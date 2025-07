Rebeca Torró: Su jornada en Valencia mientras Pedro Sánchez la elegía como 'número 3' del PSOE

Los socialistas valencianos recuperan peso en el seno del PSOE. Pedro Sánchez nombrará durante el Comité Federal que se celebrará este fin de semana a la exconsellera Rebeca Torró como su nueva secretaria de Organización, el cargo que ocupaba Santos Cerdán hasta su señalamiento en el 'caso Koldo'. Un nombramiento que llega justo unas horas después de que la dirigente -que desde finales de 2023 ocupa la secretaria de Estado de Industria- pasara junto al ministro de esta misma área, Jordi Hereu, la jornada de este jueves en Valencia visitando tanto la planta de Heineken en Quart de Poblet como uno de sus principales hitos conseguidos durante su etapa en el Consell, la llegada de la gigafactoría de PowerCo a Sagunt.

Varias paradas

Y es que la fábrica de la multinacional cervecera fue el punto de arranque de este viaje exprés. Allí se dejó ver hablando con los dirigentes de la firma neerlandesa presentes en el 50 aniversario de las instalaciones, un paso siempre por detrás de Hereu. Fue uno de los cargos públicos a los que la directora de Asuntos Corporativos de Heineken España, Carmen Ponce, dio su agradecimiento por su presencia en el acto. Torró fue una de las que brindó, botellín de cerveza en mano, en la foto institucional que ponía el broche a la celebración. Y también la que escoltó al ministro durante sus declaraciones ante los medios sobre la regeneración tras el 'caso koldo', la situación productiva de Ford Almussafes o lo que representa para el futuro la gigafactoría del Grupo Volkswagen.

Torró (2i), ayer en el brindis en la planta de Heineken. / German Caballero

Justamente esta última fue la otra gran visita que realizó este jueves en Valencia la que será nueva 'número 3' de los socialistas. Enfundada en un chaleco amarillo y con su correspondiente casco blanco, Torró paseó junto al resto de autoridades por los alrededores de lo que será la fábrica de producción de baterías más importante en el sur de Europa. Una instalación, cuya producción comenzará el año que viene, en la que jugó un papel esencial para su desembarco. No en vano, cuando las opciones de Extremadura, Aragón o Barcelona no acababan de convencer a los dirigentes automovilísticos alemanes a la hora de hacer esa inversión, fue la en aquel momento consellera de Industria la que tomó las riendas de la negociación, enviando incluso una carta -para mostrar ese interés cuando la Comunitat no estaba en la terna- a Alfonso Sancha, vicepresidente ejecutivo de Compras de Seat.

Negociadora "superválida"

Esa misiva fue el primer paso para gestar una inversión en la que Torró acabó convenciendo a Volkswagen. "Vino a Valencia por ella", llegan a decir fuentes conocedoras de cómo fue un proceso que no fue único, ya que de su mano también se perfilaron otros proyectos industriales que han ido apareciendo en los tiempos recientes en la autonomía. Un perfil de "negociadora superválida" que ahora llega al corazón del poder del PSOE.