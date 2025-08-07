Adif
Un incendio paraliza los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona
Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona están detenidos en las estaciones.
Vicente Mateu
Adif ha suspendido la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que puede afectar al cableado eléctrico.
Afecta a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.
Según Renfe, esta es la situación de los trenes en circulación:
• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.
• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.
• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.
• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto
- Ruido, ruido y más ruido en la mascletà más potente de la historia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
- La diputación va a la guerra con los bomberos en huelga: 'Cobraron hasta 43.000 € en horas extras con la dana
- La diputación da a sus funcionarios préstamos sin intereses de 20.000 euros para vivienda