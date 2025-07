La Unió reclama que Ayuntamientos reciban ayudas para un censo de parcelas agrícolas abandonadas y limpieza

La Unió Llauradora i Ramadera ha presentado una propuesta de moción con objeto de que la Generalitat establezca una línea de ayudas específica y urgente para que los Ayuntamientos puedan realizar un censo de parcelas agrícolas abandonadas y lleven a cabo también posteriormente actuaciones de limpieza y mantenimiento preventivo de estas.

La organización señala que, en los últimos años, numerosas comarcas de la Comunitat Valenciana están sufriendo de manera creciente los efectos negativos de la proliferación de fauna salvaje, especialmente conejos y jabalíes, que provocan graves daños en las explotaciones agrarias. Las pérdidas ocasionadas durante el pasado año en el campo valenciano son superiores a los 50 millones de euros.

Paralelamente a esta situación, se están produciendo conatos de incendios en parcelas agrícolas abandonadas ubicadas en zonas periurbanas o próximas a campos activos, con afectaciones a cultivos, infraestructuras y al medio natural.

Parcelas

Estas parcelas abandonadas actúan además como reservorio de fauna silvestre, pero también como foco de plagas para los árboles y como potencial inicio de fuegos, especialmente con temperaturas elevadas como este verano y durante los meses de calor. En algunos municipios ya se han registrado en los últimos tiempos situaciones de riesgo real, tanto por la fauna como por los incendios.

Explotación citrícola abandonada, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

A juicio de la Unió, el problema es estructural y no puede recaer únicamente sobre los ayuntamientos, que no disponen de medios suficientes para abordar el censo, la gestión y la limpieza de todas estas superficies abandonadas. En algunos casos, los Consistorios instan a los propietarios a limpiar sus parcelas abandonadas con nulo resultado o incluso plantean sanciones que no suelen surtir efecto porque o bien no se aplican o el proceso resultado demasiado lento.

Por ello la Unió propone que la Generalitat asuma ya de forma urgente el liderazgo ante este grave problema con una respuesta coordinada y dotada de recursos, impulsando una línea de ayudas específica para los ayuntamientos.

Conselleries competentes

Esta línea debería financiarse en coordinación con todas las Consellerias competentes: Agricultura, Medio Ambiente, y cualquier otra con responsabilidades en materia de territorio, emergencias o desarrollo rural. La Unió insta a los Ayuntamientos a trasladar el acuerdo en el caso de que sea aprobado a ellas misma, a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y a los grupos parlamentarios con representación en les Corts Valencianes.