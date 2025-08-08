Venden por 650.000 euros un dúplex de 84 metros en pleno 'barrio chino' de València

Una inmobiliaria valenciana comercializa por 650.000 euros un dúplex de 84 metros cuadrados útiles que está situado en pleno 'barrio chino' de València. El inmueble forma parte de un edificio completamente rehabilitado en el que también se oferta un bajo con una habitación y vistas a la calle por 310.000 euros. El edificio, que promueve la empresa Anser S.L., está en la calle Viana número 10, y la zona está considerada como el último reducto del 'barrio chino'. La finca está junto a otro edificio que funciona como prostíbulo y a cuya entrada se forman largas colas de clientes (puteros).

Los representantes de Amics de Velluters denunciaron hace un mes al Ayuntamiento de València la degradación, peleas, insultos y repunte de prostitución en las calles del barrio. El último reducto es la calle Viana, esquina con Torno del Hospital y Balmes. En concreto, el edificio de Viana 9 funciona como un negocio de "camas calientes".

Viana 10

La promoción del edificio de la calle Viana número 10 se comercializa como "una inversión con visión de futuro en uno de los barrios más auténticos, con historia, encanto y una proyección urbanística consolidada". Actualmente, solo quedan dos viviendas: un bajo exterior habilitado como vivienda y un dúplex situado en el tercero.

Edificio de la calle Viana número 10, en el que se vende un dúplex por 650.000 euros. / Miguel Ãngel Montesinos

Características

El dúplex tiene 113 metros cuadrados construidos, que se quedan en 84 metros cuadrados útiles (según precisa la memoria de calidades). El piso dispone de cuatro habitaciones, tres baños y calefacción individual, y el metro cuadrado sale a 7.738 euros (un coste de repercusión más habitual en zonas como el barrio de Salamanca de Madrid). El bajo tiene una habitación, un baño, cocina y salón comedor.