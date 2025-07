«Encerrados en su propio hogar: el drama silencioso de los edificios sin ascensor»

¿Hay historias reales en las que instalar un ascensor haya cambiado de verdad la vida de las personas?

Sí. Y no son pocas. Pero hay dos historias que llevo grabadas en el corazón. Me recuerdan por qué hacemos lo que hacemos: porque nuestro trabajo no es solo una obra, sino una cuestión de dignidad humana. Una de las más conmovedoras ocurrió en la comunidad de la calle Poeta Mas y Ros, 128, en València, donde ofrecimos el primer presupuesto ya en 2008. Durante más de diez años, los vecinos intentaron, sin éxito, reunir los votos necesarios y encontrar una empresa que pudiera dar una solución real. La persona que nos contactó en aquel entonces ya era mayor. No vivió lo suficiente para ver el ascensor instalado. Pero antes de fallecer, pidió a su esposa que guardara los ahorros que destinó para realizar la obra y que, cuando llegara el momento, llamara a Borys de Maranata. Antes de llamarnos, la comunidad contactó con otra empresa, que les dijo que el proyecto era técnicamente inviable. Fue entonces cuando se acordaron de nosotros y nos llamaron como último recurso desesperados. Para su sorpresa, conseguimos proponer una solución técnica fiable, obtener los permisos y además logramos que más de la mitad del coste lo cubriera una subvención. Como muestra de gratitud, los vecinos organizaron una cena en honor a todo el equipo que trabajó en el proyecto. Fue un momento muy emotivo: con lágrimas, abrazos… y una frase que nunca olvidaremos: «Los sueños se hacen realidad. Todo es posible con Maranata». Esa frase se convirtió en nuestro lema interno. Desde entonces, nos recuerda que cada proyecto es una oportunidad para devolver la dignidad a quienes ya habían perdido la esperanza.

¿Han tenido casos en los que no haya sido posible realizar la instalación? ¿Situaciones en las que debido a las dimensiones de la comunidad no fuese viable a nivel técnico?

Recibimos muchísimas solicitudes justo después de que otras empresas hayan dicho: «Aquí es imposible». En algunos proyectos hemos tenido que desmontar completamente la escalera, modificar muros de carga o incluso reubicar columnas estructurales del edificio. Y todas esas intervenciones las hemos realizado con precisión técnica, altos estándares de seguridad y, lo más importante, con la plena satisfacción de nuestros clientes. En ciertos casos, sí vemos que el espacio es muy reducido, que las normativas son exigentes o que las estructuras portantes no siguen patrones convencionales. Pero eso no significa que no haya solución. Analizamos a fondo cada situación y desarrollamos una respuesta totalmente personalizada. Y, por eso, hasta el día de hoy, no hemos tenido ni un solo caso en el que no hayamos podido actuar.

¿Y cuál es su secreto, entonces?

Creo que está en no tener miedo a asumir la responsabilidad de los proyectos difíciles y del proceso completo. En Maranata Proyectos coordinamos toda la cadena: desde la búsqueda de una solución técnica, la redacción del proyecto, tramitación de licencias, subvenciones, financiación personalizada y, por supuesto, la ejecución completa de la obra de instalación de ascensor con nuestros propios equipos. Contamos con nuestro propio taller para fabricar estructuras metálicas y trabajamos en contacto constante con administraciones, arquitectos y ayuntamientos. Desde 2020 hemos conseguido más de 5 millones de euros en subvenciones para nuestros clientes. En varios ejercicios presupuestarios, fuimos la empresa número uno de la región en volumen de ayudas conseguidas para comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares. Además, colaboramos estrechamente con administradores de fincas: les ayudamos a preparar documentación, coordinamos reuniones vecinales y les quitamos de encima el peso de la burocracia y los detalles técnicos.

«El secreto del éxito está en no tener miedo a asumir la responsabilidad de los proyectos más difíciles» Borys Pryhoda — CEO de Maranata Proyectos

¿Hoy por hoy, cuáles son los mayores obstáculos para que más edificios puedan instalar ascensores?

