La Comunitat Valenciana cuenta con cerca de 6.000 viviendas en venta de más de un millón

El mercado inmobiliario de lujo en la Comunitat Valenciana coge impulso con cerca de 6.000 viviendas en venta de más de un millón de euros. Alicante es el principal mercado de la vivienda cara con 5.002 inmuebles de más de un millón y 447 de más de tres millones, pero València está creciendo con fuerza. En cinco años se ha triplicado la demanda de pisos de más de 700.000 euros en la capital por el interés de estadounidenses, alemanes y franceses con alto poder adquisitivo.

España cuenta, con fecha 1 de agosto de 2025, con 43.707 viviendas de lujo en el mercado con precios superiores al millón de euros. Los expertos aseguran que una de las fortalezas del mercado valenciano es que a pesar del subidón de precios (que impide el acceso a una parte importante de la clase media) la vivienda en el Cap i Casal y en las urbanizaciones de lujo cercanas a la ciudad es más económica que en otras capitales europeas.

Cap i Casal

En Valencia hay ahora mismo 801 inmuebles a la venta de más de un millón de euros y 42 de más de tres millones. Las inmobiliarias destacan que València es una ciudad que se ha posicionado en el mundo internacionalmente por el turismo y por su difusión en los medios estadounidenses. Revistas como Forbes llevan varios años situando a València como mejor lugar del mundo para trabajar y retirarse.

El Cap i Casal se encuentra un paso por detrás de Madrid y Barcelona en el mercado inmobiliario de lujo, pero ha entrado en el club de las diez ciudades europeas que despiertan más interés para los ricos, según la inmobiliaria Engel & Völkers. En València las viviendas de lujo parten de 700.000 euros y miden entre 130 y 150 metros cuadrados.

Perfil de comprador

Los compradores extranjeros con alto poder adquisitivo que están comprando en la capital son directivos que tienen flexibilidad laboral o profesionales retirados que llegan para pasar parte de su jubilación. "Proceden de Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia y buscan vivienda en l'Eixample, Pla del Remei, Ciutat Vella, el Cabanyal, Exposición y Algirós".

Por otra parte, las inmobiliarias de la Comunitat Valenciana ofrecen cerca de quinientos inmuebles de ultralujo con un precio mínimo de tres millones de euros, según datos de Idealista. La mayoría de estos inmuebles se encuentra junto a las mejores calas de la Marina Alta. Dénia, Xàbia y Calp tienen disponibles villas de entre 8,4 y 11 millones de euros. El inmueble más caro de la Comunitat Valenciana está en la urbanización de lujo La Medina de Altea y cuesta 11 millones de euros. En la capital del Túria hay una decena de viviendas en venta con un precio de más de dos millones y medio de euros, aunque los expertos advierten de que algunas de ellas están sobrevaloradas como revela el hecho de que no se cierran las operaciones.

Alquiler

Con respecto al alquiler, las rentas en el mercado de lujo en Valencia rondan los 2.500 euros al mes. Un coste que están afrontando "sin problemas" los nómadas digitales que han desembarcado en València y que cobran de multinacionales salarios muy altos.