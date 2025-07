José Vicente Gómez, cuatro décadas en Heineken: "De pequeño pasaba por esta fábrica y ya veía los tanques de fermentación"

"Yo soy de los chicos Heineken, de aquellos perfiles que cuando se compró El Águila en 1984 nos buscaron por tener una especialidad laboral determinada". Quien habla es José Vicente Gómez, uno de esos trabajadores que han compartido -casi toda- la historia de una planta emblemática como la que la marca cervecera tiene en Quart de Poblet. Allí, recordaba ayer durante la celebración de un acto por el 50 aniversario de vida de unas instalaciones en las que se fabrican 1.350 millones de cañas cada año de marcas como Heineken, Amstel o Cruzcampo, Gómez llegó "el día que cumplí los 19 años". Cuatro décadas después, tras pasar por varias áreas de la firma, hoy supervisa que "todo en la fábrica vaya bien", desde la generación de frío a los compresores de aire, pasando por un líquido tan necesario para este producto como el agua.

Cosa del destino

Su historia con el grupo cervecero, sin embargo, podría parecer más una cosa de destino. Con ese toque de emoción en la voz que solo un recuerdo alegre puede transmitir, este veterano empleado relató cómo "cuando era pequeñín, yo ya venía a esta área. Pasaba por esta fábrica con 9 años y veía los tanques de fermentación. Quién me iba a decir a mí que yo iba a acabar aquí". Y es que tras esos paseos bisoños llegó una primera experiencia en el interior de la planta, esa en la que actuó "como analista de aguas de la fábrica y la depuradora".

Sería el paso inicial de una carrera ineludiblemente marcada por la formación. "Me han ido enseñando todo lo que requiere la ingeniería, lo que se necesitaba, como mecánica de fluidos, calderas o gestión de residuos", enfatizó. También hasta hacerse experto en una tecnología como la "electrodiálisis reversible" que no utiliza -aseguró- ninguna otra firma del mundo. Un proceso que, con esa mirada que únicamente las décadas de retrospectiva ofrecen, enfatizó que le llena de "orgullo" y en el que ha visto cómo se daban dos revoluciones. Por un lado, una digitalización que es "el futuro" y que vislumbra bien "en una gente joven que está viniendo muy preparada". Otra, una sostenibilidad que "está en las venas de Heineken" y que se ha visto en la reducción progresiva del agua que es necesaria para producir un litro de cerveza.

Gómez, en la etiqueta de una de las cervezas homenaje de Heineken. / Levante-EMV

Un guiño en el "homenaje"

No obstante, más allá de estas innovaciones, recordó cómo las instalaciones de la multinacional han acabado siendo "mi vida". "Yo me crié aquí, me casé estando aquí y tuve a mis hijos estando aquí", destacó a este diario este trabajador que, incluso, va a tener un recuerdo más para toda la vida. No en vano, su pose uniformado como empleado de Heineken frente a un camión es la ilustración que acompaña a todas esas etiquetas de la botella homenaje de la marca por sus 50 años. Un emotivo guiño a una trayectoria laboral totalmente ligada a la marca y a Quart de Poblet.