Xabier Azarloza: “Se habla mucho del ferrocarril pero en veinte años apenas ha crecido el volumen de mercancías"

Del puerto de Bilbao a València Xabier Azarloza (Amorebieta, Vizcaya, 1973) trabajó desde muy joven en la compañía familiar Vasco (antes Vasco Catalana de Consignaciones), primero en Bilbao en labores de tráfico terrestre y años más tarde, en almacenes. Desde muy joven ha conocido muy de cerca el negocio del transporte marítimo y terrestre desde su Vizcaya natal. En el año 2004 desembarcó en Valencia para fundar y poner en marcha el proyecto In Side Logistic, con cuartel general en Riba-roja, un operador del sector logístico que en poco tiempo se ha consolidado y no para de crecer. Ha creado una mercantil con mas de 100.000 metros cuadrados de almacenes, 425 empleados y 250 vehículos que factura ya 40 millones de euros anuales.También dedica tiempo el mundo asociativo, como miembro de la asociación de empresarios y directivos logísticos Propeller Valencia; así como de la patronal valenciana del transporte Fvet. Casado y con hijos, Azarloza combina el trabajo presencial con el teletrabajo. “Estoy conectado las 24 horas del día”, asegura.

Las tensiones geopolíticas alteran planes del sector logístico -navieras, transporte aéreo y terrestre- de todo el mundo. ¿Cómo afecta toda esa situación a las empresas de España y de la Comunitat Valenciana, en particular?

Las tensiones vienen derivadas de las guerras en Ucrania y Oriente Medio. Sin duda, la situación del mar Rojo impacta de lleno a todo el sector porque se desvían buques de mercancías por el sur de África, en lugar de navegar por el canal de Suez, lo que encarece costes y aumenta los tiempos de navegación de las líneas marítimas que operan entre Asia y Europa. Incrementan el precio del servicio y eso hace que afecte a toda la cadena logística. Los tiempos de espera aumentan y la concentración de mercancías genera un pico de demanda muy alto, lo que hace que en los momentos en los que llegan los barcos tengamos que correr mucho todos los operadores logísticos que gestionamos cargas y descargas en los muelles portuarios. Eso conlleva el exceso de demanda y la prisa del propio comprador. Las tensiones geopolíticas son muy seguidas de cerca por todos los eslabones de la cadena logística.

¿Se acostumbre el sector a esas incertidumbres? ¿Qué previsiones tiene para 2025?

De momento, y a pesar de las incertidumbres, los tráficos de mercancías del puerto de València siguen creciendo. Así ha pasado durante los años 2023 y 2024, así como en lo que va de 2025. Las terminales sufren un problema de acumulación de contenedores vacíos porque el flujo del comercio exterior se demora. Y eso no es bueno porque las empresas del sector de transporte y la logística se mueven en márgenes comerciales muy estrechos. Los operadores logísticos manejamos unas estructuras muy grandes y con unas inversiones muy elevadas. A todo ese contexto hay que añadir la nueva legislación sobre renovación de las flotas por el tema de las emisiones de CO2. Se dice que el transporte emite un 25% de las emisiones del planeta, aunque no se distingue el transporte como servicio público del transporte de los vehículos privados. El servicio público genera un 12% de emisiones, de las cuales el transporte terrestre, acapara la mitad, o sea un 6%. Por tanto, no somos los grandes culpables del cambio climático.

¿Cómo afectará la política de aranceles de EE UU a las empresas del transporte y la logística? ¿Beneficiará a otras regiones?

Es pronto para evaluarlo. Sea como fuere, no está impactando, por ejemplo, en volúmenes de movimiento en el caso de los graneles sólidos y líquidos. Afectará al sector del aluminio y del acero, es decir al comercio exterior de estas actividades. Las negociaciones son permanentes con Estados Unidos para poder llegar a acuerdos mejores con la Unión Europea. Veremos en qué quedan las amenazas. Bruselas valora aceptar los aranceles del 10% del presidente Donald Trump a cambio de exenciones en sectores clave como automoción o aviación.

