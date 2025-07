La campaña de la renta concluye con 623.000 valencianos que tendrán que pagar 2.000 millones a la Agencia Tributaria

La campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2024 concluye este lunes, después de iniciarse el pasado 2 de abril, con la presentación de las declaraciones por Internet. Ha afectado a algo más de 2.822.000 contribuyentes en la Comunitat Valenciana, unas declaraciones que suman 623.000 positivas (es decir, a ingresar), frente a 1.969.000 devoluciones. Además, 229.000 han sido negativas y otras particularidades. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, los valencianos que han declarado el tributo del IPRF y les ha salido a ingresar desembolsarán un total de 2.031 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,6% en comparación con el ejercicio anterior.

Hoy ha sido el último día con el que cuentan los contribuyentes que aún no hayan hecho la declaración del IRPF del año 2024, que podrán presentarla por Internet, o bien por teléfono o acudiendo a las oficinas de la Agencia Tributaria, en ambos casos siempre que hayan solicitado con anterioridad cita previa, cuyo plazo finalizó el pasado 27 de junio. En esta campaña de la renta, por primera vez, los contribuyentes han podido pagar sus declaraciones a través de bizum, junto a la tradicional domiciliación bancaria, el cargo en cuenta o con Número de Referencia Completo (NRC) o el pago en una oficina bancaria.

No han estado obligados a presentar la declaración de la Renta quienes trabajen por cuenta ajena y hayan percibido rentas del trabajo por debajo de 22.000 euros brutos anuales, siempre y cuando procedan de un único pagador. Si hay dos o más empleadores, la exención se mantiene solo y cuando la suma recibida del segundo y siguientes pagadores no supere los 1.500 euros. Si esta cuantía es superior, el umbral para que no sea obligatorio declarar el IRPF baja hasta los 15.876 euros.

Saldo positivo

El volumen de los importes a ingresar por parte de los contribuyentes valencianos del IRPF es superior a los resultados a devolver por parte de la Agencia Tributaria (que se elevan a 1.543 millones de euros), con lo que el saldo de Hacienda es positivo en la Comunitat Valenciana; en concreto, será de 488 millones de euros.

Previsiones de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Declaración de Patrimonio

Mientras tanto, el Impuesto de Patrimonio ha afectado a algo más de 29.300 valencianos durante la campaña correspondiente a 2024, lo que representa un incremento del 2 % respecto a la anterior. Estos contribuyentes aportarán unos 210 millones, un 6,7% más que el año anterior. En la Comunitat Valenciana el mínimo exento para realizar la declaración del tributo del Patrimonio es de 500.000 euros en valor de los bienes (aquí no se incluye la vivienda habitual).

En cuanto a los cauces de presentación, los contribuyentes han seguido aumentado su apuesta por las vías más ágiles. Tanto la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, como el sistema de confección telefónica, registraron crecimientos interanuales, a pesar de que este año se suma a las opciones de presentación rápida la nueva modalidad instantánea 'Renta Directa'. En el conjunto de España, la Agencia Tributaria prevé ingresar 19.093 millones de euros en la Campaña de Renta 2024, un 13,3% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 9,6% superior, con 14.908 millones. Por su parte, prevé que habrá un total de 6.066.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 2,8% menos, por un importe de 19.093 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,3% frente al año pasado.