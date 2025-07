Hoteles valencianos temen ofertas mucho más bajas que sus costes en el Imserso 2025-26

La nueva temporada del Imserso comienza a ponerse en marcha. Por un lado, en el caso del colectivo senior, la iniciativa se encuentra en un periodo de inscripción de nuevos usuarios que finalizará el próximo miércoles 23 de julio. Por otro, las empresas adjudicatarias de los distintos lotes -para el de Costa y el de Escapadas la elegida ha sido Ávoris y para el de Islas, la UTE de Mundiplan y W2M- comenzaron hace pocas semanas los contactos con los hoteles con el objetivo de negociar aquellos que se suman a la nueva edición del programa público. Un primer diálogo que, según avisan algunos hoteles de la autonomía consultados por este diario, está encendiendo alarmas.

No actualización de precios

El motivo tras ello es que las primeras ofertas lanzadas por los operadores "no están aplicando subidas a los precios del año pasado". Esto hace que aumente la brecha entre lo que cuesta una plaza cada día y la retribución que recibe el establecimiento por la misma, haciendo "más difícil" poder seguir en el programa por falta de rentabilidad. En concreto, según denuncian, la horquilla de precios avanzada por Ávoris ronda "los 25-26 euros", mientras que el gasto diario para el hotel de cada viajero -estimación para la que se utilizan los costes salariales del personal, la electricidad o el precio de los alimentos- aseguran que está ya en "los 36 o 37 euros".

Aunque estas ofertas no son "definitivas" -y, por tanto, podrían subir-, desde varios establecimientos del sector también se critica que "no se establecen importantes incrementos" en sus retribuciones en los periodos de temporada alta a pesar de que el Imserso si cobrará a los usuarios un suplemento de 100 euros cuando se viaje en octubre, mayo y junio. "No hay ni rastro", denuncian ante una situación que podría acelerar la espantada de establecimientos que patronales como la valenciana Hosbec han venido denunciando en años previos.

Situación a la baja

No en vano, en temporadas como esta pasada, muchos ya se quedaron "con muy poquitas plazas", como señaló el pasado septiembre a este diario el presidente de la citada organización, Fede Fuster. Justamente Hosbec, cuando se dio a conocer el actual pliego del programa público en abril, ya mostró su "decepción" por las expectativas creadas y por "un trabajo de negociación frustrante por improductivo y por no haber encontrado la suficiente sensibilidad en los responsables del Imserso".