La Comunitat Valenciana pierde 180 'superricos', una décima parte del total, en solo un año

Menos 'superricos', pero también una mayor brecha entre el número de ciudadanos que declara ingresos bajos y aquellos que ganan más de 60.000 euros en la Comunitat Valenciana. Esas son las principales conclusiones que deja la última estadística de declarantes del IRPF dada a conocer esta semana por la Agencia Tributaria, un balance -correspondiente a las retribuciones dinerarias en el ejercicio 2023- que destaca cómo la cifra de declarantes cuyos ingresos superan los 601.000 euros anuales se ha desplomado a su valor más bajo desde la pandemia.

Un 16 % menos

En concreto, las estadísticas de Hacienda señalan cómo esos 'superricos' han pasado en solo un año de ser 1.091 personas a 'solo' 911. O lo que es lo mismo, que han desaparecido más del 16 % de las personas que formaban este colectivo entre 2022 y 2023, lo que ha hecho que se quede también ligeramente por debajo del dato de 2021 (915 contribuyentes). Eso sí, pese a esta realidad, otra circunstancia se está produciendo entre los declarantes valencianos. Y esa no es otra que la progresiva desaparición de un grupo social clásico como los mileuristas -el mayor entre los tramos de ingresos que hace la Agencia Tributaria-, que se queda con 447.601 personas.

Mientras esto sucede, se disparan tanto las rentas más bajas como las que más ingresan, incluidos en ellas la primera categoría que superaba el salario medio -situado en 2023 en los 25.683 euros- en la autonomía. Así, los que ganaron entre 30.000 y 60.000 euros son casi ya el colectivo mayoritario con más de 441.000 personas frente a las 399.015 de un año antes. Junto a ellos, también suben los que ingresan por su trabajo entre 60.000 y 150.000 euros -pasan de 79.886 a 91.271- o los que superan los 150.000 euros pero no sobrepasan los 601.000, un colectivo que gana casi 1.400 cotizantes hasta superar los 10.900. Todo ello hace que casi uno de cada cuatro valencianos cobre ya a partir de esos 30.000 euros.

Más personas con rentas bajas

Por su parte, cada vez también hay más personas englobadas entre las rentas más bajas. Sin ir más lejos, estas han pasado de representar el 33,8 % de la población a rozar ya el 36 % en solo un año. Una situación que tiene entre sus posibles explicaciones factores como la obligatoriedad de declarar una ayuda como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que cada vez ha llegado a mayor problación o que, en un momento marcado por el auge del mercado laboral, también se están elevando los contratos parciales.

Sin ir más lejos, entre toda España, este tipo de contrataciones crecieron en 2023 en 192.100 empleos, un auge que ha contribuido a que en la Comunitat aumenten aquellos que declaran ingresar hasta 1.500 euros anuales (40.000 personas más), entre 1.500 y 6.000 euros (casi 11.000 más) y los que se quedan entre los 6.000 y los 12.000 euros (que suben en más de 44.000 personas). Todos ellos, además, son colectivos que en 2023 estaban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que en ese momento se encontraba en los 1.080 euros y que, por tanto, eran más vulnerables a unas subidas inflacionarias que, durante buena parte de ese año, superaron el 3 %.

Respecto a si estos crecimientos de los colectivos con rentas más bajas y rentas más altas significan una desaparición progresiva de la clase media, el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, explica que con una estadística "parcial" como esta "no se puede apreciar ese aumento de la desigualdad", porque faltan detalles como "aquellas personas que no presentan la declaración". No obstante, sí remarca que se está produciendo una mayor "concentracion de rentas en la parte más alta" de los tramos.