La exclusión financiera se ralentiza en la C. Valenciana mientras se desploma en España

Tras unos años de mejora sostenida tras la pandemia de la covid-19, la ralentización de la exclusión financiera echa el freno en la Comunitat Valenciana. Es lo que perfila el último informe vinculado a esta materia elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), un texto en el que se señala por un lado que el número de localidades en la autonomía que al cierra de 2024 no tenían un punto de acceso presencial a servicios bancarios o a poder sacar dinero en efectivo se había reducido ligeramente, pasando de los 52 municipios de 2023 a 51. Sin embargo, esta bajada no vino acompañada de una reducción de la población que padece esta situación. Más bien lo contrario. No en vano, en el citado ejercicio se produjo un repunte de más de 300 personas excluidas finacieramente, llegando así a los 11.345 habitantes.

Mejora en España

Esta dualidad, eso sí, contrasta con la situación que se registra de media en España. Y es que siguiendo la hoja de ruta que se marcaron las tres patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC), el desplome en la magnitud de este problema ha sido considerable. En solo un año, el volumen de localidades que han estrenado algunos de estos servicios -cajeros, oficinas fijas o móviles, locales de Correos con acceso a efectivo...- se ha reducido en 334 poblaciones, buena parte de ellas de Cataluña (-212) o Castilla y León (-95). Justamente, la comunidad castellanoleonesa es la que, pese a ello, aún mantiene más de la mitad de los 2.341 municipios excluidos financieramente en España.

Eso sí, la gran noticia que deja el informe del Ivie es la población sin acceso a esos servicios bancarios, cuya rebaja ha sido destacada en solo doce meses. Porque si a cierre de diciembre de 2023 había 432.081 habitantes en esta situación, ese volumen se ha reducido casi en una cuarta parte hasta quedarse con el fin del pasado ejercicio en las 335.508 personas. O lo que es lo mismo, que solo un 0,69% de la población española -frente al 0,9 % del año previo- se encuentra ya en esta dificultad.

Un ofibus de BBVA desplegado en la zona afectada por la dana. / Levante-EMV

Más oficinas móviles

"Esta mejora en la accesibilidad financiera se debe sobre todo a la labor que realizan las ofibuses, que en 2024 han ampliado su cobertura en 833 nuevos municipios. En consecuencia, las oficinas móviles han compensado el efecto de la caída que se ha producido en otras vías de acceso presencial a los servicios bancarios", incide al respecto el informe, en clara referencia a la pérdida de buena parte de las sucursales bancarias en el país. Así, por ejemplo, en el territorio valenciano quedan 1.670 oficinas de las más de 5.000 que tenía la autonomía en 2008, justo cuando empezó la Gran Recesión.

Asimismo, en el último año se han reducido tanto las oficinas (-1) como los cajeros (-51) en los municipios valencianos, pero los enclaves financieros móviles han crecido en 12 hasta superar ya el centenar de oficinas en movimiento (105). Del mismo modo, también aumentan los cajeros gestionados por terceros, cuya red total en el territorio valenciano alcanza ya los 870 puntos.

Cuatro localidades de más de 500 habitantes

Pero, más allá de qué tipo de servicios bancarios se han añadido, ¿cómo son los municipios valencianos que todavía no cuentan con ellos? La realidad es que 47 de los 51 municipios de la Comunitat excluidos financieramente no tienen más de 500 habitantes. Sin embargo, los cuatro restantes sí sobrepasan ese medio millar de personas, siendo Valencia la provincia la que aglutina a la mayoría de ellos. En concreto, es Emperador la localidad más grande entre las que se encuentran en esta situación, ya que sus 693 habitantes no cuentan con ninguna de estas alternativas. Tampoco tienen este tipo de servicios los 607 de Guardamar de la Safor o los 502 de Beniflá, mientras que es el municipio alicantino de Gaianes, con 553 habitantes, el otro enclave también excluido en la autonomía.