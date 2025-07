Gerardo Caniego: «La industria europea juega en desventaja con China, India y Turquía»

Ingeniero formado en Ford Gerardo Caniego (Villamayor de Santiago -Cuenca-, 1966) es hijo de un trabajador de la factoría de Ford en Almussafes. «Tuve la suerte de que mi padre trabajaba en Ford y yo pude acceder a la Escuela de Aprendices de Ford España. Allí me formé y me dieron una beca para estudiar ingeniería electrónica y técnica», explica Caniego. Dejó Ford en 1996 para trabajar en MB y en 2001 dio al salto al Grupo Baux, donde fue nombrado vicepresidente ejecutivo el año pasado. El grupo Baux pertenece desde 2018 a la empresa estadounidense Jupiter. Baux, con plantas en Segorbe y Elche de la Sierra (Albacete), había pertenecido a la familia valenciana Serratosa Caturla, una de las ramas de la saga familiar de la antigua Valenciana de Cementos. Sin embargo, con la crisis inmobiliaria y tras una fuerte inversión productiva la familia renunció a la propiedad en un acuerdo que incluyó a los bancos acreedores y que pilotó la gestora NK5. Ese fondo fue el que vendió la firma a Jupiter hace 7 años. Jupiter pertenece a una familia americana, «con una visión a largo plazo», subraya Caniego.

Ustedes exportan el 80 % de su producción, ¿dónde venden?

Vendemos fundamentalmente en Europa a países como Polonia, Alemania, Bélgica, Francia o Italia. También exportamos al norte de África y llegamos hasta Australia.

¿Qué producto venden?

Una chapa lacada de aluminio que posteriormente se dedica a la producción de lamas de persiana (la persiana enrollable que todos tenemos en casa). Nuestros clientes son los que fabrican las persianas. Hacen las lamas y les ponen dentro poliuretano. Nosotros somos proveedores de fabricantes industriales. También hacemos aluminio para canalones y falsos techos en el sector de la construcción y para matrículas de coche.

¿Les han impactado los aranceles de Trump?

A nosotros directamente no porque no vendemos en Estados Unidos. Pero sí es verdad que todo el tema del arancel ha creado unas turbulencias en el mercado que han hecho que haya movimientos importantes que al final acaban afectando. Por ejemplo, muchos países que exportaban a Estados Unidos han redireccionado su producción a Europa. De esta manera, aumenta la competencia. Nos afecta porque hay cambios en los precios. Europa recibe muchísima importación de aluminio. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la industria europea, que compite con jugadores que tienen muchas más ventajas: mano de obra, energías y materias primas más baratas. Al final, competimos con jugadores que parten con ventaja.

¿De dónde son esos competidores?

Son de China, India y Turquía. Son diferentes. China e India son países gigantes con la mano de obra muy barata, con muy buen acceso al aluminio y con capacidad de ponerlo en Europa a precios muy bajos. Y luego está Turquía, que es un jugador distinto. Es un país puente, que tiene acceso a material barato porque no paga aranceles y cuando pone su producto en venta en Europa tampoco paga aranceles. Esas dos tipologías de países son las que al final generan una competencia con diferentes reglas del juego. Además, tienen menos exigencias medioambientales y eso al final son cosas que ponen en riesgo la industria europea.

Ustedes producen aluminio a partir de material reciclado, ¿por qué apuestan por trabajar con chatarra?

Apostamos por la chatarra porque Europa ha perdido un 25% de capacidad de fabricación de aluminio primario. Nosotros vimos que trabajar con chatarra permitía abastecerse de fuentes locales y la huella de carbono del transporte es mucho menor. Estamos comprando la chatarra fundamentalmente en España y algo en Italia y Francia. Fabricamos con una aleación que nos permite utilizar un 100% de chatarra.

¿Es igual el aluminio?

Sí, el aluminio que producimos es igual. Al fundirlo tiene las mismas características que un aluminio primario. Es más, cuando tú tienes un aluminio primario es muy puro. La mayoría de aplicaciones del aluminio necesitan unas aleaciones con un cierto porcentaje de hierro, magnesio, manganeso o de cobre. Si tú trabajas con aluminio muy poroso, vas a tener que añadir esos productos. Sin embargo, con la chatarra los ingredientes aportan más cobre, más magnesio o más silicio. Con eso haces una aleación que tiene las mismas características metalúrgicas que cualquier otro aluminio.

¿Por qué ha caído en Europa un 25% el aluminio primario?

Fundamentalmente, por los precios energéticos. El aluminio primario tiene un coste de electricidad alto. Se obtiene por un proceso de electrólisis. Por tanto, si el coste energético es mucho más elevado que en otros países, la competitividad de esa industria es más baja.

Pero, España sí que tiene un coste energético más bajo que el resto de países de Europa.

