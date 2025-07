AVE y CEV alertan de los problemas de gestión del Corredor Mediterráneo a partir de 2025

“O tenemos logística buena o no avanzaremos”. Con esta frase el experto en logística Paco García ha concluido el desayuno organizado por el movimiento Quiero Corredor en Elx. El diagnóstico del estado de las obras de esta infraestructura deja, pues, nuevas preocupaciones al empresariado que se ha unido bajo esta plataforma. Tanto el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, como el de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, han coincidido en reivindicar una aceleración de la ejecución de las obras y de los proyectos pendientes para una vía que pone en juego la competitividad de la región y del propio Arco Mediterráneo.

Sin embargo, sus reiteradas peticiones han chocado con la realidad expuesta por Paco García, quien ha vuelto a encender las alarmas sobre dos cuellos de botella de alto voltaje. El primero, por supuesto, está en el puente de Serrería de València y el segundo, el triángulo entre Monforte del Cid, San Isidro y Alicante. En el caso valenciano, el “riesgo de colapso” parece inminente. En el alicantino, llegará en un corto plazo con las mercancías, una vez que más allá de San Isidro los trenes se encuentren con un estrechamiento especialmente significativo en Beniel.

Con estos puntos, los dos máximos responsables empresariales no se atrevieron a dar fecha de finalización de las obras; si bien, durante el debate, se habló de 2030 como un horizonte para la Comunidad Valenciana. Si bien para 2025-2026, está prevista la finalización de tramos entre Alicante y València, Paco García -como el resto de ponentes -mostraron su preocupación porque no se sepa gestionar el tránsito que se prevé y se repitan situaciones de colapso como las que se dan en Madrid.

Precisamente el modelo de gestión, es una de las cuestiones que se vienen demandando por parte del moviemiento en el que participan numerosas empresas y agentes sociales. En este caso, García ha recordado que el problema central sigue dándose en aquellos puntos donde no se ha previsto una doble plataforma (cuatro vías) y, donde a pesar de las peticiones y reivindicaciones, no hay previstas alternativas. Es el caso de entrada a València, Elx y hacia la Región de Murcia, en esa especie de triángulo "maldito" que se ha citado.

Sin intermodal

En la jornada, Paco García alertó también de la carencia de estación intermodal en la provincia de Alicante y, especialmente, en la ciudad. “Habrá dos en Murcia y dos en Almería, pero no hay proyecto sobre la mesa para Alicante”, ha apuntado. Sus aportaciones han servido de base para que Salvador Navarro reivindique el valor del Corredor también como elemento vertebrador social.

En este sentido, la empresaria ilicitana Esperanza Navarro ha expuesto como la carencia de unas comunicaciones en esta área resta posibilidades para fichar talento y retenerlo. La directiva del grupo Gioseppo ha subrayado como más del 60 % del calzado que se produce en España, se hace en el frente de las comunidades autónomas del Mediterráneo y ha llevado su petición a que esta conexión debe tener también el norte de África que se presenta como un punto de oportunidades.

Y es que los datos, que se vienen repitiendo desde hace nueve años cuando nació el movimiento, han demostrado una y otra vez que desde Algeciras hasta la frontera francesa se vive una situación inaudita en cuanto a conectividad. "La cartografía mundial se está redefiniendo y Europa tiene que ocupar un liderazgo. Me cuesta pensar en una Europa innovadora sin el Corredor Mediterráneo", ha empezado indicando la empresaria.

Los cuatro ponentes han dialogado en una mesa moderada por la secretaria general de la CEV, Esther Guilabert, y ante unos 200 empresarios y autoridades entre las que se encontraba el alcalde de Elx, Pablo Ruz; el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), Luis Rodríguez; el rector de la UMH, Juan José Ruiz; el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez; la presidenta de Aefa, Maite Antón; la del Círculo- Directivos Alicante, Eva Toledo o el de Cedelco, Salvador Pérez, entre otros.

Política cuestionada

Otro de los puntos que ha centrado el encuentro ha sido la crítica hacia la indolencia administrativa desde hace más de una década alrededor de la transformación de las vías existentes en un corredor competitivo para personas y mercancías. Navarro ha sido especialmente duro con los sucesivos gobernantes nacionales, tanto PP y del PSOE. "El resultado está ahí", ha comentado en relación con el papel de Quiero Corredor. "En este país, todo es radial y si AVE no estuviera, todo pasaría por Madrid. Aquí no lo arregla nadie. Nos pasa lo mismo con la financiación", ha apuntado. Para el presidente de la CEV, "hay que reconocer que este ministro se ha puesto las pilas, pero cuando tú ves que se tardan décadas: es un problema político".

En este sentido, Boluda ha bromeado con el hecho de que se habían conseguido 30 kilómetros en nueve años. La ironía del empresario valenciano es habitual en estas citas, pues como él mismo ha recordado los incumplimientos son reiterados desde que se pusiera en marcha el proyecto. "Las grandes empresas no se van a instalar, si no hay infraestructuras", ha comentado. El presidente de AVE ha preferido no aventurarse a dar cifras sobre la creación de empresas o el imapcto en el empleo; pero no ha dudado en señalar que la "una infraestructuras inacabada es una infraestructura inexistente". Con esta cita no solo se refería al global, sino también al hecho de que haya tramos como el de València a Xàtiva donde hay vías de Alta Velocidad, pero no se usa porque no está terminada su prolongación a La Encina.

Esta pedanía de Villena es uno de los nodos logísticos clave en la Comunitat.