto demográfico que tiene tantísimo trabajo que hacer. Desde transposiciones europeas importantes a seguir protegiendo nuestro patrimonio natural tan espectacular; de avanzar con paso firme contra el cambio climático con objetivos ambiciosos, acordes con la ciencia siempre, a seguir acelerando en materia de transición energética, generando oportunidades, precios competitivos para los consumidores y protección de los vulnerables. Todo eso y mucho más me parece prioritario en este Ministerio.