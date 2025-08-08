El precio de los apartamentos de una habitación en València está disparado con un coste medio de más de 200.000 euros

El coste de los apartamentos de una habitación o los estudios de nueva construcción en València se ha disparado. Este tipo de inmuebles llega a costar 419.750 euros sin estar situados en el centro. El valor medio es de más de 200.000 euros y solo hay dos proyectos por debajo de esa cifra (uno en Benicalap y otro en Patraix). Los anuncios subrayan que son para personas que buscan propiedades de un tamaño pequeño (muchas no llegan a los 50 metros) o para "puros inversores".

El coste de compra de alguno de estos apartamentos llega a los 8.744 euros el metro cuadrado (precios que se pagan en el barrio de Salamanca de Madrid) y se publicitan con el número de metros cuadrados construidos en grande para disimular el de metros útiles. Otros están en zonas conflictivas como en el último reducto del 'barrio chino' de València y a pesar de ello se ofertan por 310.000 euros (una planta baja en un edificio de nueva construcción en el número 10 de la calle Viana).

Quince promociones en marcha

En València hay ahora mismo quince promociones en marcha que incluyen pisos de una habitación o estudios (viviendas donde el dormitorio no tiene pared). El proyecto más económico está en la avenida de Burjassot número 168 (barrio de Benicalap, cerca del Nou Mestalla) y cuenta con viviendas de un dormitorio que parten de 150.000 euros. Las obras comienzan en este tercer trimestre del año y está previsto que las llaves se entreguen a los lo largo de 2027.

La otra opción que está por debajo de 200.000 euros es un piso de una habitación con 71 metros cuadrados construidos en la calle Jurado Blanquer número 6 de Patraix. Es una vivienda que cuesta 179.954 euros. A partir de ahí los precios suben. En el barrio de Nou Moles (cerca de la Ciudad Administrativa Nou d'Octubre) es posible reservar una vivienda de 42 metros cuadrados en un bajo que da a la calle por 200.000 euros. En la calle Músico Chapí (en Quatre Carreres) la promotora inmobiliaria Firmus vende pisos de un dormitorio desde 208.000 euros.

Ubicación de los apartamentos y estudios con un dormitorio de obra nueva que se comercializan en València. / Levante-EMV

Parque Central

Una de las últimas promociones lanzadas comercialmente es el edificio Central Park frente al Parque Central que ofrece estudios desde 222.000 euros. En la avenida Fernando Abril Martorell número 8 (junto a La Fe) se están vendiendo apartamentos de 51 metros cuadrados útiles con plaza de garaje desde 230.000 euros. Y en la calle Santa Teresa (a doscientos metros del Mercado Central) se ofrece una vivienda de 40 metros cuadrados útiles en el bajo del edificio en construcción por 230.000 euros.

Vía Célere vende en la calle San Vicente número 237 (a la altura de la Cruz Cubierta) apartamentos con una habitación, baño y terraza de 43 metros útiles por 236.500 euros. En Torrefiel, una comunidad de propietarios ha impulsado la autopromoción de un edificio en el que todavía hay disponible un piso de un dormitorio de 97 metros cuadrados construidos por 333.000 euros.

Un apartamento de 419.750 euros

El apartamento de obra nueva de un dormitorio que ahora mismo se vende más caro en València está en la calle Guillem d'Anglesola, situada junto al jardín de Ayora. Es un piso que va a estar en un séptimo, tendrá 48 metros cuadrados útiles y ha salido al mercado por 419.750 euros. Ese precio supone que cada metro útil de la vivienda cuesta 8.744 euros (un coste que casi triplica el valor medio del metro cuadrado de obra nueva en el Cap i Casal).

El perfil del comprador de este tipo de viviendas de tamaño reducido y precio disparado es el de extranjeros con alto poder adquisitivo. Son estos compradores foráneos con salarios muy altos los que están consiguiendo los mejores pisos que salen al mercado y han elevado el coste medio de las viviendas en el centro y la primera corona de la ciudad por encima de los 300.000 euros.

Bajo donde está el apartamento de una habitación de la calle Viana, en pleno 'barrio chino', por 310.000 euros. / Miguel Ãngel Montesinos

Las inmobiliarias insisten en que València está de moda para este tipo de compradores frente a otros destinos más inseguros y caros como Barcelona. El Cap i Casal está atrayendo a muchos compradores de Estados Unidos y el norte de Europa. Son directivos que tienen flexibilidad laboral o profesionales retirados que llegan para pasar parte de su jubilación.

Sin opción para los locales

La mayoría de los locales no puede competir en precio y los expertos advierten de que deben empezar a fijarse en otras opciones del área metropolitana como Paiporta antes de que suban más los precios. Esa presión de la inmigración con alto poder adquisitivo interesada en vivir en València ha coincidido con la falta de desarrollo de suficientes viviendas de obra nueva desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la escasez de suelo. Esta situación ha provocado que la demanda sea muy superior a la oferta y la exclusión del mercado de los jóvenes y de familias valencianas con ingresos medios.