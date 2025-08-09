El sueño de un gran parque de proveedores de VW en Sagunt se esfuma
Tempe aspira a parte de la parcela de un millón de metros cuadrados que ha puesto a la venta Espais Econòmics Empresarials tras no llegar el fabricante de cátodos para el que se diseñó el suelo ni empresas de la industria auxiliar
El sueño de la Administración de contar con un gran parque de proveedores para la gigafactoría de PowerCo (filial de baterías en Sagunt) como el de Almussafes para Ford se ha esfumado. Espais Econòmics Empresarials (EEE), sociedad mercantil de titularidad pública participada al 50 % por la Generalitat y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), ha aprobado la comercialización de una parcela de un millón de metros cuadrados tras no llegar el fabricante de cátodos para el que se diseñó el suelo durante la parcelación de Parc Sagunt II ni empresas de la industria auxiliar.
Uno de los compromisos a los que llegó la Generalitat con Volkswagen durante la negociación para su desembarco en Valencia fue la reserva de una pastilla de suelo de casi 1,3 millones de metros cuadrados para la gigafactoría y de otra de más de un millón de metros cuadrados para un gran proveedor o para varias empresas de la industria auxiliar. El derecho de reserva sobre esa parcela de un millón metros cuadrados expiraba en 2028, pero la idea es que los proveedores ya estuvieran este año en Sagunt. Al final, todavía no ha llegado ninguno, pero fuentes conocedoras del proyecto insisten en que no hace falta un gran parque de proveedores a pie de fábrica por las conexiones logísticas de Parc Sagunt por mar y tierra.
Proveedor de cátodos
Parc Sagunt II ocupa un espacio de 5,4 millones de metros cuadrados con una edificabilidad de 3,4 millones de metros cuadrados. Los responsables del proyecto de urbanización reservaron cuatro parcelas para uso industrial de 1,3 millones de metros cuadrados (la que compró VW para la gigafactoría en enero de 2023 por 63 millones de euros), 1 millón, 203.482 metros cuadrados y 170.368 metros. Hasta el verano de 2022, la idea era que la parcela de un millón de metros la ocupara un proveedor de cátodos (una de las piezas principales de las baterías), pero finalmente Volkswagen se decantó por traer estas piezas desde una fábrica de Polonia.
PowerCo y Umicore anunciaron en septiembre de 2022 la creación de una joint venture valorada en 3.000 millones de euros a través de la cual fabricarán materiales para el cátodo de las celdas en Polonia. La empresa conjunta suministrará el material a las dos gigafábricas europeas de Volkswagen.
Terciario y logístico
Además de los suelos reservados hasta ahora para uso industrial, Parc Sagunt II dispone de tres parcelas destinadas a usos terciarios y logísticos. Una de las parcelas mide 42.742 metros cuadrados, otra 21.442 y la tercera 11.079. Además, el plan de parcelación reservó 402.629 metros cuadrados para zonas verdes.
Espais Econòmics Empresarials pidió a VW que levantara la reserva de suelo de la parcela de un millón de metros cuadrados y la multinacional no ha puesto problemas. La intención ahora es trocear esa parcela y venderla por partes, ya que hay empresas que no están ligadas a la industria auxiliar muy interesadas en esos terrenos.
Tempe
Una de ellas es Tempe, filial de calzado y complementos de Inditex, que trabaja en la construcción de una plataforma logística en Parc Sagunt I en una parcela de 279.380 metros cuadrados que compró hace seis años por 31 millones y busca suelo para otra en una pastilla de 300.000 metros. Una de las opciones que barajó Tempe fue construir esa segunda plataforma en Cheste, pero la localización no convence a la firma de Inditex.
https://x.com/AjuntSagunt/status/1940818213312528632
Venta por lotes
La parcela que sale ahora a la venta es la IN1, tiene una superficie total de 1.000.202 metros cuadrados y un precio mínimo de salida de 160.032.348,80 euros. La comercialización se plantea con un enfoque "flexible", permitiendo a las empresas optar por la adquisición de la totalidad del terreno o por alguno de los cuatro lotes en los que se divide. El lote 1 tiene 164.407 metros cuadrados y un precio mínimo de 31,23 millones de euros. El lote 2, con 388.377 metros cuadrados, sale a 62,14. El lote 3 (381.804 metros), a 61 millones y el lote 4, con 65.612 metros cuadrados, a 14,10 millones. La venta se realizará exclusivamente al contado, sin fórmulas de pago aplazado.
Gigafactoría
La gigafactoría baterías de Volkswagen comenzará su producción en serie durante el otoño del próximo 2026. La construcción de la planta en Parc Sagunt ha acelerado este verano con 800 trabajadores en el tramo final de la obra. Los trabajos en los edificios de producción de celdas estarán listos antes de final de año y PowerCo prepara la instalación de las salas blancas para que en 2026 llegue el equipamiento. La megaplanta se va a construir en tres fases: la primera fase estará operativa justo dentro de un año, la segunda en 2028 y para la tercera no hay fecha.
1.700 millones
PowerCo invierte 1.700 millones de euros en la primera fase. Originalmente, la planta valenciana iba a tener una capacidad de producción de 40 gigavatios hora al año -GWh- (celdas para 800.000 vehículos eléctricos de tamaño pequeño y medio), pero en el acto de colocación de la primera piedra la multinacional ya desveló que barajaba una ampliación para llegar a 60 GWh.
Volkswagen arrasa con la venta de eléctricos en Alemania
La multinacional Volkswagen está arrasando con la venta de coches eléctricos en Alemania, que es el primer mercado automovilístico europeo. Tras años en que sus ventas de eléctricos eran reducidas y el mercado estaba copado por Tesla, la compañía germana ha pegado este 2025 un acelerón y es líder en venta de eléctricos en Alemania y en el resto de Europa (salvo en España, donde está empezando a despegar. El modelo más vendido en Alemania en el mes de julio fue el Volkswagen ID.3 con 2.907 unidades, seguido del VW ID.7 (2.675) y el ID.4. Las ventas de eléctricos ya representan el 18,4 % del total tras una fuerte bajada de los precios en los últimos 12 meses.
Las ventas de coches a pilas de Volkswagen en Europa se han disparado tras el desplome de Tesla. La multinacional alemana ha aprovechado la debilidad de la empresa fundada por Elon Musk para rebajar el precio de sus coches y convertirse en líder de ventas en el continente. Tras años de inversiones multimillonarias para pasar de producir coches de combustión a eléctricos, la compañía alemana comienza a recoger los frutos. La mitad de los coches eléctricos vendidos en Alemania (principal mercado europeo y dominado hasta ahora por Tesla) ya son de Volkswagen. Tesla fue el decimocuarto fabricante por ventas de eléctricos en julio con 1.110, solo la marca Volkswagen vendió en el mismo periodo 9.133 a los que hay que sumar los de otras enseñas del grupo como Skoda (4.704), Audi (3.093) o Cupra (2.457).
