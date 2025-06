Sitra, líder en la gestión del agua industrial, celebra su 25 aniversario inmersa en el impulso de la bioenergía en España

Sitra la compañía española de referencia en servicios integrales para la gestión eficiente y sostenible del agua en la industria, celebra su 25º aniversario volcada en su proyección en el sector de la generación de gases renovables, donde se ha convertido en un importante player gracias a su trayectoria empresarial, marcada por la innovación, el crecimiento sostenible y su contribución decisiva a la economía circular.

Además, este importante hito también coincide con el posicionamiento de Sitra como un actor clave en el desarrollo del hidrógeno verde en España. La firma participa en proyectos de alta tecnología directamente vinculados al tratamiento avanzado de agua y en los que se obtiene un suministro de alta pureza, un proceso fundamental para realizar esa separación entre hidrógeno y oxígeno que ya está marcando el camino hacia la transición energética y la autosuficiencia de las empresas.

25 años como partner estratégico de las grandes empresas

La compañía cuenta con una cartera que ronda los 200 clientes y las 150 plantas activas, 40 de ellas ligadas tanto a la gestión de agua como de biogás. De esta forma, y tras un crecimiento permanente, Sitra ya se ha convertido en el socio estratégico de empresas líderes en sectores diversos como el agroalimentario, el farmacéutico, o el petroquímico. Ahora, dentro del plan de futuro está el consolidar su presencia en industrias emergentes, como la minera, donde su experiencia puede generar un impacto positivo significativo.

Este crecimiento constante ha ido de la mano de la expansión de su equipo humano. De hecho, Sitra ha duplicado su plantilla en solo tres años, hasta superar los 140 profesionales, en su mayoría ingenieros. Tal y como explica el director general de Sitra, Ricardo Sáez: “El crecimiento de nuestro equipo refleja la confianza en nuestro modelo de negocio, que impulsa el talento para enfrentar los retos de la transición energética”.

Marcando el camino hacia la autosuficiencia energética

La apuesta de Sitra por la tecnología más avanzada se ha convertido en el impulso de toda esta evolución. Como ejemplo, destaca su know how en sistemas de membranas, fundamentales para la producción de esa agua ultrapura tan necesaria en los proyectos de hidrógeno verde. De esta forma, Sitra no solo está trabajando en estos desarrollos, sino que ya se ha convertido en un colaborador de referencia para las empresas petroquímicas.

Esta visión innovadora también se plasma en su desarrollo de tecnología anaerobia, directamente ligada a la generación de biogás dentro de la gestión de agua industrial, y que muchos de sus clientes usan para autoabastecerse energéticamente. De hecho, el conocimiento y la experiencia obtenida en estos procesos ha marcado un camino natural hacia el desarrollo de grandes proyectos de bioenergía. Las plantas relacionadas con la compañía producen biogás y biometano, evitando la emisión de 11.896 toneladas de CO₂ al año y valorizando 230.000 toneladas de residuos.

La apuesta por cerrar este círculo a través de la bioenergía ha llevado a Sitra a impulsar grandes plantas de biometano. Es el caso de la planta de producción de biometano y biofertilizantes de Montes de Toledo, construida por esta firma, donde también participa como socia a través de una Joint Venture centrada en el desarrollo de proyectos de biometano en España y en otros países europeos.

“Entendemos el trinomio agua-residuos-energía como tres conceptos íntimamente ligados. La depuración de aguas industriales implica generar residuos que también gestionamos y que, a su vez, tienen potencial para generar bioenergía”, apunta Ricardo Sáez, quien añade que, “además de ser desarrolladores e inversores, actuamos como un socio tecnológico que diseña, construye y explota estas plantas de tratamiento”.