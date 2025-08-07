Los nuevos jubilados valencianos cobran 272 euros más que los que acaban de morir

Con la generación de los 'boomer' -los nacidos en la década de los sesenta- ya en la casilla de salida o habiéndola cruzado del todo en algunos casos, el número de jubilados no cesa de crecer en España y, por supuesto, en la Comunitat Valenciana. Buena prueba de ello son los últimos datos de la Seguridad Social, que corresponden al pasado mes de junio. No solo crecen en número los perceptores de estas prestaciones, sino que también lo hace el importe de las pensiones que perciben cada treinta días. En concreto, 272 euros más respecto de quienes computan en la lista de las bajas.

La cifra de residentes en la Comunitat Valenciana revela que el pasado junio dejaron definitivamente el mercado laboral 3.019 personas. Dicha cantidad está ligeramente por encima del 10 % de los 28.565 españoles que se jubilaron en dicho período, con andaluces (4.776) en primer lugar, seguidos de catalanes (4.199), madrileños (4.146) y valencianos. Por su parte, las bajas de jubilados, es decir aquellos que salen del sistema de cotización de la SS por fallecimiento, se situaron en la autonomía en 2.068, lo que implica que el saldo es positivo para las altas en casi mil. En solo un mes. En este caso, el dato valenciano representa un 9,8 % respecto de las 20.973 bajas registradas en el conjunto del país, donde el saldo es de unas 7.600 personas. En esta ocasión, Cataluña ocupa el primer lugar, con 3.755, seguida por Andalucía (3.239) y Madrid (2.511).

Pensionistas pasean por Bilbao / Efe

Los datos de la Seguridad Social también aportan un balance económico de costes. Así, los jubilados valencianos que se incorporaron en junio al sistema supondrán para el mismo un gasto mensual de 4,45 millones de euros, a razón de 1.475 euros de pensión media. En el conjunto de España, el dinero a destinar a estas prestaciones crece en 44,1 millones y la pensión media se sitúa en los 1.547 euros, casi 80 más que en la Comunitat. Por su parte, las bajas definitivas en dicho período suponían un gasto de 2,4 millones, porque estos pensionistas percibían de media al mes 1.203 euros. En consecuencia, como ha quedado dicho al principio, los nuevos jubilados comportan un coste de 272 euros superior a los que han fallecido. La cifra es ligeramente superior en el caso del conjunto de España, donde la diferencia entre altas y bajas es de 222 euros, dado que en las segundas la pensión media era de 1.325 euros.

Edad

Por otro lado, la estadística de la Seguridad Social ofrece datos de la edad a la que se jubilaron los españoles -no hay balance por autonomías- en junio. La gran mayoría -10.218 de 28.565- lo hace a los 65 años, edad a partir de la cual es posible hacerlo sin merma en la pensión si se superan los 38 años de cotización. Con menos tiempo de afiliación, la jubilación está ahora en 66 años y ocho meses y llegará a 67 en 2027. Precisamente, el segundo grupo más numeroso es el de quienes tienen 66, con 8.380, y el tercero es el de 63 años, con 2.943. A modo de anécdota, 10 personas tenían menos de 54 años y 616 habían superado los 70 años. De ellos, 331 eran trabajadores autónomos.