Migración: Avanzar cuando te cierran las puertas

Llegar de otro país, huyendo de guerras o tan solo buscando mejorar tu situación económica, para acabar intentando "sobrevivir" en una vorágine de burocracia, precariedad y falta de oportunidades. Esa es la realidad que viven día a día muchos de los migrantes que llegan a la Comunitat Valenciana. Un colectivo clave para el impulso de la economía, cuyas aspiraciones quedan casi siempre relegadas a sectores como la hostelería, los cuidados o la construcción.

Lo saben bien Nélida Buale e Indira Quintero. La una, llegada hace siete años con su hijo pequeño desde Guinea Ecuatorial, trabaja a sus 35 años en restauración tras pasar por la limpieza o el cuidado de personas dependientes. La segunda, con 58 años y procedente de una Venezuela que abandonó hace ya tres años con su hijo, su nuera y tres nietos, intenta subsistir con un contrato temporal también en el sector de la limpieza. Ninguna de las dos había trabajado en esos sectores antes. Sin embargo, explica Quintero, "cuando empecé a buscar trabajo, todo lo que me ofrecían era en esa área". "Ser migrante te cierra muchas puertas. Parece como que, por el hecho de serlo, ya hay unos trabajos específicos para ti", añade Buale.

Dos situaciones comunes

Es una realidad que ve día a día Fani Darás, trabajadora social y técnico de empleo de una de esas asociaciones que ayuda y asesora a este colectivo como Valencia Acoge. "Cuando no tienen la autorización para trabajar, acaban en la economía sumergida o haciendo trabajos muy puntuales o aceptando situaciones de abuso laboral o vulneración de derechos", afirma. Si ya tienen ese permiso, sí encuentran empleos, pero la mayoría de veces "en esos sectores que se mantienen gracias a la población extranjera" y no en aquellos para los que estos perfiles estaban cualificados en su país de origen, perdiendo "todo ese potencial que la persona puede aportar a la sociedad".

Buale y Quintero, durante la conversación con Levante-EMV en Valencia Acoge. / Miguel Ángel Montesinos

Es lo que les ha sucedido tanto a Buale como a Quintero, que llevan años tratando de homologar sus estudios, sin éxito. "Yo era docente en un centro privado, impartía clases a niños de primaria y también era alumna universitaria y al llegar aquí es como si nunca lo hubiera sido. Es algo brutal", resalta la ecuatoguineana. "Yo he estado toda mi vida trabajando en Venezuela en el área administrativa. Llegué aquí y nada", coincide Quintero, que ha hecho "cursos de informática, de cocina y de atención al cliente". Todo para buscar nuevas oportunidades ante un contexto en el que, como resalta Darás, "por la situación familiar o social les resulta más difícil poder hacer ese sobreesfuerzo y subir" socialmente. Este último un objetivo que ambas mujeres tienen claro, eso sí, que quieren conseguir.

Llegar a fin de mes

No en vano, para Buale una de las mayores dificultades hoy está en que "con mi horario es muy difícil conciliar. Salgo a la una de la madrugada y encuentro al nene ya dormido. Desde que lo dejo en el cole lo veo ya en la cama, no sé que le ha pasado durante el día", lamenta. En su caso, sí tiene hermanos aquí para ayudarla, pero otras muchas madres "no tienen a nadie y ¿cómo lo hacen?".

No es la única. Porque más allá de situaciones en las que -asegura Quintero– "te tienes que callar porque si hablas es como que piensan que estás haciendo el numerito" y de pedir mejorar y acelerar los procesos burocráticos, el hecho de trabajar en empleos más precarios y peor pagados también golpea más fuerte en un momento de subidas en la vivienda o la alimentación. "Son gastos que pegan fuerte porque yo ahora no estoy con mi hijo, sino que alquilo sola una habitación y no tengo muchos ingresos. Cuesta llegar a fin de mes", señala la venezolana. Si además, tienes un hijo y tu alquiler está "en 800 o 1.000 euros tú no llegas por nada del mundo. Buscas dónde tienes un céntimo por ahí para aumentar".