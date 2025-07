El coste del alquiler rompe todos los registros y supera los 2.000 euros en el centro de València

El coste del alquiler ha roto todos los registros en València en el segundo trimestre de año. El precio de arrendar una vivienda en el centro del Cap i Casal supera de media los 2.000 euros al mes. Las rentas llegan a los 2.300 euros en la Gran Vía Fernando el Católico y superan los 2.400 euros en la Alameda, según ha constatado la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El alquiler que más se repite en el conjunto de la ciudad es de 1.900 euros y el coste medio se queda en 1.633, ya que en la periferia todavía es posible encontrar pisos por debajo de mil euros. Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra de la Vivienda de la UPV, explica que los alquileres que superan con creces los dos mil euros los están acometiendo los directivos de las grandes multinacionales que han desembarcado en València (como Hitachi, HP, el consorcio industrial formado por Toshiba y Mitsubishi -Tmeic-, Siemens Mobility, Luthansa, Deutsche Telekom o Volkswagen) y profesionales con alto poder adquisitivo.

Cos-Gayón insiste en que el alquiler de una vivienda en la Alameda a la altura de Piscina València "no baja de 2.300 euros. En la Gran Vía Fernando el Católico ronda entre los 2.200 y los 2.300 euros. En València empieza a ser complicado encontrar un piso de tres dormitorios que baje de los 2.000 euros".

Un incremento del 74,1 %

El informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda revela que desde el cuarto trimestre de 2019 (hace cinco años y medio) el coste del alquiler en el Cap i Casal se ha incrementado un 74,1 %. En el último año, el coste de las rentas han aumentado en 11 de los 19 distritos de la ciudad. Los precios están subiendo con más fuerza en los distritos más alejados del centro como Campanar, Jesús, Patraix, Poblats Marítims o Benicalap.

Vivienda en venta

El escenario que muestra el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda incluye otro dato demoledor: solo 15 viviendas de protección pública se encontraban en venta activa en toda la ciudad en el pasado trimestre. Eso supone el 0,0036 % del parque total de València. Una cifra que, más allá de lo simbólico, muestra el desmantelamiento funcional de la política pública de acceso a la vivienda, según los responsables del informe. El estudio destaca que “la VPP ha dejado de existir como opción estratégica para los hogares con ingresos medios y bajos. Y mientras tanto, en suelos ya planeados como Benimaclet, se cuestiona incluso la edificabilidad consensuada, ignorando que rebajarla es condenar a la juventud a seguir expulsada de la ciudad”.

El informe alerta también sobre la imposibilidad creciente de construir vivienda nueva a pesar de que ahora mismo solo hay 91 pisos de obra nueva disponibles. No se trata solo de la lentitud burocrática, ni siquiera de la escasez de suelo. El coste de ejecución material ha crecido más de un 30 % desde 2020, con picos del 50% en estructuras, instalaciones o acabados. Pero el mayor cuello de botella está en la falta de mano de obra cualificada: la edad media en la construcción supera los 50 años, y la Formación Profesional no está absorbiendo la demanda. Las promociones se paralizan y se encarecen. “Seguimos diseñando planes de vivienda para un país que ya no existe”, concluye Cos-Gayón. En las comarcas tampoco se está construyendo obra nueva tras la desaparición de los promotores locales.

Viviendas frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. / JM López

Doscientos menores en chabolas

Las consecuencias más graves recogidas en el informe ya no son económicas: son sociales. València presenta cerca de 40 asentamientos informales identificados por las entidades sociales. Familias que viven en chabolas, caravanas o infraviviendas, con más de 200 menores sin condiciones básicas. Y no es una emergencia nueva. Desde hace nueve años, la Cátedra Observatorio de la Vivienda viene alertando, informe tras informe, sobre los signos de agotamiento del modelo: “No se ha reaccionado. No se ha planificado. Y, lo más grave: España ni siquiera ha definido aún una tipología de vivienda social real, básica, viable y construible, como sí existe en otros países que también enfrentan fuertes flujos migratorios hacia las ciudades, especialmente en Hispanoamérica. Sin esa base, la exclusión seguirá creciendo. La demagogia expulsa, pero no aloja”.

Caldera a presión

Como conclusión del informe el último trimestre, Fernando Cos-Gayón realiza el siguiente análisis: “La situación ya no es una crisis de acceso. Es una emergencia habitacional estructural, con alto riesgo de derivar en un conflicto social. Y lo más preocupante es que nadie puede decir que no lo sabía. Todo está medido. Todo está dicho. ¿Quién va a hacer algo?”.