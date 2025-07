El infierno de trabajar en verano en las pistas del aeropuerto de Valencia

Este 2025 ha dejado el junio más caluroso de la historia en la Comunitat Valenciana. Los termómetros, en algunos puntos, rozaron los 40 grados dentro de una ola de calor que dejó mínimas de 25. Un bochorno, cuyas consecuencias se han notado en aspectos que van desde el descanso de la ciudadanía a la operativa de algunos negocios, que está golpeando con fuerza también a esos empleos en los que se trabaja bajo el tórrido sol. Entre ellos, los vinculados a una asistencia en tierra -más conocida como 'handling'- en el aeropuerto de Valencia en el que fuentes de CC OO denuncian que las empresas encargadas de estas gestiones "no están aplicando las medidas" para hacer frente a las altas temperaturas en las pistas a pesar de estar obligadas por ley y por la Inspección de Trabajo.

Según relatan, la normativa -concretamente el Real Decreto-ley 4/2023- imponía el acondicionamiento de los lugares de trabajo a las situaciones en las que los termómetros mostraran cifras elevadas, un procedimiento que incluía medidas preventivas como "mecanizar procesos para que los empleados que están con las maletas hagan menos esfuerzo, repartir más las tareas" o "más pausas entre avión y avión" para poder refrescarse. Unas iniciativas de las que, dos años después, "no se ha hecho casi nada". "Lo denunciamos a la Inspección de Trabajo, vino el inspector y nos dijo que las medidas se tenían que adoptar, pero siguen sin hacerlo", insisten.

Más de 45 grados

Y es que, aunque -por fortuna- todavía no ha habido ningún golpe de calor, el riesgo para trabajadores que componen estas gestiones está ahí. "Quien está en pista puede estar a más de 45 grados seguro, porque son zonas de asfalto sin sombras", afirman desde la central, que también denuncia la vestimenta que tienen que llevar parte de los trabajadores en esta época del año. "El año pasado a los que cargan y descargan maletas se les entregó un pantalón corto, pero a otros, como los cordinadores, no. Y son personas que están 45 minutos al sol con los aviones", remarcan. Un problema si se tiene en cuenta que estos empleados de handling llevan camisas de "poliéster, que no transpiran, un pantalón que es 44 % lana y el chaleco". "Por razón de imagen no lo cambian", denuncian.

Una de las camisas, con mancha de sudor, de los trabajadores del handling. / Levante-EMV

La complicada situación afecta a, al menos, 200 trabajadores divididos en las cuatro empresas que realizan este servicio en Valencia: Groundforce, Yellow, Aviapartner y Azul Handling, esta última -según CC OO- "la única que tiene un protocolo de espera en zonas de sombra y rotación de tareas. El resto, ni eso". Y eso a pesar de que "tanto la ley como el inspector dijo que hay que tener y aplicar un procedimiento para altas temperaturas", denuncian. En paralelo, eso sí, Aena -gestora del aeropuerto, pero sin responsabilidad en esta materia- ha puesto "un punto de suministro de agua fresca en cada patio o zona de maletas" para apoyar a ese personal.

La situación en el puerto de València

Mientras, en el puerto de València prestan servicio algo más de 1.500 estibadores, en diferentes turnos de trabajo, que se reducen los fines de semana, también expuestos a las altas temperaturas que arrecian en este período estival y afectan de lleno a un personal que se mueve tanto desde lo alto de las grúas como a pie de muelle. Desde el sindicato Coordinadora de Trabajadores del Mar, mayoritario en el emplazamiento marítimo valenciano, destacan que el recinto marítimo, ante los episodios climáticos extremos, "aplica los procedimientos establecidos para mantener la actividad garantizando las condiciones de seguridad, teniendo en cuenta que gran parte del trabajo portuario se realiza al aire libre". Estas medidas se ajustan a lo recogido en el Real Decreto-ley 4/2023.

Además, según la Coordinadora, cada año se lanza una campaña de concienciación con mensajes de prevención frente al calor, si bien no se define una temperatura máxima para dejar de trabajar en las instalaciones portuarias. Sea como fuere, "se evalúan los riesgos concretos y las características de la actividad, con el fin de adaptar la jornada y los trabajos a realizar, priorizando siempre la salud y seguridad de las personas trabajadoras", explican desde esta organización sindical.