Sí, pero no me refiero solo a España. De todas formas, hemos hecho comparativas entre el precio de la energía con Italia y Alemania y no hay grandes diferencias. Es un coste similar, un poquito más bajo en gas natural gracias a las regasificadoras que tenemos. Pero cuando te comparas con el sudeste asiático o con Oriente Medio, el coste energético no tiene nada que ver. Hay grandes centros que han crecido en los últimos años en Arabia Saudí o en Baréin que tienen la energía a mucho mejor precio y ahí se está fabricando muchísimo aluminio. Alcoa instaló en Arabia Saudí una planta que produce una gran cantidad de material porque su costo energético es mucho más bajo.

Los aranceles de Trump han creado turbulencias en el mercado por la entrada en Europa de competencia de fuera

Los expertos aseguran que con el despliegue de las renovables bajará el precio de la electricidad.

Esa es una de las de las esperanzas que hay, pero está el tema de los tiempos. Cuando eso sea una realidad, habrá que ver si todavía tenemos industria que salvar o ya han cerrado todas las plantas y se han deslocalizado.

¿Cómo está la industria?

Bueno, pues está apretada, sufriendo fuertes competencias como comentaba al principio y con movimientos de mercado que crean tensiones en los márgenes. Ahora es un momento muy difícil. Por ejemplo, en nuestro caso, España ha aumentado en cinco años la exportación de chatarra de unas 110.000 toneladas a 300.000 toneladas en 2024. El residuo es nuestra minería y estamos dejando que se vaya afuera. Si se va fuera, la fabricación del producto se hace fuera. Y luego nos viene ese producto de fuera. Los puestos de trabajo que se pueden dedicar en Europa a realizar esas tareas se están haciendo fuera. Si tú reduces la oferta de chatarra en Europa, aumentas el precio. Si aumentas el precio, le estás quitando margen a las empresas europeas que están intentando competir en ese sector. Y esto no es solo el aluminio, está pasando con más sectores como el del acero. Entonces, la situación es difícil. Yo sé que es una situación que todo el mundo conoce. La Comisión Europea, el 19 de marzo, emitió un informe sobre defensa de la industria del acero y de los metales donde ya identificaba esa situación. Pero la realidad es que estamos en julio y todavía no se ha hecho nada para defender esa situación.

Exportación de la materia prima

¿Y adónde está yendo la chatarra?

Fundamentalmente, a China, quizá con varias escalas porque a lo mejor no va directa, pero la inmensa mayoría acaba allí.

¿Y por qué? ¿Porqué la pagan mejor?

Sí, pagan mejor. En el sector del reciclaje en España hay diferentes niveles, desde el pequeño chatarrero que recoge un poco de chatarra hasta el gran industrial que ha instalado unos equipos para tratarlo, limpiarlo, separarlo y ofrecer materia de calidad.

Utilizar chatarra como materia prima del aluminio nos permite abastecernos con proveedores locales y reducir la huella de carbono

¿Ustedes qué compran?

Nosotros solo podemos comprar a esos que nos dan un material segregado, que sabemos qué es y qué composición tiene. Claro, si alguien viene de fuera, se va tres pasos más abajo y ofrece un poco más, pues se lleva el material y se va para afuera. Así se salta toda la cadena de recogida, selección, limpieza, clasificación. Digamos que es un problema grave. En toda Europa ha aumentado la exportación de chatarra.

¿Qué energía consumen para producir el aluminio?

Fundamentalmente, consumimos gas natural. Lo utilizamos para la fusión y para el curado de las pinturas en los hornos. Utilizamos unos 150 gigavatios de gas y 35 de electricidad.

Energía

¿Tienen planta de autoconsumo?

Tenemos una planta de energía fotovoltaica sobre techo que ya está funcionando en Elche de la Sierra (Albacete) de 1,2 megavatios (MW) y vamos a iniciar la construcción de una de 3,5 MW en Segorbe. Hemos tardado cinco años en conseguir los permisos. Conlleva una inversión de unos tres millones. En principio debe estar a finales de año.

¿Han reducido el consumo de energía?

Sí, en los últimos cuatro años hemos reducido un 20 % el consumo de gas natural. Hemos ganado eficiencias, mejorando nuestros equipos.

¿Han tenido que reducir personal?

No, de hecho estamos aumentando.Hemos pasado de 180 a 200 trabajadores y esperamos contratar a entre 20 y 30 personas más. Buscamos gente que provenga de FormaciónProfesional.Fundamentalmente, buscamos la actitud porque al final hace más el que quiere que el que sabe.

Construcción

Ustedes producen mucho material para la construcción. ¿Están notando el repunte de la construcción?

Todavía no. Nuestra ventaja es que el aluminio que producimos para persianas tiene un doble destino: la obra nueva y la reparación de casas. Cuando baja la construcción sube la rehabilitación. Ni en la crisis de 2008 ni ahora hemos tenido grandes oscilaciones de demanda. Pero es verdad que todavía no se nota la alegría de un mercado de la construcción grande para la necesidad que hay de vivienda.