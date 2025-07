Amazon sabe tres meses antes que tú lo que vas a comprar

El gigante del comercio electrónico Amazon ha invertido en los últimos cinco años en Europa setecientos millones de euros en innovaciones tecnológicas para mejorar la rapidez de los envíos y reducir costos. La multinacional concentra su departamento de I+D más avanzado en Operations Innovation Lab (Laboratorio de Innovación de Operaciones) y gracias a sus desarrollos es capaz de predecir con tres meses de anticipación qué artículos van a comprar sus clientes.

Amazon tiene tres laboratorios de innovación en el mundo: dos en Estados Unidos (en Seattle y Boston) y uno en Vercelli (localidad italiana situada entre Turín y Milán. La compañía ha abierto esta semana las puertas de su laboratorio europeo a Levante-EMV para desvelar sus últimas innovaciones y sus avances en el uso de drones para el reparto de paquetes, la utilización de cámaras de lectura de etiquetas e inteligencia artificial para la distribución de los envíos, y sus estudios "todavía en pañales" para el posible uso de robots humanoides en sus almacenes. Eso sí, la empresa insiste en que las máquinas nunca reemplazarán en todo a las personas.

Robot desarrollado por Amazon para clasificar los paquetes. / M.C.L.

El laboratorio de Amazon en Italia está lleno de dispositivos en diferentes estados de desarrollo. Es uno de los centros de innovación robótica más avanzados de Europa. En una nave de 6.000 metros cuadrados en Vercilli con un amplio dispositivo de seguridad un equipo multidisciplinar (formado por un centenar de científicos e ingenieros) diseña y prueba nuevas tecnologías robóticas e innovaciones basadas en inteligencia artificial. Alguno de esos avances llegará a las plataformas de Amazon en la Comunitat Valenciana en los próximos años.

Stefano La Rovere (director mundial de robótica global, mecatrónica y embalaje sostenible de Amazon) subraya que el futuro pasa por "una supercolaboración entre el ser humano y la máquina", pero deja claro que los robots están para ayudar a los hombres y no para acabar con sus puestos de trabajo. "No veo un futuro en que los humanos dejen manejar los paquetes que preparamos. Ninguna máquina tiene la habilidad de un humano", sentencia. La Rovere, que es responsable de los tres laboratorios del grupo en el mundo, explica que en los últimos cinco años han desarrollado en Europa más de 1.000 nuevas tecnologías, aunque no todas acaban utilizándose.

Predicción

Amazon realmente es una empresa tecnológica y su fuerte es el análisis de datos. Gracias a los sistemas de inteligencia artificial basados en el aprendizaje automático de las máquinas (machine learning) que ha desarrollado logra predecir con bastante exactitud qué van a comprar sus clientes a tres meses vista. "Utilizamos tecnología de machine learning para conocer las pautas de compra de nuestros clientes. Es muy útil para tener preparados los inventarios de nuestros almacenes. Si una persona compra regularmente cápsulas de café, podemos predecir cuándo lo volverá a hacer", asegura La Rovere.

Máquina para mover palés que se desplaza como los aspiradores robotizados. / M.C.L.

Drones

La compañía está explorando el potencial del uso de drones para el envío de paquetes, aunque es consciente de que su uso será limitado. La compañía ensaya en Italia el manejo de estos aparatos. "Estamos en las primeras fases de desarrollo. Tenemos que cumplir con todas las exigencias regulatorias. Queremos usar los drones para el reparto en zonas rurales o para entregas urgentes. El dron va más rápido pero solo puede repartir un producto a la vez", apunta Stefano La Rovere.

Reducción de paquetes

La compañía trabaja en una tecnología de empaquetado automatizado (llamada 'Smart paper') que crea bolsas de papel a medida. El objetivo es reducir al máximo el número de paquetes voluminosos para ganar más espacio en las furgonetas de reparto. Amazon ya ha conseguido que solo la mitad de los envíos vaya en cajas y que el resto se transporte en sobres de papel o cartón o sin embalaje. En el caso de los sobres, la nueva máquina escanea el artículo y calcula la cantidad exacta de papel necesaria para un empaquetado rápido y sin espacio vacío.

Robot humanoide

Amazon estudia la viabilidad de utilizar robots humanoides, pero advierte de que es una tecnología que todavía "está en pañales" y no acaba de verle la utilidad porque ya cuenta con otras máquinas que permiten hacer tareas pesadas. "Está en fase de exploración, pero hay que tener claro que un robot humanizado no es algo que vaya a trabajar mejor", advierte el responsable mundial de los laboratorios de innovación de Amazon.