¿Qué estrategias adoptan las empresas para corregir esos desequilibrios?

Las empresas buscan mercados alternativos por lo que pueda pasar en Estados Unidos durante los próximos meses y años. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que todavía no se conocen los efectos reales de las barreras comerciales que quiere imponer Trump para frenar las importaciones de sus sectores productivos. La logística, en España, en la Comunitat Valenciana en particular, trabaja con normalidad. Además, la actividad en los principales puertos que operan con Estados Unidos, como el ya citado caso de València, no se han visto perjudicados. Al menos, por el momento.

Infraestructuras

El corredor mediterráneo ferroviario para mercancías es una infraestructura clave para el futuro económico de la Comunitat Valenciana. ¿Cómo valora el proceso de ejecución de las obras y su próxima puesta en marcha?

Desde el sector logístico apoyamos todas las iniciativas que se hagan a favor de esta infraestructura porque el corredor mediterráneo es el futuro de la logística para el movimiento de pasajeros y mercancías de muchos territorios de España. Es una vía muy importante. Las estructuras ferroviarias en España han mejorado muchísimo; sin embargo, los volúmenes de movimientos de mercancías, si cogemos por ejemplo el período entre 2005 y 2025, han crecido muy poco. Se habla mucho del ferrocarril, pero en veinte años apenas ha crecido el volumen de mercancías. Y todo eso a pesar de la mejora de las vías férreas. El transporte ferroviario no siempre es competitivo. El corredor ferroviario es una iniciativa que apoyamos. La incertidumbre sobre su aportación a la logística es tan grande como la que ha generado el resto de estructuras ferroviarias que en España. No han producido un aumento del transporte porque hay poco apoyo. El interés por el tren tiene que ver con la disminución de las emisiones. Nosotros hemos utilizado el tren del corredor con Madrid para llevar contenedores aunque no siempre ha sido eficiente ese transporte. Madrid no está generando el flujo esperado por motivos económicos y de garantía de servicio.

Xabier Azarloza, CEO de In Side Logistic. / F. Bustamante

El retraso en la ZAL del puerto de València. ¿Ha desviado inversiones del sector a otros territorios?

A mí me propusieron hace veinte años instalarme en la ZA, pero no fue posible por la situación administrativa y logística. Esta infraestructura será clave para el sector. Aunque no es la única. Otros territorios fundamentales son Riba-roja, Cheste, Paterna o Parc Sagunt, ambas a pocos kilómetros de València y que han atraído a grandes firmas como Mercadona o Parc Sagunt. Las empresas que se han querido instalar en Valencia por el tirón de su puerto han acudido a otros emplazamientos distintos a la ZAL y no se puede decir que se hayan producido desviaciones de inversiones por parte de multinacionales o compañías españolas.

¿Cómo ve el proceso de electrificación del transporte terrestre?

En el caso de In Side Logisticas llevamos tiempo preparando infraestructuras eléctricas. En concreto, desde hace cuatro o cinco años. En línea con el Ministerio de Transición Ecológica hemos apostado por tener todas las titulaciones y generado las compensaciones previstas. Hemos buscado salidas para la disminución de las emisiones del sector del transporte. Sin embargo, la realidad es que no hay infraestructuras suficientes para poder mandar un camión eléctrico a una distancia más allá de los 300 kilómetros. La realidad es que aún es muy caro el camión eléctrico. La realidad es que las ayudas prometidas no llegan y la realidad es que empresas como la mía, que ha apostado por inversiones importantes y electrificación en sus instalaciones, tienen que soportar costes financieros. En 2022 solicitamos una ayuda, que ha llegado en 2025. Hemos soportado tres años los costes financieros. Una cabeza tractora cuesta 350.000 euros, lo que supone tres veces más que uno de combustión. El segundo camión eléctrico que compramos también se llevó la dana y el Consorcio de Compensación de Seguros todavía no ha dado ni un euro después de seis meses de infierno burocrático.

