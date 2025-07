Alicia Soler (Caixa Popular): “Los neobancos están bien, aunque en el negocio de la banca hay que mirar a los ojos a los clientes”

Cooperativista de largo recorrido Alicia Soler Belenguer fue designada como nueva directora general de Caixa Popular a principios de 2025, en sustitución de Rosendo Ortí, quien ocupa desde entonces la presidencia de la cooperativa de crédito valenciana. Se trata de un relevo que la propia entidad ha definido como “planificado y alineado” con los principios cooperativos de la institución. Y refleja la apuesta por el talento interno, el liderazgo humanista y su sólido modelo de gestión . Con dos décadas de experiencia en puestos de responsabilidad en gestión y dirección, Alicia Soler, licenciada en ADE por la Universitat de València, ha desarrollado su carrera profesional en Caixa Popular, en la cual se incorporó al equipo de dirección en el año 2016, algo que le ha permitido profundizar en diferentes áreas del negocio bancario. También es vicepresidenta de Consum. El cooperativismo es su vida.

En una reciente jornada sobre liderazgo femenino afirmaba que "las mujeres aportan mucho a los puestos directivos". ¿Qué cualidades destaca?

Aportan mucho porque miran de manera diferente. No es un asunto de género. La diversidad es algo muy positivo porque aporta diferentes puntos de vista y eso es fantástico a la hora de tomar decisiones acertadas. Por mi experiencia veo que en el estilo de liderazgo de las mujeres hay patrones que se repiten. Por ejemplo, la sensibilidad. Esa capacidad de ver lo que muchas veces no es evidente y es tan importante en las relaciones humanas. La escucha activa y la empatía, además, son rasgos que tradicionalmente han estado mal vistos en el liderazgo porque puede pensarse que si una persona es sensible no tiene firmeza. O si es empático no va a tomar determinadas decisiones. En Caixa Popular intentamos desmitificar esa visión del liderazgo. Creemos en un liderazgo con propósito y humanista.

¿Qué ventajas aporta ese humanismo y el modelo de gestión del cooperativismo al sector financiero?

Aporta transparencia y participación de las personas. Estamos convencidos de que todas y cada una de las personas que formamos parte, en este caso de Caixa Popular, aportamos y somos necesarias e imprescindibles para sumar al proyecto presente y de futuro. Siempre decimos que el éxito de Caixa Popular es el éxito de todas las personas que están ahora y estarán en el futuro. Nuestro modelo de gestión es coherente y queremos que sea participativa. Apostamos por una banca con valores.

Caixa Popular tiene gran implantación de oficinas en el 'territorio dana'. ¿Han podido recuperar totalmente la nueva normalidad tras la riada?

Tenemos una red global de 80 oficinas. De estas, 11 han estado afectadas y 4 -ubicadas en la llamada 'zona zero'- han tenido siniestro total. Son oficinas antiguas de Caixa Popular que generan un volumen de negocio importante. Esas once representan alrededor del 20% del volumen de negocio de nuestra entidad. Pocos días antes de la dana acabábamos de presentar el plan de gestión para el año 2025 con una serie de proyecciones que tuvimos que modificar porque fue algo inaudito. Proyectamos menos beneficios por un posible incremento de la morosidad pensando en que aquella situación drástica era inédita, pues las familias y las empresas pueden tener dificultades financieras.

¿Qué ha pasado?

Hemos llevado una monitorización exhaustiva desde tras la dana. Una por propia profesionalidad y de otro lado, porque el Banco de España nos ha pedido esa monitorización. Podemos decir que el impacto a corto plazo no es el que esperábamos. La mora, afortunadamente, no la hemos incrementado, sino que ha disminuido. En el ámbito las empresas solo hay una que ha tenido verdaderas dificultades. Estamos creciendo a un 12% en tasa interanual y los depósitos llevamos un incremento de un 28%. En estos ratios influyen las transferencias que han recibido todas las instituciones públicas a través de Caixa Popular, alrededor de unos 400 millones de euros. Nuestros clientes también han recibido transferencias por todo el tema del impacto de la dana. Estos incrementos en inversión y depósitos también se han producido con la gran mayoría del resto de cajas rurales de nuestro grupo. Afortunadamente, el modelo cooperativo ha demostrado resiliencia. Compagina los beneficios económicos con el impacto social. Vamos a ver qué sucede con los ecosistemas comerciales en esas zonas empresariales de la dana.

