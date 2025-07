Dueños de pisos protegidos en Valencia piden hasta 100.000 euros en negro a los compradores para sortear la inspección autonómica. Son inmuebles que solo se pueden vender a un precio tasado (actualmente a 2.400 euros el metro cuadrado), pero que los propietarios tratan de conseguir el valor de mercado de la vivienda libre. Fuentes del mercado inmobiliario explican a Levante-EMV que hay viviendas que se pueden traspasar por 200.000 euros como máximo y que los dueños quieren 300.000 euros. "Al final se acaban vendiendo por 280.000 euros, con un pago sin declarar de 80.000 euros", reconocen desde el sector.

El subidón de precios del mercado de los últimos años ha avivado esta práctica sobre todo en València y su área metropolitana. Las viviendas de protección oficial solo se pueden vender al precio que cada propietario estime oportuno pasado un determinado plazo (normalmente 30 años). Sin embargo, con los pagos en negro los propietarios evitan esta restricción a ojos de la Administración, ya que la escritura recoge la cantidad tasada oficialmente.

Fuentes del sector insisten en que "los propietarios quieren vender a precio de mercado a pesar de que legalmente no lo pueden hacer. Con la revalorización de la vivienda de los últimos años hay diferencias absurdas de precio entre un piso protegido y otro de renta libre con características parecidas. Los vendedores piden una parte en negro. Los notarios no están delante cuando se paga el efectivo. El dinero negro lo meten en un sobre antes de entrar en la notaría y lo firman el comprador y el vendedor. Cuando sale el notario tras la firma se entrega el sobre".

Vista aérea del distrito marítimo de València. / Germán Caballero

Evitar la especulación

Legalmente, antes de formalizar la venta ante notario es obligatorio firmar el visado de compraventa ante la Conselleria de Vivienda. El objetivo del visado es garantizar que se respeta el precio máximo legal y que el comprador cumple los requisitos (como no tener ya una vivienda o percibir unos ingresos dentro de ciertos límites). El 22 de diciembre del año pasado la Generalitat estableció que el precio máximo era de 2.400 euros por metro cuadrado útil. El objetivo de esta medida es evitar la especulación de viviendas que han recibido ayudas públicas.

El precio de la escritura no es real

La legislación exige que para poder formalizar la venta, ese precio debe ser respetado en el contrato y validado mediante el correspondiente visado administrativo. La realidad es que en algunos casos no se respeta porque el precio que figura en la escritura no es el real. Estas irregularidades se están cometiendo en el mercado de segunda mano. En el mercado de obra nueva el problema es que directamente no hay oferta.

Obra nueva

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria apenas se han ejecutado promociones de vivienda protegida. La falta de suelo y sobre todo el precio máximo marcado por la Administración desincentivaba a los promotores. Hasta septiembre del año pasado, una vivienda de protección oficial se podía vender como máximo a 1.800 euros el metro cuadrado. Con ese precio, las empresas promotoras no cubrían los costes de compra de suelo y de construcción.

El coste de construcción de un edificio residencial es de entre 1.000 euros y 1.800 euros el metro cuadrado. En el caso de València, los solares se están vendiendo por encima de 600 euros. Con el nuevo precio máximo de 2.400 euros al mes a los promotores tampoco les salen los números.

Bajo mínimos

En el primer trimestre del año se vendieron en la Comunitat Valenciana 134 pisos de VPO de obra nueva (a un precio tasado asequible) en un mercado inmobiliario con 27.479 transacciones, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia. La cifra supone que solo el 0,49 % de las compraventas era de un piso de protección oficial cuando en el objetivo de la Administración es que superen el 30 %.