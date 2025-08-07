Nomadom Space abre un edificio de oficinas en el centro

Nomadom Cospaces avanza en el desarrollo de su nuevo proyecto de espacios de trabajo flexibles en el centro de València y prepara su apertura para el próximo mes. El edificio de oficinas está en la calle Músico Peydró, a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento, y refuerza la apuesta de la compañía por ofrecer entornos de trabajo en ubicaciones estratégicas. Fruto de la alianza entre Grupo Gimeno y Talvion (anteriormente White Investing), Nomadom Cospaces suma este nuevo edificio a su primer espacio en Paseo de Ruzafa, consolidando su presencia en València y dando respuesta a la creciente demanda de oficinas flexibles adaptadas a startups, pymes y grandes corporaciones nacionales e internacionales.

Un edificio gestionado de forma integral por Nomadom

Actualmente en la fase final de obras, Nomadom Músico Peydró será un edificio completo gestionado íntegramente por Nomadom Cospaces. Contará con seis plantas de oficinas privadas de diferentes tamaños y configuraciones. Una de ellas se ha concebido como planta corporativa exclusiva, diseñada para albergar a un equipo en un entorno totalmente privado y con capacidad para adaptar el espacio a sus necesidades.

La ubicación en el corazón de la ciudad garantiza conexión con transporte público, con varias líneas de autobús, metro y estación de tren a escasos minutos a pie, facilitando el acceso tanto para equipos locales como para profesionales que viajen desde otras ciudades.

El edificio incorporará además una azotea concebida como punto de encuentro y networking, un gimnasio de uso exclusivo para los usuarios y amplias zonas comunes pensadas para favorecer la conexión y el bienestar en el trabajo.

Un diseño centrado en la experiencia del usuario/a

El proyecto de rehabilitación y diseño de interiores lleva la firma del estudio ODAS, que ha planteado el inmueble con un enfoque orientado a la experiencia de quienes lo habiten. “Hemos buscado que la luz natural alcance el mayor número de puestos posible y que los espacios sean fluidos y transparentes, creando además áreas auxiliares que fomenten la relación y colaboración entre profesionales”, explican desde el estudio.

La intervención ha actualizado sistemas constructivos para cumplir con los estándares actuales de eficiencia energética, seguridad y confort térmico y acústico, integrando materiales innovadores y soluciones sostenibles.

Servicios premium y comunidad activa

Nomadom Músico Peydró ofrecerá todos los servicios incluidos -conectividad WiFi, limpieza, suministros y acceso al gimnasio- y un programa de actividades diseñado para fomentar la conexión entre profesionales. El espacio contará con eventos de comunidad trimestrales y clases de bienestar semanales en colaboración con Les Mills, incluyendo disciplinas como BodyBalance, BodyCombat o BodyPump.

Alta demanda prevista

La comercialización del edificio ya está en marcha y la compañía confía en una respuesta positiva del mercado, dada la creciente demanda de espacios de oficinas flexibles en València. “Nomadom Músico Peydró es un paso clave en la consolidación de nuestro modelo en València. Ya anunciamos este proyecto como una apuesta por combinar ubicación, diseño y servicios exclusivos, y hoy damos un paso más para convertirlo en realidad”, ha destacado Alejandro Benet, director de Nomadom Cospaces.