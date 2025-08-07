Baleària gestionará otra terminal de pasajeros en Barcelona mientras se atasca la de València

Baleària Eurolíneas Marítimas, naviera con cuartel general en Dénia y rutas regulares sobre todo entre puertos del Mediterráneo con Baleares, acaba de recibir el visto bueno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) y del Gobierno central para el inicio del trámite de información pública respecto a la solicitud presentada por la compañía presidida por Adolfo Utor para la concesión de la nueva terminal de pasaje y carga rodada en el muelle Adossat del recinto de la capital catalana. Así lo acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 4 de agosto.

Baleària opera líneas de ferry desde el puerto de Barcelona a Baleares, conectando la ciudad con Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera. Este proyecto forma parte del proceso de reordenación del tráfico marítimo iniciado en 2018 en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo objetivo es desplazar la actividad de cruceros y ferris del núcleo urbano. De hecho, ya se ha cerrado la terminal del muelle Barcelona Nord y la de Baleària en el Drassanes y se prevé el cierre de la terminal Barcelona Sur en 2026, lo que liberará espacio urbano, reducirá molestias a los vecinos y contribuirá a mejorar la calidad del aire.

Atasco en Valenciaport

La celeridad con la que opera Baleària en Barcelona contrasta con el atasco que sufre la naviera en sus planes de futuro en el puerto de València. Tres años después de que la Autoridad Portuaria de València (APV) adjudicara la primera de las estaciones de pasajeros a Baleària, las obras no se han iniciado debido al conflicto con MSC, que solicitó una segunda concesión a posteriori y cuyo funcionamiento podría entorpecer la entrada y salida de los ferris de la naviera de Dénia. La construcción y explotación de la nueva infraestructura se adjudicó mediante una concesión de 35 años ampliable a 50 a Baleària, asociada con Global Ports Holding (GPH) para la gestión de cruceros, con una inversión prevista de 38 millones de euros. Sin embargo, esta infraestructura continúa paralizada a la espera de una modificación del proyecto.

Crecimiento en Barcelona

El consejo de administración del puerto de Barcelona, en una sesión del pasado mes de mayo, adjudicó a las empresas SATO y Rubau las obras por un importe de 54,6 millones de euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de 51 meses (4 años y 3 meses), para construir los tres muelles de la futura terminal de buques de pasajeros (uno de 12 metros de calado y dos más de 8,5 metros de calado), que completarán el muelle Adossat. Baleària ha solicitado una superficie de aproximadamente 7,5 hectáreas en estas nuevas áreas. Según fuentes portuarias, la nueva terminal busca mejorar la capacidad del puerto barcelonés para el tráfico de ferris, concentrando cuatro puntos de atraque en el muelle Adossat, que concentrará el grueso de las terminales dedicadas al tráfico de pasajeros de este emplazamiento marítimo del Mediterráneo.

Según los compromisos establecidos en su propuesta, Baleària prevé alcanzar 113.092 utis (unidades de transporte intermodal) en su tercer año de operación, un volumen superior a los volúmenes mínimos previstos en el concurso de 110.000 utis. La naviera alicantina también ha apostado por la descarbonización con el suministro de bioGNL en el puerto de Barcelona.