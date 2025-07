Un día en el cuartel general de Ryanair: la aerolínea que domina en Manises

A absolutamente nadie se le escapa que los hábitos de consumo en el sector turístico han cambiado de forma radical en los últimos años. Los factores que han influido en esto son varios, pero la precarización de los sueldos y la irrupción del mundo low costson los ingredientes de un cóctel del que los turistas españoles (y del mundo) beben todos los días. Así que el hecho de que el gigante irlandés Ryanair sea quien marque el designio de las vacaciones de millones de turistas, no es una sorpresa.

Los datos de la influencia de esta aerolínea en el aeropuerto de Manises son de vértigo: tiene más de un 43 % de cuota de mercado en el aeródromo valenciano y ofrece un total de 62 rutas. Mientras en todos los aeropuertos de España la compañía ha recortado 800.000 asientos y eliminado 12 rutas en esta campaña de verano, el valenciano es de los que no ha sufrido ninguna supresión, es más, ha estrenado nuevas conexiones con las ciudades de Pescara (Italia) y Poznan (Polonia).

Entrada a las oficinas centrales de Ryanair en Dublín / Marina Falcó

La guerra que Ryanair mantiene con Aena por las tasas ("Las grandes oportunidades están en los aeropuertos regionales, pero son muy caros. Que un avión duerma en Santiago puede costar el doble que si lo hace en Dublín", apuntó Eddie Wilson, CEO de Ryanair en un encuentro con la prensa española al que asistió Levante-EMV, cabecera perteneciente al grupo Prensa Ibérica) y el eterno conflicto por el cobro del equipaje de mano que le ha valido a la compañía una multa de 107 millones de euros por parte del Ministerio de Consumo ha derivado en la eliminación de varias rutas. Y parece que esto no va a quedar así, de hecho el fundador del grupo, Michael O'Leary, confirmó en este mismo encuentro con los medios que para la temporada de invierno, los recortes serán "significativos" ante la negativa del gobierno a bajar las tasas aeroportuarias. "Aena es un monopolio y no va a cambiar, los monopolios no cambian nunca", criticó el máximo directivo de la compañía.

"Si un aeropuerto está utilizando únicamente un 30 % de su capacidad es que los precios no son los correctos”, insistió Wilson. Esta infrautilización ocurre en numerosos aeródromos regionales españoles como es el caso de Valladolid que es el más grave donde, según los datos de la compañía, no se usa el 87 % de su capacidad. Le siguen Vitoria (85 %), Almería (81 %) y Zaragoza (78 %) y en esta tabla del 'desaprovechamiento' también figuran Vigo (66 %) y Castellón (50 %), este último tendría una capacidad para mover 600.000 pasajeros al año y en 2024 movió 300.000. Entonces si el objetivo es seguir creciendo en España ¿por qué no hacerlo en los aeropuertos más grandes que además mueven ya millones de pasajeros? ", porque no hay hueco", respondió Wilson.

Improperios y descalificaciones a los ministros Óscar Puente y Pablo Bustinduy mediante, la aerolínea irlandesa quiso dejar clara su postura ante estas dos controversias que marcan su operativa en España: continuará ejerciendo presión para la bajada de las tasas en los aeropuertos regionales y seguirá aplicando el cobro por el equipaje de mano. "No quiero ningún dinero de las maletas. Prefiero que los pasajeros vuelen sin equipaje", sentenció O'Leary quien se mostró muy confiado en que acabarán siendo los "ganadores" de esta batalla. El gasto que supone la gestión de los equipajes y su carga en los aviones chocan directamente con su filosofía y objetivo de mantener a raya los costes y sus billetes más baratos.

Michael O'Leary, consejero delegado del grupo Ryanair, durante su encuentro con la prensa española / Marina Falcó

Mientras tanto inversiones en España

Pese a la aparente incomodidad de Ryanair con los mandatarios españoles sus inversiones en el país siguen en marcha y no hay ninguna duda de que los turistas nacionales quieren -o dependen- de la compañía para viajar. Solo en el aeropuerto de Manises, para esta temporada de verano, se han ofertado 3,7 millones las plazas con origen o destino el aeródromo provincial, en España.

Y en esta relación de amor-odio con el país aún tienen cabida las inversiones. Dentro su plan de crecimiento para los próximos 10 años, y siempre que se llegue a un entendimiento con el Ejecutivo, estarían contempladas las aperturas de nuevas bases en Gran Canaria, Fuerteventura, Reus, Menorca y Santander, además de volver a poner en marcha sus bases de Jerez y Valladolid, con lo que se generarían 1.000 nuevos puestos de trabajo. Para 2034 prevé ubicar en la base de Valencia 10 aviones frente a los ocho con los que cuenta en la actualidad y pasar de los 4,7 millones de pasajeros que transportó en 2024 desde y hasta el aeropuerto valenciano hasta los 6,5 millones.

Simulador de vuelo de un Boeing 737 Max en la Airline Flight Academy de Ryanair en Dublín / Marina Falcó

En lo que respecta a infraestructuras, para finales de este año está prevista la inauguración de un nuevo centro de formación de pilotos y tripulación de cabina en Madrid. Tras la puja que se produjo entre la capital española y la ciudad portuguesa de Oporto, fue finalmente la comunidad madrileña quien se hizo con el proyecto que supone una inversión de 100 millones de euros, el mayor centro de formación aeronáutica del sur de Europa. Está previsto que en este centro de formación se instruyan hasta 250 profesionales de la aviación al día, e incluirá seis simuladores de vuelo Boeing 737 Max, como con los que ya cuenta la Airline Flight Academy de la compañía en Dublín.