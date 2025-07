La Unió reclama establecer precios de entrada por encima de 1 euro/kg para los cítricos importados

La Unió Llauradora exige a la Comisión Europea que eleve el precio de entrada de los cítricos importados a un mínimo de 1 €/kg y no permita que entren por debajo de los valores actuales de coste efectivo de la cadena de valor como así sucede. “Las autoridades comunitarias deberían revisar y actualizar el sistema de los precios de entrada a los niveles actuales de los costes que no paran de subir, ya que la entrada de cítricos tan baratos distorsiona el mercado. No puede ser que continúen con su pasividad sin atender las peticiones reiteradas del sector para actualizar unos mecanismos europeos que están obsoletos, es absurdo que no reaccionen”, asegura Carles Peris, secretario general de la Unió.

En esta campaña citrícola, como en las últimas, se ha detectado en algunas fases una ralentización de los precios y una dinámica de mayor lentitud en la exportación debido a la entrada de naranjas de algunos países como Egipto a precios muy bajos. La Unió Llauradora cree que la entrada masiva de naranja de Egipto sin aranceles y a precios reventados, requiere de soluciones para frenar esta tendencia que preocupa enormemente a los productores.

Clemenules

Mientras tanto, y tras la merma de clemenules que se prevé para esta campaña por el pedrisco del pasado 12 de julio en comarcas como la Plana Baixa y Camp de Morvedre, aunque la recolección aún no ha comenzado, los primeros acuerdos entre distribuidores y agricultores muestran precios históricos. "Se han cerrado operaciones de 0,60 euros el kilo, y en el resto de acuerdos el precio no baja de los 50 céntimos", detalla Peris. El principal destino de esta fruta será la exportación a mercados europeos, especialmente en el segmento que demanda fruta de buena calidad. El líder de La Unió advierte que esta mejora en la cotización "no compensará el aforo tan reducido de la nueva campaña, porque creemos que no se podrán recolectar más de 230.000 toneladas, por lo que, de nuevo, será una campaña complicada".

almacén de cítricos en Egipto, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Agroseguro

El pedrisco de la Plana Baixa supera los daños de los últimos tiempos y la Generalitat, según el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, calcula que el siniestro ha afectado a 8.000 hectáreas. Se destinarán 20 millones del seguro agrario para los afectados a través de Agroseguro.