Los expertos advierten acerca de la falta de suelo y piden un pacto político «a largo plazo»

El acceso a la vivienda es la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Adquirir una casa o, incluso, acceder a un alquiler digno resulta cada vez más complicado para la mayoría de la población y, en concreto, para los jóvenes que, en muchos casos, carecen de un patrimonio familiar que les ayude a dar el primer paso hacia la emancipación.

En la Comunitat Valenciana, el precio de la vivienda ha registrado su mayor incremento en los últimos 18 años con una subida del 12,3 % en el primer trimestre del año, según datos publicados por el INE. Con todo, asegurar el derecho a una vivienda digna se ha convertido ya en uno de los grandes retos de la sociedad en la actualidad.

En este sentido, Levante-EMV organizó el pasado jueves, 26 de junio, una nueva edición del Foro Real Estate, con el impulso de Asesorama, TM Grupo Inmobiliario, Domoblock y Elaboradores Cava de Requena, en el que abordaron el momento actual del sector, por dónde pasan las tendencias y qué están solicitando los clientes.

El encuentro, que tuvo lugar en la sede de Adeit en València, estuvo conducido por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, y contó con la presencia de diferentes expertos y profesionales ligados al sector.

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, fue el encargado de inaugurar la jornada y destacó que «la vivienda es un problema que lleva años en la agenda pública». Además, el director de la cabecera señaló que «todos los días publicamos informaciones sobre vivienda porque es evidente que es un asunto de primer orden que nos afecta a todos. Por último, advirtió que la tendencia actual dirige a «reducir los grupos sociales a dos:aquellos que tienen vivienda y los que no».

A continuación, se celebró la primera mesa redonda de la jornada, en la que se analizaron los principales retos ligados al desarrollo de vivienda pública y privada y que contó con la participación del presidente de Asesorama, Pepe Bernabé; el presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel;el presidente de Aprova, Antonio Olmedo; y el gerente de Promoción de Metrovacesa, Ángel de la Cueva García.

Ángel de la Cueva, Antonio Olmedo, José Luis Santa Isabel y Pepe Bernabé. / Fernando Bustamante

Los ponentes criticaron la «parálisis» que se dio en la construcción de vivienda asequible en la Comunitat Valenciana durante la anterior legislatura y reconocieron que, con el cambio de gobierno autonómico, «por lo menos, se ha iniciado ese proceso». «Se ha creado el Plan Vive, se ha subido módulo —que era una de las propuestas demandadas tradicionalmente por los promotores— y se están dando avales por parte del Instituto Valenciano de Finanzas para los compradores de primera vivienda. Es un primer paso, pero hay que acompañarlo con otras medidas a medio y largo plazo. El resultado lo veremos en un par de años», subrayó Bernabé.

Asimismo, Santa Isabel advirtió que, en materia de fiscalidad, «estamos muy lejos de lo que debería ser. La parte impositiva de una vivienda antes de salir al mercado todavía está sobre el 28 %». Del mismo modo, el presidente de Fecoval se mostró «decepcionado» con la banca. «Hay una demanda brutal de gente con unos salarios muy bajos y una capacidad de ahorro prácticamente nula la que le piden el 20 % para acceder al mercado. La relación con la banca debe ser más abierta. Estas situaciones no deberían ocurrir», agregó.

Por su parte, Olmedo abogó por establecer un marco jurídico más seguro y simplificar los trámites administrativos. Con todo, el presidente de Aprova valoró la «valentía» del gobierno autonómico en derogar la legislación aprobada por la anterior administración. «Quedan todavía dos leyes y decretos por derogar», añadió.

Por último, de la Cueva García reconoció que la colaboración público-privada «está, pero las buenas intenciones no acaban de materializarse». Al respecto de esto, el gerente de Promoción en Metrovacesa abogó por poner en marcha «soluciones imaginativas y más drásticas», que rompan los esquemas y, sobre todo, el planeamiento. «La vivienda de promoción pública puede ser rentable. El margen es bastante menor, pero se puede hacer siempre y cuando se cumplan unas determinadas circunstancias», explicó. Además, anunció que Metrovacesa está trabajando en una nueva promoción en Sagunt, cuya construcción va a empezar en las próximas semanas y se sumará a las otras 13 promociones que gestiona la compañía en la Comunitat Valenciana. «Con voluntad, podemos salir de esta. Los promotores tenemos un estigma negativo, pero somos los especialistas en hacer vivienda y deben contar con nosotros», recalcó.

Las tendencias del mercado

Durante la segunda parte de la jornada tuvo lugar una segunda conversación de expertos sobre las tendencias del mercado inmobiliario, en la que participaron el director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario, Cristóbal Ruiz;la business developer de Domoblock, Beatriz Bravo Vidal; y el gerente de Asicval, Antonio Priego Quesada.

