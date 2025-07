La Comunitat Valenciana perderá un 10 % de ventas a EE UU por los aranceles, que suponen 285 millones de euros

"Alcance limitado". Menos malo de los esperado para el comercio exterior de la Comunitat Valenciana. Esta es la conclusión que saca la Cámara de Comercio de València tras la reunión de este pasado domingo entre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, y el presidente de EE UU, Donald Trump, para evitar la imposición de los anunciados aranceles del 30% a los productos europeos en el mercado norteamericano. Sea como fuera, Cámara València advierte que "la incertidumbre que genera la inestabilidad en la política arancelaria a nivel mundial dificulta enormemente las decisiones de inversión y las estrategias de expansión y exportación de las empresas valencianas".

El acuerdo alcanzado supone unos aranceles del 15% a los productos importados procedentes de la Unión Europea, incluidos los automóviles. "El impacto directo para las exportaciones de la Comunidad Valenciana de la entrada en vigor de aranceles del 15% el 1 de agosto será limitado", asegura la institución cameral presidida por José Vicente Morata. Aún así, en línea con las estimaciones realizadas por Cámara España, las exportaciones valencianas a Estados Unidos podrían retroceder en torno al 10%, lo que en términos monetarios supone un volumen anual de 285 millones de euros (según datos de 2024).

Según el informe de Cámara València tras el acuerdo sellado por la UE y EE UU, las excepciones a este arancel son los productos de la industria del aluminio y el acero, que mantienen unos aranceles del 50%. Sólo el 2,6% de las exportaciones de aluminio (incluido las manufacturas) de la Comuntat Valenciana tienen como mercado de destino Estados Unidos. Asimismo, quedan fuera del acuerdo los productos farmacéuticos, con escasa incidencia en el conjunto de exportaciones valencianas.

El hecho de que finalmente al sector del automóvil se le aplique el 15% de arancel, en vez del 25%, permite esperar un efecto menos negativo al inicialmente anunciado para factorías como Ford Almussafes, que también vende vehículos y motores a Estados Unidos. También el sector agroalimentario (verduras, aceite, vino y bebidas) se prepara para el nuevo escenario comercial al otro lado del Atlántico.

Primer mercado fuera de la UE

El mercado estadounidense es el primer mercado fuera de Europa para los productos valencianos. Las exportaciones valencianas a este país alcanzaron un total de 2.850 millones de euros en 2024, el 7,7% del total exportado por la Comunitat Valenciana. "Por su tamaño, su poder adquisitivo y su dinamismo económico, es y seguirá siendo un mercado altamente atractivo para la empresa exportadora valenciana", explica la citada organización empresarial.

Aemás, hay que tener en cuenta que de las 4.266 empresas que en 2024 exportaron a Estados Unidos, 1.447 son empresas que exportan regularmente. Las más afectadas serán aquellas que exportan de forma más esporádica. "El aumento de precios que va a conllevar el aumento de aranceles va a suponer una caída de las ventas en el mercado norteamericano (estimadas en torno al 10%), debido a la caída de la demanda de productos importados por parte del consumidor norteamericano. No obstante -añade la Cámara- para las 142 empresas valencianas implantadas en Estados Unidos no tiene porqué implicar pérdidas de clientes".

Primeros meses de 2025

En los primeros meses de 2025 las exportaciones se han incrementado por la anticipación de los importadores a aumentar stocks ante la posibilidad del aumento de aranceles. El retroceso de las ventas se producirá en la segunda mitad de 2025. Los bienes de consumo con ventas significativas en Estados Unidos. como calzado, perfumes, preparaciones alimenticias, muebles. Estados Unidos puede encontrar alternativas en Reino Unido, Turquía, India o algunos países del sudete asiático. ◦ Los bienes intermedios, como manufacturas de plástico, madera o aluminio: los proveedores alternativos se encuentran en Latinoamérica (Ecuador, Colombia, …), México y Canadá. En el caso de las baldosas cerámicas, nuestro más directo competidor por calidad y precio es Italia, que estará en las mismas condiciones que España. También el calzado -cuarto sector que más exporta- verá comprometidas sus ventas a EE UU.

La posibilidad de que las empresas americanas busquen nuevos proveedores entre los países que no se les aplique aranceles adicionales se ve reducida, pues el 15% se sitúa por debajo de los niveles anunciados, y no muy lejos, por ejemplo, del 10% acordado con el Reino Unido y del 15% para Japón. No obstante, con el nuevo arancel, algunas empresas valencianas pueden verse perjudicadas al ser menos competitivas en precio.