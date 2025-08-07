Los accidentes laborales causan 44 fallecidos en el primer semestre en la C.Valenciana

Los accidentes laborales causaron 44 muertes en el primer semestre en la Comunitat Valenciana, de las 363 totales en España, tres más que en el mismo periodo de 2024, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo. De acuerdo a la estadística de siniestralidad laboral, la mayoría de los accidentes mortales se produjeron durante la jornada de trabajo -295, 4 menos que hace un año- y los 68 restantes, 7 más, 'in itinere', es decir, durante el camino de ida o vuelta del trabajo. La mayoría de estos trabajadores eran asalariados (334) y el resto (29), autónomos.

En la Comunitat Valenciana, la mayoría de accidentes mortales se produjeron durante la jornada de trabajo (36) y el resto in itinere (8), y la mayor parte de esos trabajadores eran asalariados (39) y el resto, autónomos (5). Entre los accidentes durante la jornada laboral la principal causa de fallecimiento fue, como es habitual los infartos, derrames cerebrales u otras causas naturales (126), seguido de golpes resultado de una caída (49), accidentes de tráfico (39) y los atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (39). La mayoría de los accidentes se produjeron en el sector servicios (133), seguido de la construcción (87), la industria (48) y la agricultura (27). Los hombres acumularon un mayor número de accidentes laborales mortales tanto durante la jornada de trabajo (280) como 'in itinere' (57), mientras que los de las mujeres se situaron en 15 y 11, respectivamente.

Leves

En la primera mitad del año se notificaron 298.410 accidentes laborales con baja, un 2,7 % menos, la mayoría en jornada de trabajo (256.071) y entre asalariados (284.722). Los accidentes con baja en jornada de trabajo -253.976 de ellos, leves- fueron especialmente numerosos en la industria manufacturera (47.197), la construcción (38.818) y el comercio (33.746). Las causas más frecuentes fueron los golpes y el sobreesfuerzo físico. Además, se notificaron 262.990 accidentes laborales sin baja, un 3,8 % menos. En la Comunitat, 30.770 accidentes de trabajo fueron leves y 243 graves.