¿Qué tecnología tiene más futuro: el camión eléctrico o el de hidrógeno?

El sector logístico y de transporte de mercancías está superatomizado, tanto en España como en la Comunitat Valenciana. Todavía no tenemos ninguna realidad del hidrógeno visible y eficiente y, de otro lado, el eléctrico es muy caro. Las empresas del sector acometen grandes inversiones para impulsar la descarbonización. La electrificación es el futuro y veremos qué pasa con el hidrógeno. El carburante ‘HVO’, conocido como Aceite Vegetal Hidrotratado, es un tipo de diésel renovable que se produce a partir de aceites vegetales o grasas animales mediante un proceso de hidrogenación. Este combustible es una alternativa al diésel fósil, ya que puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea está dándole prioridad a esta tecnología porque contribuye notablemente a reducir el nivel de emisiones. Bruselas tendría que pensar en quitar el gravamen sobre este tipo de carburante para que llegue a ser tan competitivo como el diésel.

Cambión de In Side Logistics, en una imagen reciente, en Riba-roja / Levante-EMV

Crecimiento de la compañía

¿Tienen en previsión alguna adquisición?

In Side Logistics compró Solera Transportes recientemente para fortalecerse en el mercado logístico de Valencia. De momento no hay nada en cartera. Con la adquisición de Solera Transportes proyectamos superar el volumen de negocio durante los próximos ejercicios. Ya supera los 40 millones de euros de facturación. Con cuartel general en Valencia, In Side Logistic tiene ya delegaciones en Algeciras, Canarias y Caribe, con mas de 100.000 metros cuadrados de almacenes, 425 empleados y 250 vehículos. La unión entre ambas empresas, que ha gestado durante el último año, responde a la estrategia de combinar servicios de almacenaje y transporte para ofrecer una cobertura más completa a los clientes y fortalecer su posición en el mercado valenciano. En Canarias, el crecimiento ha sido aún más significativo, ya que In Side Logistics ha sumado 120 nuevos vehículos, incluyendo furgones y rígidos, con los que cubre todo el archipiélago en el reparto de última milla para sectores clave como 'retail', farmacia y el canal 'Horeca' (hoteles, restaurantes y cafeterías).

¿Hay talento y relevo generacional en el sector?

Hay talento y el relevo generacional entre los empleados del sector es complicada. Faltan conductores y no es fácil contratarlos. Falta mano de obra cualificada. Cuesta conseguir chóferes. Hay trabajadores que no quieren estar tres días fuera de casa, o una semana, cuando esa situación en habitual en el transporte internacional. Por eso muchos chóferes buscan trabajos de cercanía en otros sectores y entonces cuesta mucho encontrar para nuestro sector. Colocamos carteles en todas las empresas en las que trabajamos y hacemos ofertas de empleo permanentes en las redes sociales. Ni la logística es el peor sector ni España es el peor país. La logística es un sector poco reconocido en España y que no está entre los que más interés suscitan para trabajar porque se pasa mucho tiempo fuera de casa. El déficit de personal joven para trabajar es grande.

¿Cómo integran el uso de la inteligencia artificial (IA) en la tecnología con la que llevan a cabo su trabajo?

Estamos analizando operaciones repetitivas, ya sean de finanzas, de recursos humanos o incluso de gestión de tráfico a través de herramientas de inteligencia artificial. También en el ámbito de las finanzas. Por tanto, desarrollamos un análisis para incorporar dentro de nuestros sistemas la inteligencia artificial. La IA, sin duda, tiene mucho recorrido. En mi opinión, la tecnología es clave y todavía me encuentro en el mercado con empresas con muchas deficiencias en los ámbitos tecnológicos y de análisis operativos que dejan de lado unas herramientas que son fundamentales para lograr un crecimiento y tener futuro.