Recuperación

La recuperación de la financiación de empresas, cooperativas, comercios, autónomos y familias valencianas tras la fatídica dana, ¿está siendo la deseada?

Hemos tomado el pulso a la situación. A las personas y autónomos sí están llegando las ayudas de las diferentes administraciones públicas. A las empresas cuestan más. El tema de la recuperación no es una cuestión a corto plazo. Van a pasar varios años hasta que las poblaciones más afectadas recuperen su tejido económico y social. En muchos comercios no hay relevo generacional. Eso también es un grave problema para la continuidad de las empresasy negocios familiares.

En el sector bancario se habla a diario de la opa del BBVA al Sabadell. ¿Cuál es su valoración?

Parece una serie de Netflix. Es una OPA que ha escapado de las opas habituales que conocíamos hasta ahora. Ya ha pasado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Han dado el visto bueno en Europa, que ahora abre expediente al Gobierno central, ha pasado por el Consejo de Ministros y ha habido hasta una consulta pública. El objetivo del BBVA, realmente, es absorber al Sabadell y el del Sabadell, continuar de una manera independiente. Entre tanto se produce la venta de TSB al Santander. La verdad es que está siendo una OPA singula. Veremos en qué queda. Como cualquier proceso de estas características es un momento que el resto del sector financiero puede aprovechar. Para nosotros una fusión en el mercado siempre es una oportunidad de negocio. La historia de las OPA recuerda que al final responden a una lógica de eficiencia: menos oficinas y despidos. Después aparecen las sinergias de los ingresos.

¿Cómo convive la banca pequeña y mediana con los grandes del sector? ¿Augura procesos de concentración?

Surgen oportunidades que hemos venido aprovechando. Siempre con prudencia. Hemos asistido hace más de una década a la desaparición de entidades históricas de la Comunitat Valenciana que hemos aprovechado. Lo nuestro es no hacer locuras. El proceso es crecer, pero siempre con sentido.

Expansión

¿Prevé abrir nuevas sucursales?

Después de las fusiones bancarias de los últimos años hemos tomado posiciones y a partir de ahora, si finalmente los accionistas del Sabadell acceden y realmente se produce la OPA, habrá cierres de sucursales. Haremos el mismo análisis que hemos hecho hasta la fecha. ¿Nos interesa una plaza concreta en tal ubicación? ¿Nuestra cuenta de explotación lo puede soportar? Entonces daremos un paso al frente. Conocemos cajas ‘hermanas’ que se han quedado cuatro o cinco oficinas y están ganando dinero y les va fenomenal. Pero es esa su estrategia. Nuestro modelo es “crecer con sentido”, tal como decía nuestro fundador, Josep Soriano. ¿Para qué? Porque generamos más puestos de trabajo e impactamos en la sociedad. Parte de nuestros beneficios revierten en crear una sociedad mejor. El año anterior abrimos en Utiel y Buñol. Este ejercicio abriremos en otras dos localidades. También acometemos un plan de remodelación de oficinas.

¿Y llegar a otros territorios?

Pertenecemos a un grupo de cajas rurales del que forman parte 29 entidades. Eso aporta sinergias y provee de servicios que si lo tuviésemos que hacer nosotros de manera independiente. Somos familia y por eso respetamos nuestros territorios. No tendría sentido abrir oficinas en áreas donde se solapen con el negocio de alguna de dichas cajas. Crecemos como mancha de aceite. Nacimos en Valencia y aquí nos posicionamos. La zona más natural de expansión en otras autonomías sería la parte sur de Cataluña. Eso está en standby. Cuando sea posible lo haremos. Caixa Popular tiene que ser eterna y nuestra obligación es pensar en el corto y medio plazo.

Alicia Soler directora general de Caixa popular / Fernando Bustamante

¿Qué volumen de depósitos e inversión crediticia esperan al concluir el ejercicio 2025?

Más de 238.300 clientes confían en este modelo de banca cooperativa. El crecimiento de Caixa Popular se refleja también en su equipo humano. En 2024 la entidad generó 30 nuevos puestos de trabajo, alcanzando una plantilla total de 449 personas, de las cuales el 80% son socias de trabajo. Caixa Popular cuenta en la actualidad con 80 oficinas distribuidas por las principales localidades valencianas. Al finalizar el primer trimestre de 2025 contábamos con un volumen de depósitos de 3.688 millones de euros, que supone un incremento del 24% respecto al mismo período de tiempo del año anterior. En inversión crediticia hemos crecido un 9%, al pasar a 2.190 millones de euros. Para 2027 esperamos tener una ratio de solvencia del 22%.

