Umivale cierra 2024 con 1.616,93 millones de euros de ingresos y gana 6,28 millones

La asamblea general de Umivale Activa ha aprobado los resultados económicos correspondientes al ejercicio 2024 con unos ingresos integrados de 1.616,93 millones de euros, básicamente por cotizaciones sociales, y un resultado positivo de 6,28 millones. La entidad valenciana ha acordado destinar al fondo de reservas 369,63 millones de euros, de las cuales Umivale Activa aportará a las arcas públicas de la Seguridad Social 8,04 millones de euros, según ha explicado en un comunicado. Ana Benavides, presidenta de la mutua en representación del Banco Santander, ha sido la encargada de dirigir la sesión acompañada por la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y del director general, Héctor Blasco.

Blasco ha aprovechado el acto para desgranar las principales conclusiones el reciente estudio socioeconómicos sobre la evolución de la Incapacidad Temporal (IT) y la siniestralidad en España, realizado junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). "No ha habido hasta ahora ningún estudio tan en profundidad sobre el fenómeno de las ausencias laborales por motivos de salud en España. No es una estadística, es la muestra completa de lo que ha ocurrido desde 2018 al 2023 en nuestro país", ha subrayado. En su opinión, "aunque con notables diferencias, la IT empeora en todos los ejes de análisis (sectores, territorios, franjas de edad, género...) pero esto no justifica ese considerable incremento de las ausencias, tampoco la penosidad ni la precariedad de algunos sectores. Paradójicamente, tampoco crece la IT por un problema de salud, aunque estamos lejos de la excelencia", ha señalado Blasco.

Trabajadores protegidos

Para la mutua este ha sido un año de crecimiento, al superar los 1.664.000 de personas trabajadoras protegidas, dando cobertura a más de 107.130 empresas mutualistas, tal y como se ha presentado en el Informe de gobierno corporativo y sostenibilidad. Umivale Activa dispone de una red asistencial de 115 centros propios repartidos por toda España. La mutua ha cerrado el año con la ampliación y reforma de las clínicas de Catarroja, Puerto de Sagunt y Cocentaina, con la apertura de nuevos centros asistenciales en Calp, puerto de València y con el traslado de las clínicas de Palma de Mallorca y Mataró a locales más amplios y mejor ubicados. Además, se han realizado obras de adecuación en nueve clínicas, entre ellas la reapertura de la clínica de Reus-Tecnoparc.

Un momento de la asamblea de Umivale, celebrada en València. / Levante-EMV

Prestaciones económicas

Durante el pasado año Umivale Activa gestionó 1.162,22 millones de euros en prestaciones económicas de la Seguridad Social por contingencias profesionales y comunes, prestaciones por riesgo durante el embarazo y lactancia, cuidado de hijo menor enfermo y por ceses de actividad del colectivo de personas trabajadoras por cuenta propia. Además, la mutua llevó a cabo cerca de 585.300 procesos asistenciales en 2024, de los cuales más de 462.800 fueron por contingencia común. Cuenta con más de 1.700 profesionales, de los cuales el 63,5% son profesionales sanitarios.

De los órganos de dirección de Umivale forman parte representantes de empresas como Santander Consumer Finance, Indra, Naturgy, Iberdrola Generación, Consum o Grupo Palma, entre otras firmas.