Alquilar una habitación en Valencia sube en un año cuatro veces más que el IPC

El alquiler de una habitación en Valencia ha subido en el último año cuatro veces más que el IPC. El arrendamiento de un cuarto ya se lleva el 21 % del sueldo medio bruto de los valencianos (2.325 euros) al superar los 443 euros al mes. El coste de alquilar una habitación se ha incrementado en el último año un 12 %, según revela un informe conjunto de Fotocosa e Infojobs. La situación para los inquilinos es más complicada en el Cap i Casal con habitaciones que pueden llegar a costar hasta 600 euros al mes.

En el caso del conjunto de la Comunitat Valenciana, el coste medio de un cuarto en un piso compartido es de 428 euros y el salario medio bruto se queda en 2.183 (un 20 % del precio del arrendamiento). En 2024, el precio de una habitación compartida en la Comunitat cerró con un incremento del 12,2 % al pasar de 379 euros a 428 euros. En el mismo periodo el IPC se incrementó un 2,8 %.

Cada vez más caseros apuestan por trocear las viviendas para ganar más dinero. Los propietarios pueden obtener el doble alquilando la vivienda por habitaciones (en algunos casos habilitan un cuarto extra en el salón). Mucha gente se ha pasado al alquiler por cuartos porque tienen más seguridad jurídica y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda, según explican desde las inmobiliarias.

Desalojo por la vía rápida

El alquiler por habitaciones también crece con fuerza en el Cap y Casal por la facilidad para proceder con el desalojo del inquilino en caso de impago. Una parte de los propietarios prefiere esta opción de arrendamiento porque tienen mayor control sobre su propiedad tras los cambios legales que dan derecho a los inquilinos a que el contrato se prorrogue hasta cinco años. En Valencia hay una oferta de 4.741 habitaciones de las que 3.282 están en el Cap i Casal (hace tres años había menos de mil).

El porcentaje del salario destinado a compartir vivienda ha aumentado 8 puntos en los últimos cinco años. "Todo indica que seguirá creciendo si los precios continúan al alza y los salarios no evolucionan al mismo ritmo. Compartir piso se ha consolidado como la única alternativa realista para mantenerse por debajo del umbral del 30 % de esfuerzo recomendado por organismos como el Banco de España o la OCDE. No obstante, esta fórmula representa una solución temporal que no satisface las necesidades de emancipación, estabilidad ni privacidad de una parte creciente de la población. Según nuestros estudios, la media de edad de quien comparte vivienda en estos momentos ya supera los 30 años”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Por su parte, Mónica Pérez, directora de comunicación de InfoJobs, añade: "Pese al incremento de los salarios y a la recuperación del poder adquisitivo que se observa a nivel general, en este último año las condiciones de acceso a la vivienda no han mejorado y los sueldos no están creciendo al mismo ritmo que los precios del alquiler. Esto conlleva que alquilar, tanto una vivienda entera como una sola habitación, sea cada vez menos asequible y esté marcando las condiciones de vida de buena parte de los ciudadanos”.

Sueldo medio

En Valencia, el coste medio de alquilar una habitación durante un año es de 5.321 euros (443 euros al mes) y el salario bruto medio asciende a 25.802 euros al año. El análisis subraya que los valencianos que ni siquiera pueden acceder a una casa completa tienen que destinar una quinta parte de su sueldo a hacer frente al alquiler de una habitación.

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra en las tres grandes capitales de España: Madrid (21 % del total), Barcelona (15 %) y València (9 %). Las otras dos ciudades españolas donde más se ha precarizado el alquiler son Sevilla (3 % de la oferta del país) y Granada (2 %). Las cinco ciudades están muy marcadas por el turismo. La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.