Tensiones geopolíticas

El euríbor sortea presiones geopolíticas y se congeló en junio. ¿Prevé una estabilidad en el precio del dinero en lo que queda de año?

Las tensiones geopolíticas internacionales tienen una menor afectación porque nosotros somos una entidad local, aunque tienen otras derivadas que nos pueden afectar. Al final la incertidumbre en la economía es algo fatal. Se pueden paralizar proyectos de inversión. La demanda del crédito se puede ver resentido y sobre todo hay un tema que nos afecta directamente, que es la política monetaria, la bajada o la subida de tipos de interés.

El acceso a la vivienda es un problema, sobre todo para la población más joven. ¿Qué hace Caixa Popular para impulsar esa financiación?

Lo que no puede cambiar Caixa Popular es un problema estructural que tiene España o la Comunitat Valneciana en particular con el asunto de la vivienda. Lo que podemos es ayudar en la medida de nuestras posibilidades a superar esa dificultad . La gente joven hoy en día accede mucho más tarde al mercado laboral. Hay una sobrevaloración del precio de la vivienda. Intentamos ayudar y encontrar soluciones a nuestros jóvenes. Cuando uno se compra una vivienda lo normal es que se cumpla la regla histórica de la banca: el cliente aporta un 20% del capital y el 80% restante, lo financia la entidad financiera. Eso para los jóvenes sigue siendo muy difícil. Hacen falta ayudas públicas.

Inteligencia artificial

¿Cómo ve la implantación de la IA en la gestión del sector financiero?

El tema de la inteligencia artificial es uno de los grandes retos de la banca, de otros sectores económicos y de la sociedad en general. Es bueno que todas las empresas y en concreto la banca puedan utilizar dicha herramienta en su gestión. La Asociación Española de Cajas Rurales nos provee de servicios. La compañía RSI (Rural Servicios Informáticos) es potente y nos provee de todo lo que tiene que ver con la informática y la seguridad. Sin duda, el tema de los ciberataques es uno de los riesgos que tenemos. Para elaborar proyectos estratégicos se puede aprovechar la inteligencia artificial en nuestro sector. Nuestra visión no es excluyente del trato personal porque eso siempre va a existir. Yo creo que la IA nunca va a tener sentimientos y pero también vamos a aprovechar, por supuesto, todas las ventajas que nos pueda proporcionar.

En este mundo de las criptomonedas, de los neobancos (que operan exclusivamente de forma digital), de aplicaciones como Revolut que se adelanta a la gran banca y prepara su ‘Bizum europeo’ para fin de año. ¿Hay muchas cosas en juego, no?

Ha habido un cambio de paradigma con la banca digital. Vamos poco a poco. Todo llegará aunque nuestro perfil de cliente es diferentes. Los llamados neboancos juegan con una regulación diferente a la que tenemos nosotros. No sé si jugamos en la misma liga o no. Se imponen nuevos servicios, como las tarjetas Revolut, que en nuestro comité de negocio se analizan. Estamos muy atentos a todo lo que sucede alrededor de nosotros. Nosotros hemos encontrado nuestra fórmula a través de nuestra estrategia de diferenciación. Entonces el espíritu es otro nombre, pero el espíritu es el mismo ser inconformistas y ser cada vez mejores para hacer una oferta de valor que realmente a las personas les merezca la pena. Que confíen en Caixa Popular.

Caixa Popular sigue apostando por poner el foco en los clientes y el contacto presencial. ¿Por qué?

Porque esa es nuestra esencia y lo que nos define. Si de algo nos queremos diferenciar del resto del sector es en que creemos en un modelo en el que la relación con el cliente es totalmente diferente al resto de la banca, donde en existe un alto grado de despersonalización. Eso no implica que rechacemos o que dejemos la tecnología al margen, ni mucho menos. Vivimos en un mundo digital y la tecnología aporta muchísimos beneficios. No pensamos que es una dicotomía ni que rechazamosla transformación digital . La tecnología aporta muchísimo, si bien pensamos que eso no excluye tener una relación personal con los clientes porque en una relación financiera la confianza es un factor importantísimo. Los neobancos están bien, aunque en el negocio de la banca hay que mirar a los ojos a los clientes”.