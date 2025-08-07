Adif

Un incendio paraliza los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona están detenidos en las estaciones.

El fuego que ha paralizado la circulación ferroviara por su cercanía auna subestación.

El fuego que ha paralizado la circulación ferroviara por su cercanía auna subestación. / Adif

Vicente Mateu

Adif ha suspendido la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que puede afectar al cableado eléctrico.

Afecta a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.

Según Renfe, esta es la situación de los trenes en circulación:

• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.

• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.

• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.

• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents