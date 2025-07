Iberdrola pide prolongar cuatro años más la vida útil de la central nuclear de Cofrentes

Iberdrola quiere prolongar cuatro años la vida útil de la central nuclear de Cofrentes. La compañía eléctrica, propietaria al 100 % de la planta valenciana, ha planteado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) cerrar Cofrentes en 2034 en vez de en noviembre de 2030. En una carta conjunta con Endesa, las dos empresas energéticas han propuesto modificar todo el calendario de cierre de los reactores nucleares españoles. El Gobierno rechaza el planteamiento porque considera que las condiciones que proponen Iberdrola y Endesa perjudican a los ciudadanos y a los consumidores al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas.

El protocolo de cierre lo firmaron con el Gobierno en 2019 voluntariamente la cuatro compañías energéticas que comparten la propiedad de los siete reactores españoles: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. La misiva remitida ahora al Ejecutivo no la han firmado ni Naturgy ni EDP, que tienen una participación en Almaraz y Trillo. En las centrales compartidas hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los propietarios con independencia de su porcentaje de participación con lo que los movimientos de Iberdrola y Endesa para dar un vuelco al cierre del calendario nuclear puede quedar en nada.

España cuenta en la actualidad con siete reactores nucleares que generan el 20 % de la energía del país: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Vandellós II (Tarragona), Cofrentes y Trillo (Guadalajara). El calendario de cierre establece que los primeros reactores en dejar de operar son los de Almaraz I (1 de noviembre de 2027), Almaraz II (1 de octubre de 2028), Ascó I (1 de octubre de 2030) y Cofrentes. Los últimos reactores cesarán su actividad en 2035 (Vandellós II y Trillo).

Sin tiempo para Almaraz I

La industria nuclear advierte de que el apagón de una central entra en un punto de no retorno tres años antes de la fecha fijada por la burocracia aparejada a la prórroga de la vida útil, la compra de uranio enriquecido que se hace con mucha antelación y la necesidad de formar personal de supervisión de las plantas. Almaraz I ya ha superado ese punto.

Propuesta

Iberdrola y Endesa han planteado al Gobierno incrementar la vida útil de las centrales nucleares españolas entre 2 y 4 años. La propuesta pasa retrasar el cierre de Almaraz I y Almaraz II hasta 2030, Asco I y II hasta 2032, y mantener el calendario para el apagón total en 2035, según fuentes cercanas a las negociaciones. El retraso de Cofrentes vendría motivado para que no se solape con los cierres de Almaraz y las plantas catalanas de Ascó.

La central nuclear de Cofrentes junto al núcleo urbano. / Levante-EMV

El Gobierno considera que la carta es una propuesta condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales nucleares (los operadores nucleares reclaman una rebaja de la fiscalidad y de la tasa de tratamiento de residuos) en perjuicio de consumidores y ciudadanos al reducir la tributación de las instalaciones.

Líneas rojas del Gobierno

El Ministerio entiende que la misiva para prolongar la vida útil de las plantas es una mera declaración de intenciones que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal: que haya seguridad para las personas, que se garantice el suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos. De hecho, el Gobierno considera que la propuesta de Iberdrola y Endesa no es ni siquiera una petición formal.

Campaña pronuclear del Consell

La Generalitat Valenciana inició en octubre del año pasado una campaña (en plena presión del lobby nuclear) para mantener abierta la central de Cofrentes más allá de 2030. La planta nuclear produjo el año pasado más de la mitad de la electricidad generada en la Comunitat Valenciana, pero su peso en el mix energético será cada vez menor por el despliegue renovable.