¿La verdad? Lo que más frena es el propio sistema, que debería echar una mano a aquellos que necesitan una solución a esta problemática. Tenemos proyectos listos, vecinos de acuerdo, subvenciones aprobadas… pero estamos esperando la licencia de obra. A veces ocho, diez, incluso catorce meses. Y en algunos casos, más de dos años. Entendemos que los ayuntamientos están desbordados, pero creemos que los proyectos con impacto social deberían tener un canal preferente de tramitación. Durante ese tiempo, los vecinos que necesitan el ascensor hoy, siguen subiendo escaleras a diario… o directamente se quedan encerrados en casa.

¿Y eso también implica riesgo de perder la subvención?

Exactamente. A veces ya lo tenemos todo preparado: los materiales, el equipo, incluso el calendario de instalación. Pero si no hay licencia, no podemos avanzar en lo más mínimo. Y las subvenciones se pierden debido a los plazos que nos dictan para acabar las obras. Eso genera frustración en todos los frentes: vecinos, equipo técnico y administración. Todos quieren hacer lo correcto… El sistema administrativo actual, aunque bienintencionado, no está preparado para responder con la agilidad que este tipo de urgencias sociales requiere.

¿Y qué proponen ustedes para cambiar esta situación?

Con los años de experiencia que tenemos, vemos con claridad cinco medidas que se podrían aplicar para avanzar: primero, recuperar el procedimiento de Declaración Responsable (DERE) para todas las obras de instalación de ascensor, incluyendo con demolición de escalera, que permitiría iniciar estos proyectos sin necesidad de una licencia urbanística completa, como se hacía antes de 2023;en segundo lugar, dar potestad a los propietarios para que decidan realizar la obra vía DERE, informándoles adecuadamente sobre esta alternativa; tercero, que los ayuntamientos preparen un checklist técnico unificado donde se exponga todos los documentos, criterios normativos y exigencias que deben cumplir el proyecto de cada tipo de obra; cuarto, ampliar las subvenciones públicas. Es necesario ampliar los fondos públicos destinados a la instalación de ascensores, ya que muchas comunidades se quedan fuera simplemente porque el presupuesto disponible se agota rápidamente. También proponemos que los ayuntamientos pongan en marcha programas municipales de cofinanciación, como ya hacen algunos municipios. Por ejemplo, que aporten hasta un 20 % adicional del coste total, para aquellas comunidades donde viven personas con discapacidad, mayores con pensiones bajas o sin recursos; por último, corregir los criterios de acceso a subvenciones: que los mayores de 70 años sean reconocidas como personas con movilidad reducida, en cualquier inmueble independientemente de la zona en la que se encuentre y la renta media de vecinos, incluso sin certificado de la Generalitat. Muchos ni siquiera inician el trámite, porque no les da tiempo entre tanta burocracia.

Ejemplo de uno de los trabajos acometidos por Maranata Proyectos. / ED

¿Y si estas propuestas no se llegan a aplicar?

Las consecuencias ya se sienten. Y con cada mes que pasa, la situación empeora. Lo primero es que las comunidades pierden las subvenciones. En Sagunt y en la propia València ha habido casos en los que la licencia llegó demasiado tarde y la ayuda fue automáticamente anulada. Tanto nuestro trabajo como la colaboración de los vecinos fueron impecables. Pero por culpa de la burocracia, todo tuvo que empezar de cero. Lo segundo es que cientos de proyectos técnicamente viables quedarán bloqueados, esperando la firma del técnico del ayuntamiento. Y, lo más grave, miles de personas seguirán encerradas en sus propios hogares, esperando un permiso que, por retrasos acumulados, llega cuando ya es demasiado tarde. Si te han dicho que no se puede instalar un ascensor en tu edificio… llámanos. Porque el «no se puede» muchas veces significa falta de conocimientos, de experiencia o de voluntad. Nosotros actuamos justo en esos proyectos donde otros se rinden.

Entonces, ¿qué deben hacer quienes cada día suben escaleras cuando deberían usar un ascensor? ¿Quienes ya lo intentaron… y escucharon un «no»?

Si te han dicho que no se puede instalar un ascensor en tu edificio… llámanos. Aunque ya te hayan dicho que no se puede… llama. Aunque otra empresa se haya echado atrás… llama.