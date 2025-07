La central de Almaraz entra en modo cierre y muestra el camino a Cofrentes

La central nuclear extremeña de Almaraz ha entrado en 'modo de cierre' y muestra el camino para el final de la vida útil de Cofrentes en 2030. El apagón nuclear de los dos reactores extremeños tumba el argumento de Iberdrola para prorrogar cuatro años más la vida de la central valenciana. La empresa energética, tal como informó Levante-EMV, planteó al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) alargar el periodo de operación de Almaraz hasta 2030 y trasladar el cierre de Cofrentes a 2034 para que no se solaparan los dos apagones.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han puesto la central nuclear de Almaraz en 'modo cierre' y enviarán la documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la clausura, como ayer publicó este periódico. La decisión evidencia el fracaso de la presión del lobby nuclear y de PP y Vox, que llevan meses movilizados para alargar la vida útil de las centrales nucleares españolas.

El Gobierno se ha plantado ante la exigencia de las energéticas a condicionar la prórroga de la nuclear a una rebaja fiscal por el perjuicio que supone para ciudadanos y consumidores y los operadores empiezan a dar la batalla por perdida. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, insistió ayer en que con la legislación actual no pueden solicitar la ampliación del calendario de cierre de las centrales nucleares. "Creo que lo que hay que hacer son cambios en la legislación actual para poder llevar a cabo este programa", señaló.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. / Ana Escobar/EFE

Rebaja fiscal y de la tasa de residuos

Iberdrola condiciona la prórroga de Cofrentes que reclama desde octubre la Generalitat Valenciana a una rebaja de impuestos y de la tasa de tratamiento de residuos radioactivos. España cuenta en la actualidad con siete reactores nucleares que generan el 20 % de la energía del país: Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Vandellós II (Tarragona), Cofrentes y Trillo (Guadalajara). El calendario de cierre establece que los primeros reactores en dejar de operar son los de Almaraz I (1 de noviembre de 2027), Almaraz II (1 de octubre de 2028), Ascó I (1 de octubre de 2030) y Cofrentes. Los últimos reactores cesarán su actividad en 2035 (Vandellós II y Trillo).

Iberdrola y Endesa plantearon en mayo al Gobierno incrementar la vida útil de las centrales nucleares españolas entre 2 y 4 años. La propuesta Iberdrola pasaba retrasar el cierre de Almaraz I y Almaraz II hasta 2030, Asco I y II hasta 2032, y mantener el calendario para el apagón total en 2035. El retraso de Cofrentes hasta 2034 vendría motivado para que no se solape con los cierres de Almaraz y las plantas catalanas de Ascó.

Líneas rojas

El Ejecutivo rechazó de plano el planteamiento de los operadores. El Ministerio entiende que la misiva para prolongar la vida útil de las plantas era una mera declaración de intenciones que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal: que haya seguridad para las personas, que se garantice el suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

Torres de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes. / Miguel Ángel Montesinos

Ante esta situación, las energéticas han reculado y comienzan a asumir el cierre de Almazaz I en 2027. La junta de socios de CNAT -la sociedad que formalmente es la propietaria de la central cacereña- se reunió la pasada semana, pero los tres accionistas abordaron sólo los asuntos ordinarios de gestión de la planta y no se abordó ninguna decisión sobre el futuro de las instalaciones, según confirmaron a EL PERIÓDICO (medio del mismo grupo que Levante-EMV), varias fuentes al tanto de la situación. “Los socios en CNAT no han tomado ninguna decisión para alargar vida, no se dan las condiciones”, apuntan fuentes del sector.

Preparativos del cierre

“CNAT prevé entregar en octubre la documentación que exige el CSN para abordar el cierre previsto en noviembre 2027, dos años antes como pide su normativa del CSN”, confirman fuentes oficiales de la sociedad propietaria de Almaraz, que anticipan que esa información ya está casi preparada. EL CSN ya ha fijado el proceso que debe seguir Almaraz para acometer su cierre.