El aeropuerto de Valencia bate otro récord en julio
El aeródromo de Manises supera el millón de viajeros y logra el mejor dato de tráfico mensual de su historia
El aeropuerto de Valencia va de récord en record, mes tras mes, con lo que todo indica que terminará otro año por encima de los umbrales de saturación, situados en los 10,5 millones de pasajeros. De momento, ya ha registrado en julio el mejor dato de tráfico mensual desu historia con 1.132.402 viajeros, lo que supone un crecimiento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024, según los datos hechos públicos hoy por el operador del mercado Aena.
El tráfico internacional tiró de este crecimiento con 848.461 pasajeros contabilizados en julio, un 7,8% más. Por otra parte, el mercado doméstico registró 281.236 viajeros, un 5,6% menos. Todo ello en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del año anterior.
Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en junio, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 173.814 viajeros; seguidos de Alemania con 92.787; Reino Unido, con 89.340; Francia, con 87.006; y Países Bajos, con 85.837.
Asimismo, el aeropuerto de Valencia operó un total de 8.777 vuelos durante el mes de julio, lo que implica un incremento del 4,8% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del año anterior.
Primer semestre
El aeropuerto ubicado en Manises registró un total de 6.738.445 pasajeros durante los primeros siete meses del año, lo que implica un incremento del 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vuelos, se operaron 53.556 movimientos en estos mismos meses, un 8,5% más. El recinto cerró 2024 con 10,81 millones de pasajeros entre todo el año. O lo que es lo mismo, más de 300.000 usuarios por encima del límite de 10,5 millones de personas que la propia Aena marcaba como capacidad máxima oficial para Valencia en el actual Dora, vigente hasta el próximo año. El Gobierno ya ha anunciado que el nuevo Dora incluirá la ampliación de Manises para evitar la saturación de la infraestructura.
Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeródromos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 instalaciones en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.
