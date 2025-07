Zumo de naranja

Cada año España transforma cerca de 1,2 millones de toneladas de cítricos en zumo, entre el 15 y el 20% de la producción. Se exprimen naranjas o clementinas organoléptica y nutritivamente perfectas pero que no reúnen las condiciones (de tamaño o estéticas) para venderse en fresco. Hablamos de un tonelaje que seria residuo orgánico y constituiría un problema medioambiental mayúsculo. Muy al contrario, en el proceso de exprimido se aprovecha todo: la pulpa para la industria alimentaria, las pieles para aceites esenciales y las cáscaras para los pellets que come el ganado. Este sector es ejemplo perfecto de economía circular y de desperdicio cero. Pero es que, además, la necesaria industria zumera española es hija de una citricultura que cada año genera un volumen de negocio superior a los 4.000 millones de euros y que da trabajo a cientos de miles de personas. Su materia prima es un cultivo con frutales de hoja perenne que absorben, por otra parte, una cantidad ingente de CO2 y que además generan oxígeno. Somos un sector tradicional y sostenible, que crea valor y riqueza. La superficialidad cuando no frivolidad o falsedad de no pocos mensajes en las redes sociales han erosionado la imagen de nuestro producto. La dictadura del clickbait (ya se sabe, hay que generar tráfico), ha alimentado también este deterioro. Algo que es difícil de entender cuando se sabe que el zumo natural o 100% exprimido, a diferencia de los néctares, ni contiene, ni puede contener (por normativa española) aditivos ni azúcares añadidos, solo los naturalmente presentes en la fruta. ‘Nada más que zumo. Nada menos que zumo’, es una iniciativa desarrollada por Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa), Agriconsa, Anecoop y el Comité de Gestión de Cítricos con el apoyo de la Generalitat. Es una campaña informal pero seria, que plantea de forma divertida acercarse al público joven -el que quizá menos nos conoce- para informarse sobre nuestra industria. Zumotrón, un videojuego que entretiene al curioso mientras conoce cada eslabón de nuestra cadena de valor, ha sido uno de los ganchos para llegar a ese público. Es solo parte de una web más amplia donde se aportan contenidos con información veraz y con base científica. Convenía poner las cosas en su sitio: el zumo de naranja 100% exprimido es lo que la mayoría sigue pensando y siempre ha sido, un producto natural, nutritivo, saludable y sostenible.