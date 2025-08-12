Las estrellas que aparecerán en el calendario Pirelli 2026

El Calendario Pirelli 2026, que llevará el sello del fotógrafo y cineasta noruego Sølve Sundbø, ha desvelado sus primeros detalles. La 52ª edición del almanaque ha completado ya su fase de captación de imágenes, las protagonistas de las cuales son un elenco formado por 11 mujeres, entre las que figuran destacados nombres de la pasarela, como Eva Herzigová o Irina Shayk, referentes del mundo del cine y la televisión como Isabella Rosellini, Adria Arjona o Gwendoline Christie, la cantante FKA Twigs o la tenista ex número 1 del mundo, Venus Williams, según ha informado la firma en un comunicado.

Sundbø se ha apoyado en el proyecto en el estilista Jerry Stafford y el ecenógrafo Robbie Doig, además de Piergiorgio del Moro como director de casting. Pirelli "celebrará la llegada de 2026 con un calendario especial y al mismo tiempo intrigante, como podemos deducir de las primeras palabras de su autor", Sølve Sundbø: “Mi idea para la obra es capturar emociones, instintos y estados de ánimo importantes en la vida humana, como el anhelo de libertad o la sed de conocimiento. Una especie de misterio, imaginación, pasiones, deseos de emancipación, la conexión con la naturaleza y nuestra relación con el tiempo y el espacio. Una forma de conectarnos con algo de lo que venimos”.

Nueva York

Las imágenes protagonistas de las páginas de la 52ª edición del almanaque ya se han tomado entre Londres y Nueva York. Estas largas y emocionantes sesiones de estudio, que iniciaron el 16 de abril en Inglaterra y concluyeron el 10 de julio en Nueva York, han reunido a un destacado elenco de protagonistas, esta vez 100% femenino. La lista arranca con destacadísimos nombres de la pasarela, como la supermodelo Eva Herzigová o Irina Shayk y Du Juan. Las acompañan conocidos rostros del cine, como la histórica actriz italoamericana Isabella Rossellini, las británicas Tilda Swinton y Gwendoline Christie, la italiana Luisa Ranieri o la puertorriqueña Adria Arjona.

La tenista Venus Williams / Efe

Compagina ambos mundos la británica Susie Cave, que también es una destacada diseñadora de moda y empresaria, y cierran el casting la cantante y compositora FKA Twigs y la tenista Venus Williams. El calendario Pirelli se presentará al público en el último trimestre de 2026 en una ciudad todavía por desvelar.

Fotógrafo

Sølve Sundsbø "se ha consolidado como uno de los creadores de imágenes más importantes del mundo. Algunas de las fotografías más impactantes de los últimos años llevan su sello, y se ha ganado el respeto de la industria por su visión sin concesiones y conceptos de otro mundo, que a menudo desafían la percepción de la realidad del espectador y han llevado el lenguaje de la moda más allá de la imagen fija. Sundsbø es aclamado por su versatilidad, tanto por su apertura a nuevas tecnologías —desde el escaneo 3D hasta el retoque pintado a mano— como por la amplitud de su estilo", según la nota.

Nacido en Noruega en 1970, se mudó a Londres en 1995 para estudiar fotografía en el London College of Printing. Aunque sigue residiendo en la capital británica junto a su esposa y sus cuatro hijos, su país natal sigue siendo una fuente de inspiración constante, y la influencia de la estética noruega —limpia y natural— puede apreciarse en muchas de sus fotografías. Sus colaboraciones comerciales han dado como resultado imágenes y filmes icónicos para grandes marcas de moda y belleza como Bulgari, Cartier, Chanel, Estée Lauder, Giorgio Armani, Gucci, Guerlain, Hermès, Lancôme, Louis Vuitton, Narciso Rodriguez, Prada, Thierry Mugler y Tom Ford.