Las comarcas valencianas de interior acaparan los descensos en el empleo

Aunque el empleo acumula meses de mejora y la afiliación a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana se encuentra en niveles históricos, la evolución del mercado laboral no es uniforme. De hecho, en el territorio autonómico hay diferencias en función de las comarcas, pero lo cierto es que las que salieron peor paradas en el segundo trimestre de 2025 fueron las que están ubicadas en el interior, con el Rincón de Ademuz como la más perjudicada en tanto en cuanto el descenso de los afiliados fue superior al 11 % respecto del mismo período del año anterior, según el Institut Valencià d'Estadistica.

Solo siete demarcaciones de la Comunitat Valenciana redujeron su número de afiliados a la SS entre abril y junio de este año y solo una está en el litoral: La Ribera Baixa, con un descenso del 1,2 %. Las otras seis pertenecen a las tres provincias de la autonomía, aunque la que peor evolución registra es la valenciana el Rincón de Ademuz, con una bajada del 11,8 %, aunque en valores absolutos la disminución es de 59, dado su bajo volumen de afiliación (439). A continuación aparecen la Vall d'Albaida, con una caída del 4,2 %, el Valle de Cofrentes-Ayora (2,3 %), la castellonense Els Ports (1,4 %), la ya citada Ribera, y por último las alicantinas el Comtat (0,6 %) y el Vinalopó Mitjà (0,7 %).

El Comtat es una de las comarcas donde baja la afiliación / Levante-EMV

Ya en positivo aparecen las principales comarcas que se vieron afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. Tal vez la más damnificada fue l'Horta Sud, que logra un aumento del 3,9 % en el número de trabajadores inscritos en la Seguridad Social y, por tanto, con un empleo. Se trata de 6.766 más, lo que eleva la cifra de ocupación en dicha demarcación por encima de las 181.000 personas. Otra de las zonas más dañadas por las lluvias torrenciales fue la Ribera Alta, que también consigue incrementar su afiliación a la SS en el último año, incluyendo, por tanto, todo el período posterior a la riada, con una subida del 2,2 %, es decir, 1.500 trabajadores más, que sitúan la cifra global superando los 70.000 empleados.

València

La comarca de Utiel-Requena fue otra de las zonas donde la dana generó más costes humanos y materiales. Su número de empleados crece un 2 %, o sea, 211, y supera en el cómputo general los 10.900. Aunque no tan de lleno como las anteriores demarcaciones, València también sufrió los efectos de la riada, singularmente en barrios como la Torre, pero asimismo mejora la situación del empleo. En concreto, lo hace en un 2,9 % y aumenta en 13.370 su cifra de trabajadores, con lo que alcanza los 467.602.

Poblaciones

Por último, el informe del IVE detalla también la evolución que tuvieron en el último año los municipios de la Comunitat Valenciana que superan los 10.000 habitantes. Solo uno, Petrer, registró un descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social y lo hizo superando el 2 %. Los que tienen mejor comportamiento son Sant Joan de Alicante y Torrevieja, cercanos al 5 %, pero con incrementos por encima del 2 % figuran poblaciones seriamente afectadas por la dana como Riba-roja, Aldaia, Catarroja o Torrent.