La dana dispara hasta un 15 % la compra de coches en la Comunitat Valenciana a través de 'renting'

Las consecuencias de la dana para los propietarios de automóviles afectados por la fatídica riada del 29 de octubre de 2024, que causó el siniestro total a algo más de 100.000 vehículos, también ha tenido un efecto importante en las fórmulas de adquisición de nuevas unidades, de kilómetro cero o de segunda mano entre particulares y empresas. Según un informe de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el número de clientes que apuestan por este método de alquiler de coches en la Comunitat Valenciana ya se eleva a 29.571 durante el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento medio del 4,21 % respecto a idéntico período de tiempo de 2024, si bien ese porcentaje se dispara hasta el 15,30% de aumento en el caso de clientes de medianas empresas de la provincia de València y que han adquirido flotas de entre 5 y 24 automóviles, furgonetas o camiones.

Según el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, José-Martín Castro Acebes, el balance de la Comunitat Valenciana correspondiente al período enero-junio de 2025 "reflejan un comportamiento muy positivo del 'renting' a pesar de que, lamentablemente, no fue incluido en las medidas de ayudas de los planes Reinicia impulsadas con motivo de la tragedia de la dana en Valencia". Pese a todo, esta fórmula financiera sigue consolidando su papel como solución de movilidad clave tanto para empresas como para particulares dadas las ventas que ofrece respecto a otras fórmulas de financiación.

La Comunitat ha alcanzado así una cifra de 85.311 vehículos conseguidos a través de 'renting' en la primera parte del año 2025, de los que 48.158 corresponden a la provincia de Valencia; 10.654 a la de Castellón y 26.499, a la de Alicante.

Crecimiento en empresas

El crecimiento experimentado por el 'renting' en Valencia ha sido muy significativo, ya que mientras en la Comunitat el parque de vehículos en esta modalidad ha mejorado un 6,33% al cierre del primer semestre del año, y en el total de España un 6,11%, el aumento medio registrado en la provincia de Valencia ha sido del 10,46%. De hecho, este último territorio ha acaparado algo más de la mitad de las operaciones de 'renting' totales de la autonomía, con 16.768 clientes. De estos, 7.522 han sido personas físcias y 9.246, empresas.

Planes Reinicia Auto

"Muy posiblemente, y a pesar de que el 'renting' no ha sido incluido en los planes Reinicia Auto+, una parte de este crecimiento ha tenido que ver con la tragedia de la dana, que ha incrementado la necesidad de renovación del parque, pero este aumento también se produce por una clara apuesta de los valencianos por el pago por uso". Destaca que el mayor incremento viene de las empresas grandes, pero sobre todo de las medianas. Además, las personas físicas, autónomos y particulares crecen por encima de la media autonómica y estatal.

Concesionario de coches en València, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

Para ayudar a los particulares y las empresas, el Gobierno central y la Generalitat han puesto en marcha ayudas para la compra de coches, especialmente para aquellos afectados por la dana, a través del Plan Reinicia Auto+. Este plan ofrece hasta 10.000 euros para la compra de vehículos nuevos o seminuevos por parte de los afectados por la Dana. Además, el Plan Moves III ofrece ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con hasta 7.000 euros con achatarramiento de un vehículo antiguo.