Antonio Priego, Beatriz Bravo y Cristóbal Ruiz. / F. Bustamante

Los ponentes abordaron la situación actual del sector de la vivienda en València, que recientemente se ha convertido en la cuarta ciudad española con el precio del alquiler más caro —15 euros el metro cuadrado—, por detrás de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. «La realidad nos aplasta —advirtió Cristóbal Ruiz—. Según las recomendaciones europeas, la oferta debe estar un 50 % por encima de la demanda. Aquí ya llegamos tarde». Del mismo modo, el director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario recalcó la necesidad de gestionar suelo para la construcción de nuevas viviendas. «El escenario es trágico, porque no hay suelo y, por tanto, el precio de venta sube. Hay una demanda de 30.000 viviendas al año y no estamos siendo capaces de construir más de 10.000 anuales».

Por su parte, Beatriz Bravo apuntó que existe una «tensión tremenda entre la demanda y la oferta que provoca la subida de los precios». La representante de Domoblock, plataforma de inversión inmobiliaria especializada en la renovación de viviendas (flip) instó a flexibilizar la fiscalidad que, en su opinión, «no es la más atractiva de la Comunitat Valenciana». Domoblock trata de intentar satisfacer la demanda de vivienda y democratizar la inversión en este sector. «El 25 %de nuestros inversores tienen unos ingresos inferiores a los 25.000 euros anuales y contamos con microahorradores desde cien euros», destacó. Además, Beatriz Bravo explicó que, a través de esta plataforma, «el inversor se encuentra con una operación ya estructurada y gestionada por profesionales —y añadió—. Ofrecemos unas rentabilidades del 17,8 % en lo que llevamos de año, porque el mercado nos va favoreciendo».

Antonio Priego se mostró más optimista ante la situación. «Falta oferta por todos lados a nivel nacional, pero yo creo que sí hay solución», dijo. El gerente de Asicval subrayó que «el proceso de generación de construcción de vivienda no es a corto plazo y lleva un tiempo, por lo que las soluciones deben pasar por un pacto político a largo plazo». Priego abogó de nuevo por la necesidad de construir nuevas viviendas, pero insistió también en la importancia de «sacar al mercado todas aquellas viviendas de fondos y particulares que, en la actualidad, no lo están». Para ello, en su opinión, «las políticas que hay que hacer no deben ser tanto de castigo, sino de fomento para incentivar que esas viviendas salgan al mercado». Finalmente, señaló el aumento del perfil de clientes extranjeros que compran inmuebles en la Comunitat Valenciana, principalmente en las provincias de Alicante y València, ya sea para vivir o para invertir y que contribuyen a aumentar la tensión de la demanda. «La vivienda tarda muy poco tiempo en venderse por la falta de stock; en el caso del alquiler, no se llegan a publicitar los inmuebles», agregó.

El secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Miguel Bailach. / Fernando Bustamante

Tras ello se dio paso a la intervención del secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Miguel Bailach, quien advirtió que la vivienda se ha convertido en «un problema social» que tenemos en nuestros municipios, porque «muchos vecinos y vecinas quieren vivir en sus pueblos, pero muchas veces no pueden hacerlo porque la oferta es escasa». Asimismo, Bailach valoró la puesta en marcha del Plan Vive, al que se han adherido más de 300 municipios valencianos, y que «ha supuesto un revulsivo que mezcla los intereses y las necesidades tanto de la sociedad como de la Administración Pública y los promotores privados».

Por último, el secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández Miralles, fue el encargado de hacer el cierre institucional de la jornada con un discurso en el que criticó las políticas del anterior gobierno autonómico en materia de vivienda. «En los últimos ocho años, el crecimiento del precio para el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, ha sido inadmisible. Las medidas que hemos implantado durante la presente legislatura han sido una apuesta necesaria ante una situación que, lamentablemente, hemos heredado tras ocho años de parálisis absoluta en el impulso a la vivienda pública en nuestro territorio.

El secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández Miralles. / Fernando Bustamante

Además, Fernández Miralles anunció el impulso de un nuevo Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas para poner fin a la situación que viven muchos pequeños propietarios de la Comunitat Valenciana que «tienen una segunda vivienda para poder tener un complemento a su renta o pensión y que se encuentran en la necesidad de buscar otras vías para obtener rentabilidad con ellas o, directamente, las dejan vacías y no las utilizan ante el riesgo de ocupación».

Por último, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación de cavas valencianos por parte de la asociación de Elaboradores del Cava de Requena, así como de una cata de vinos a cargo del periodista especializado en vinos de Levante-EMV, Vicente Morcillo.