Los hoteles valencianos abren sus piscinas a los no clientes

En medio de esta ola de calor interminable, los hoteles de la Comunitat Valenciana están extendiendo una nueva oferta consistente en abrir sus piscinas al público que no está hospedado en el establecimiento. Es algo más que una opción de refugio climático, dado que para dichas empresas supone una vía para ampliar su negocio y, por ende, los ingresos. Se trata de un servicio con "un cierto carácter exclusivo", como admite la secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, Nuria Montes.

La también exconsellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo asegura que esta oferta está presente en todo tipo de hoteles de la autonomía, desde los urbanos a los de costa, pasando por los de interior. Las propuestas que ofrecen estos establecimientos son muy diversas, aunque una condición indispensable es disponer de piscinas de un cierto tamaño para poder acomodar a los clientes internos y a los externos. Estas zonas, como añade la directiva de Hosbec, suelen situarse en las azoteas en el caso de los hoteles urbanos, dada la menor superficie de los inmuebles.

Cien euros

Como ejemplos, Montes detalla que en firmas del litoral valenciano es habitual que se ofrezca un servicio con un coste de cien euros al día que incluye el disfrute de camas balinesas (con dosel para dar sombra), el acceso a la piscina, una botella de champán y diversas frutas. Otra posibilidad por la misma cantidad económica es el uso de dichas camas y que 80 de los 100 euros se puedan gastar en otros servicios del hotel. Hay opciones más económicas, como el denominado 'Daypass' que por 25 euros, que incorpora una toalla y el uso del vestuario y de otras instalaciones, si las tiene el hotel, como la zona de spa o de juegos para niños. De hecho, existe la posibilidad de comprar un pase de estos pero para familias.

Piscina de un hotel en Benidorm / DAVID REVENGA

Por supuesto, estos clientes de media jornada -el horario permitido suele estar entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde-noche- también pueden acceder a los bares y restaurantes que el hotel (en las inmediaciones de la piscina o otros ámbitos del recinto) tiene abiertos al público. La secretaria general de Hosbec estima que los clientes externos pueden suponer hasta un 15 % de la facturación de estos servicios de bebida y comida de los hoteles valencianos.

Hasta octubre

Nuria Montes asegura que, en vista de cómo en los últimos años el calor arrecia con fuerza en el tramo central del año, este tipo de ofertas se extienden desde el mes de mayo hasta octubre. Los establecimientos son hoteles de al menos cuatro estrellas y la tipología de los clientes foráneos que compran estos servicios es la de una pareja de entre 35 y 50 años, sin hijos y con capacidad económica media o media-alta "que quieren un lugar tranquilo para pasar el día, tomarse una copa entremedias y comer a la carta en el restauratne". Según su relato, se trata de un producto que se utiliza de manera especial como regalo.

Refugio

La secretaria de Hosbec añade que esta oferta tiene una cierta vinculación con el cambio climático. Desde la organización empresarial "llevamos años trabajando para que los hoteles estén considerados como componentes esenciales en situaciones de emergencia". Es lo que ha sucedido en los últimos años, como recuerda, con motivo de la pandemia del coronavirus, el apagón eléctrico del pasado abril -muchos hoteles tenían autonomía energética- o la dana de octubre del año pasado, cuando estos establecimientos dieron refugio a centenares de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que vinieron a Valencia para luchar contra los efectos de la riada. "Defendemos que se conviertan en refugios de calor. No solo por hacer uso de las piscinas, sino porque están climatizados y sus cafeterías, bares y restaurantes son espacios frescos", donde pasar parte del día huyendo de las altas temperaturas.