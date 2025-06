Bermudas y bañadores triunfan en el arranque de rebajas como necesidad ante el calor

València, al igual que buena parte de España, ha comenzado la temporada veraniega con un sol abrasador. Las altas temperaturas y el calor sofocante han sido dos señas de identidad de las últimas semanas, convirtiendo el hecho de contar con ropa más fresca más en una necesidad que en una posibilidad. Una situación que también se ha colado este viernes en el arranque de rebajas como las de El Corte Inglés, donde prendas como los bañadores o las bermudas se han convertido en los artículos más buscados entre sus pasillos.

Ropa de verano fresca

Lo reconocía así Cristina, una de esas clientas de mediana edad que aunque reconoce que su presencia en este día de arranque de descuentos era una "coincidencia" y no lo sabía, sí tenía claro a qué había venido a este establecimiento. "Con este calor que hace, vengo buscando ropa de verano fresca y de oportunidad", destaca mientras mira un clásico de estas fechas como los bañadores. Y es que con un presupuesto que "siempre es el mismo" de cara a este periodo de descuentos, reconoce que esta compra de hoy va a ser "más un capricho". Eso sí, sin olvidar que siempre "voy buscando las ocasiones para comprar para toda la familia".

Unos pisos más abajo, aislado en el sonido de sus auriculares, el joven Pablo observa las distintas bermudas que se aglutinan en uno de los estantes. En sus manos, ya hay una vaquera y otra gris, una compra que viene motivada porque "ahora que han bajado un poco los precios pues estoy viendo si hay algo". Su lista, eso sí, no acaba aquí. Porque como sucede muchas veces, lo que se busca es "venir un día, intentas coger todo lo que puedas y ya te olvidas". Por eso, y aunque no quiere "gastarse mucho dinero", tiene claro que el objetivo es llevarse esas prendas de verano como "unas bermudas, un bañador, alguna camiseta o camisa así de lino, pero todo fresquito".

Unas mujeres en las escaleras de El Corte Inglés de Colón. / Francisco Calabuig

"No venimos a lo loco"

Y es que las bermudas también se cuelan en esas adquisiciones que no vienen planeadas. Es lo que le ha sucedido a Julia y Juan, un matrimonio que en las primeras plantas de este enclave comercial reconoce que venía a hacer "un cambio" de producto y que, en palabras de ellas, ha acabado en la compra "de una bermuda para mi marido". "Yo vengo a lo que vengo y lo demás, si lo veo de pasada y veo qué es lo que busco o lo que necesito, lo compro. Pero si no, comprar por comprar algo no lo hago. No venimos a lo loco", concluye Julia.